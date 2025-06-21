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#<1 ... 2853285428552856 Додано: Суб 21 чер, 2025 16:14 Дюрі-бачі написав: Писав тут про сусіда, який сидить в Німеччині. Писав тут про сусіда, який сидить в Німеччині.

Так а я про шо? А він ще за університет питає. Умови в Німеччині мабуть відрізняються від турецьких. Так а я про шо? А він ще за університет питає. Умови в Німеччині мабуть відрізняються від турецьких. Water Повідомлень: 3134 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 16:29 Gastarbaiter написав: BIGor написав: В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає. В мене саме чистокровнийроботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, єще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немаєПритому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.

"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано. "Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав BIGor

Повідомлень: 10006 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1445 раз. Подякували: 1853 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 16:44 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: В мене саме чистокровний "американський" роботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, є негласні вимоги ще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немає Притому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає. В мене саме чистокровнийроботодавець, взагалі немає жодного часу на якісь особисті справи, єще допрацьовувати в неробочий час та проходити додаткове навчання/тренінги/курси також в неробочий час. Коли спитав за оплату за овертайми - злились - тут такого немаєПритому вимоги до кваліфікації працівників просто колосальні. Це я ще до того, що ІТ-шка поступово вмирає.

"Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано. "Тут" - це де? Ти у Польщі працюєш чи в США? Якщо у Польщі, то "тут" є трудовий кодекс і в ньому це все прописано.

По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав

Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.



Я, наприклад, не поміняв би свою команду разом її керівництвом і на плюс 25% до зп. Бо працювати на розслабоні це набагато менше шансів вигоряння, а невеликий плюс у грошах не компенсує це. Так, можна трохи потерпіти (в межах кількох років) хіба що отримуючи зп на 50% вище ринку. А інакше треба слати їх в дупу зі своїми вимогами овертаймів Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.Я, наприклад, не поміняв би свою команду разом її керівництвом і на плюс 25% до зп. Бо працювати на розслабоні це набагато менше шансів вигоряння, а невеликий плюс у грошах не компенсує це. Так, можна трохи потерпіти (в межах кількох років) хіба що отримуючи зп на 50% вище ринку. А інакше треба слати їх в дупу зі своїми вимогами овертаймів The_Rebel

Повідомлень: 757 З нами з: 01.06.19 Подякував: 95 раз. Подякували: 186 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 17:07 BIGor написав: По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав

Таке враження, що то якийсь український ФОП з 90-х, а не відділ солідної фірми у цивілізованій державі. Таке враження, що то якийсь український ФОП з 90-х, а не відділ солідної фірми у цивілізованій державі. Gastarbaiter Повідомлень: 3704 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 611 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 17:15 The_Rebel написав: Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді. Хлопці, ви ж знаєте, що навантаження може відрізнятися не лише у офісах однієї і тої самої компанії в різних країнах, але навіть і в межах одного офісу, та навіть одного проекту, але в різних командах. Бо це не тільки від керівництва залежить (хоч і від нього також), але і від колег у команді.

За 20 років трудової діяльності ніколи не було такого, щоб овертайми не компенсувалися в той чи інший спосіб. Та й взагалі такого, щоб овертайми були нормою, теж не було. За роки праці в аудиті та потім у фінансових відділах усі випадки, коли доводилося працювати більше 8 годин, були наслідком власної ліні та відкладання роботи на останній день перед дедлайном. За 20 років трудової діяльності ніколи не було такого, щоб овертайми не компенсувалися в той чи інший спосіб. Та й взагалі такого, щоб овертайми були нормою, теж не було. За роки праці в аудиті та потім у фінансових відділах усі випадки, коли доводилося працювати більше 8 годин, були наслідком власної ліні та відкладання роботи на останній день перед дедлайном. Gastarbaiter Повідомлень: 3704 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 611 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 19:05 Gastarbaiter написав: BIGor написав: По твоєму де я працюю? Чітко ж написав негласні вимоги. По твоєму де я працюю? Чітко ж написав

Таке враження, що то якийсь український ФОП з 90-х, а не відділ солідної фірми у цивілізованій державі. Таке враження, що то якийсь український ФОП з 90-х, а не відділ солідної фірми у цивілізованій державі.

Було б добре, якби це був ФОП. Але нажаль така "американська" реальність. Впринципі якщо трохи вивчити систему - можна якось "пропетлять". Було б добре, якби це був ФОП. Але нажаль така "американська" реальність. Впринципі якщо трохи вивчити систему - можна якось "пропетлять". BIGor

Повідомлень: 10006 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1445 раз. Подякували: 1853 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2853285428552856 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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