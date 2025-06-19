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Додано: Чет 19 чер, 2025 08:55
До речі, працював я в Англії з нашим українцем із Львівщини. Він ще в нульових переїхав у Португалію і вже мав їхнє громадянство. То казав робота там є, але тільки в сезон. А інші півроку роботи нема і тоді він їхав в Англію на підробіток. А жінка й дитина залишалися в П. Звичайно, що він хотів усіх перетягнути в А., але сім'я була проти. Я думаю тому що там би всім прийшлось працювати круглий рік)
Додано: Чет 19 чер, 2025 09:04
Читав багато інформації відносно Португалії, узагальнюючи - Португалія це країна де треба витрачати вже зароблені гроші, а не заробляти.
Додано: Чет 19 чер, 2025 09:15
В мене однокласник після школи робив пістрлетчиком на заправці потім в кінці 90-х чкурнув до Португезії. Ніби фотки викладав, що норм справи, трохи в однокласниках давно переписувались. Років 15 тому. Зараз ХЗ.
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