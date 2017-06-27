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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:35
Інформуємо, що з лютого 2025 року для клієнтів без документального підтвердження джерела доходу встановлено ліміт на вихідні операції до 150 тис. грн/міс., а в деяких випадках — до 50 тис. грн/міс.
Обмеження не поширюється на перекази коштів між власними рахунками клієнта в межах одного банку.
Дізнатися більше про свій ліміт або підвищити його можна, звернувшись до контакт-центру банку.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 11:48
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Що це має бути?
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Investor_K
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:13
Підстав втрачати свідомість немає?
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Investor_K
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Додано: Пон 17 лют, 2025 14:27
Investor_K написав:
Підстав втрачати свідомість немає?
Ну тим, хто став клієнтом від 4..5 років тому і тримає тут гроші на Флексі, взагалі не треба заморочуватится
А шоо, тут взагалі то можуть бути дропи?
Для чого ото Немчурі було лізти в Декларанти, для понтів шолі?!
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Додано: Сер 23 лип, 2025 12:23
З 01.08.2025 набувають чинності зміни до Тарифів.
Введено щомісячну комісію за обслуговування поточних та/або ощадних валютних рахунків в іноземній валюті:
• 0,25 % — якщо залишки в EUR перевищують 50 000;
• 0,2 % — якщо залишки в USD перевищують 50 000.
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Investor_K
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Додано: Сер 23 лип, 2025 12:23
Яке пояснення для такого рішення?
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Investor_K
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