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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2851285228532854
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:18

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  akurt написав:......
"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."
......
І навіщо було переїжджати?

бо зепе $500K в рік і ні цента менше

Українська класика: "Навчи дурня Богу молитися - він і лоба розіб"є"!"
Сьогодні свято: пан флайман рівно 1000 (один тисяча) разів помацав чужі гроші в чужому гаманці - як оплату за чужу кваліфіковану роботу в чужій країні.
Ех, не даремно мудрі людЕ казали: "На те й голова, щоб у ній розум був!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:28

Re: Еміграція, заробітчанство

"Семёныч", у вас осталась недвижимость на берегах Днепра? Тут у эмигрантов и заробитчан которые с учёта не сняты, как Кулеба и известный генерал, активы собираются отбирать в силу снижения трампо-финансирования
Хотя думаю поляки и львивську прелесть с элитпаркетом не успеют до даты "икс" под свою юрисдикцию перевести.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:34

  Бетон написав:Я б на вашем месте не пёрся в Азию.

Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче преступников

Одну госдуру с танков уже расстреливали
И потом - кто с их трчки зрения с украинским паспортом преступник, ну кроме командиров Азова/Торнадо/Айдара и некоторых наших не завербованных(пока) ФСБ честнейших чиновников типа Чернышова?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:37

  ЛАД написав:Нашим "испанцам":
Премьер-министр Испании Педро Санчес отклонил предложение НАТО о том, чтобы государства-члены увеличили расходы на оборону до 5% от своего ВВП, заявив, что эта идея «не только неразумна, но и контрпродуктивна».
......
В письме Рютте, опубликованном в четверг, Санчес поставил под сомнение возможные последствия такого повышения, заявив, что это будет несовместимо с государством всеобщего благосостояния в Испании и ее видением мира.
https://www.theguardian.com/world/2025/jun/19/spain-rejects-nato-plan-for-member-states-to-spend-5-of-gdp-on-defence

Які наші презедент і депутати маріонетки з їх керівниками були недолугі коли обрали шлях в ЄС і НАТО , ми там не потрібні, є бруствер країн від Єстонії до Туреччини а потім дуже хутко і без озабоченности і соплів Швеція з Фінляндією у НАТО , це шо?Двойные нормы...? Да , мы нахрен не нужны ни Европе ни Америке бесплатно
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:03

Бідненька "барабашка" мабуть з глузду з"їхала.
Цікаво, що я ніколи не приховував - я мешканець Львова - і маю там зараз 2-к квартиру площею в 74 кв. м.
Другий поверх, пристойний ремонт, паркетна підлога - паркет сам (!) особисто (!) вибирав в цеху в місті Стрий. Укладав паркет найкращій львівський майстер - пан Григорій - батько 4-х (!) дітей. Спілкуємося. Квартиру НЕ здавав та НЕ здаю. Квартплату плачу. Покази газового лічильника та лічильника води регулярно передаю.
А Мойшевич все хвилюється та нервується...
akurt
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