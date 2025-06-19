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#<1 ... 2849285028512852 Додано: Чет 19 чер, 2025 08:55 До речі, працював я в Англії з нашим українцем із Львівщини. Він ще в нульових переїхав у Португалію і вже мав їхнє громадянство. То казав робота там є, але тільки в сезон. А інші півроку роботи нема і тоді він їхав в Англію на підробіток. А жінка й дитина залишалися в П. Звичайно, що він хотів усіх перетягнути в А., але сім'я була проти. Я думаю тому що там би всім прийшлось працювати круглий рік) The_Rebel

Повідомлень: 744 З нами з: 01.06.19 Подякував: 93 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 чер, 2025 09:04 Bolt написав: Не знаю Яка там п

Португвлія приваблива. Фільм недавно від DW

дививя, що молодь звідти валить ні роботи і житло не доступне принаймні у великих містах, бо практично нового не будуть я. Сидіти, спускати привезені гроші може і норм бо відносно дешево Не знаю Яка там пПортугвлія приваблива. Фільм недавно від DWдививя, що молодь звідти валить ні роботи і житло не доступне принаймні у великих містах, бо практично нового не будуть я. Сидіти,може і норм бо відносно дешево

Читав багато інформації відносно Португалії, узагальнюючи - Португалія це країна де треба витрачати вже зароблені гроші, а не заробляти. Читав багато інформації відносно Португалії, узагальнюючи - BIGor

Повідомлень: 9998 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1445 раз. Подякували: 1852 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 чер, 2025 09:15 The_Rebel написав: До речі, працював я в Англії з нашим українцем із Львівщини. Він ще в нульових переїхав у Португалію і вже мав їхнє громадянство. То казав робота там є, але тільки в сезон. А інші півроку роботи нема і тоді він їхав в Англію на підробіток. А жінка й дитина залишалися в П. Звичайно, що він хотів усіх перетягнути в А., але сім'я була проти. Я думаю тому що там би всім прийшлось працювати круглий рік) До речі, працював я в Англії з нашим українцем із Львівщини. Він ще в нульових переїхав у Португалію і вже мав їхнє громадянство. То казав робота там є, але тільки в сезон. А інші півроку роботи нема і тоді він їхав в Англію на підробіток. А жінка й дитина залишалися в П. Звичайно, що він хотів усіх перетягнути в А., але сім'я була проти. Я думаю тому що там би всім прийшлось працювати круглий рік)

В мене однокласник після школи робив пістрлетчиком на заправці потім в кінці 90-х чкурнув до Португезії. Ніби фотки викладав, що норм справи, трохи в однокласниках давно переписувались. Років 15 тому. Зараз ХЗ. В мене однокласник після школи робив пістрлетчиком на заправці потім в кінці 90-х чкурнув до Португезії. Ніби фотки викладав, що норм справи, трохи в однокласниках давно переписувались. Років 15 тому. Зараз ХЗ. Bolt Повідомлень: 3484 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2849285028512852 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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