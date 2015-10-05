ЛАД написав: Это ж не каждую ночь. Специально для вас посчитал, 1 ст. порция пива 5% - 350 мл, сухого вина (9-11%)) примерно 180 мл, десертного (16%) - 110 мл, водки или аналог. - 45 мл. Это всё по американским нормам.
так в тім і справа, що воно за 40 раз по разу ніж одразу 40к раз) вернуть вас на 30 р назад... но з памяттю про прожите, підете на таку дозіровку? Заради кількох добавочних років на пенсії? Притримуючись таких правил з молоду хз як би я женщин охмуряв) це ж основа зваблення- мясо і алкоголь) чи мож в ваш час грали в шахмати на роздівання?
Нет, конечно. Мог и 0,5 за вечер выпить (не пива ). Но это ж изредка, а не каждый день. Ежедневных пьянок даже в армии не было. Правда, женщин охмурял в основном без избыточных доз. А дозы указаны в среднем в день - можно пересчитать на неделю - почти 2 бутылки сухарика или 0,315 л водки - уже звучит получше.
ЛАД написав:Согласно исследованию, подростки, у которых проявляются признаки зависимости от социальных сетей, мобильных телефонов или видеоигр, подвержены большему риску суицидального поведения и эмоциональных проблем.
Интересно, относится ли это к подросткам 40-60 лет? 😁
Интересно, но исследование проводилось на подростках помладше.
Ещё одно достижение медицины. Не революция, но всё же.
Целью исследования была оценка того, могут ли два таргетных противораковых препарата оказаться эффективнее стандартной химиотерапии у пациентов с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ).
В исследовании приняли участие 786 человек с ранее нелеченным ХЛЛ, которым случайным образом назначили стандартную химиотерапию, один таргетный препарат, ибрутиниб, или два таргетных препарата, взятых вместе, ибрутиниб и венетоклакс. Лечение проводилось на основе персонализированных анализов крови.
Исследование показало, что через пять лет 94% пациентов, получавших ибрутиниб и венетоклакс, были живы, и у них не наблюдалось прогрессирования заболевания.
По данным исследования, опубликованного в журнале New England Journal of Medicine и представленного на конгрессе Европейской гематологической ассоциации в Милане (Италия), для сравнения, этот показатель составил 79% среди тех, кто принимал только ибрутиниб, и 58% среди тех, кто проходил стандартную химиотерапию. ........ Доктор Талха Мунир, консультант-гематолог в Leeds teaching hospitals NHS trust, который руководил исследованием, сказал: «Испытание Flair — это важная веха. Мы показали, что подход без химиотерапии может быть не только более эффективным, но и более переносимым для пациентов».