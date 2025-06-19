akurt Напевно купив би один з багатьох філіппінських островів, на якому проживать 16-тирічні молодиці
В крайньому випадку почав би брати Київ у подвійне кільце кавалірок
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Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53
akurt Напевно купив би один з багатьох філіппінських островів, на якому проживать 16-тирічні молодиці
В крайньому випадку почав би брати Київ у подвійне кільце кавалірок
Додано: Чет 19 чер, 2025 19:53
система рівнянь має більше невідомих змінних, чим самих рівнянь, тому гіпотетична відповідь не в одній точці, а в N = M - L мірному просторі, де M - кількість невідомих, а L - кількість рівнянь
Додано: Чет 19 чер, 2025 22:27
Шикарна відповідь!
Бомба!
Правда невідомих там - в його рівняннях - ДЛЯ МЕНЕ вже давно немає. Всі роз"язки невірні.
Хоча особисто я - витратив свій вільний час - з вересня 2018 року - саме йому персонально (!) весь час надавав варіанти вірних рішень.
Жодного разу не послухав. Тому накрилися "мідним тазом" всі його "кавалірки" з усіма орендарями - запланованими - наркоманами...
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