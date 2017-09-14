Успіх написав:unicdima Ні в яку команду я не вступаю))
Мені потрібні лише ЧІТКІ відповіді!
Але ж простіше всім писати по 100500 дописів тут, але ЧІТКО надати відповіді в одному дописі, бачу що слабО!
Лише маніпуляції і "круть-верть"
Сам ти знаєш всі відповіді. І повір мені на слово коли війна закінчиться ти їх ще почуєш. буде від я тебе не посилав до кожен сам собі вибирає свою дорогу) Думаєш в ссср дуже цацкалися з ветеранами і інвалідами війни? Культ Вєлікой Побєди вже створений Брєжнєвом через 20р після війни. І вони ту війну виграли. А яке було відношення в німеччині до ветеранів?
Ну тоді напоркуа тут більшість доказує протилежні речі і сперечається на пустому місці? Типу 2+2 у більшості дорівнює 5 і з піною у рота це доказують тут вже 3+роки! Напоркуа не погоджуватись з очевидними речами?
Тому, коли тут пишуть 2+2=5 або взагалі , починають виводити якусь формулу(круть-верть), а не ЧІТКО напишуть, що 4! - то я і питаю - "як так?"😁
Ну тоді напоркуа тут більшість доказує протилежні речі і сперечається на пустому місці? Типу 2+2 у більшості дорівнює 5 і з піною у рота це доказують тут вже 3+роки! Напоркуа не погоджуватись з очевидними речами?
Тому, коли тут пишуть 2+2=5 або взагалі , починають виводити якусь формулу(круть-верть), а не ЧІТКО напишуть, що 4! - то я і питаю - "як так?"😁
Успіх, могу повторить только то, что написал Banderlog: "Сам ти знаєш всі відповіді". Да, 2+2=4. Но и двойки, и четвёрки у всех разные. АндрейМ, вроде, правильно пишет, что обязанности у всех граждан одинаковые, но при этом всё время скатывается на "гендерное равенство". Его "одинаковые обязанности" только для того, чтобы обосновать, что у него нет никаких обязанностей. Можете не сомневаться, что он не пойдёт в армию (во всяком случае, изо всех сил будет отбиваться) даже если на фронт пойдёт лично жена Зеленского. А форум... Да плюньте на него. Он уже давно напоминает гадючье кубло по весне.
budivelnik написав:З корейцями ти лаханувся по повній. Вони почали в 1953 Ми почали в 1991... Лаг в 38 років...
detroytred написав:Треш... Не на себе дивись))) А як в реформаторів було.
Про корейців- вже розібрались В інших реформаторів- було по іншому підготовлене населення.
detroytred написав:І подивись, як в одних і тих же корейців за різних управлінців: кндр і ПК.
Так одні пішли до диктатури в совок Другі пішли в протилежну сторону. Я ж не казав що треба йти в совок? Просто В країні Є ще 2 млн людей які при відсутності фантазерів а-ля ти -вже б починали працювати і в 2050 у нас булоб вже 5 млн успішних... Але вони слухають економічних невігласів які в економіці все просрали.... Може варто тебе слухати в питаннях як гайки крутити Мене в питаннях як перших пару мільйонів заробити А то звикли жити в країні совєтів... де кожен не маючи практичного підтвердження своїх казочок-вважає себе ексПЕРДОМ.
Лоханувся саме ти. Корейці почали в 53-му і: "У 1960—1985 роках економічне зростання у Південній Кореї було одним з найінтенсивніших у світі. У результаті змін, що почалися в 1962 році, Південна Корея перетворилася з однієї з найбідніших у світі аграрних країн на індустріальну країну, яка швидко розвивається* https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Економіка_Південної_Кореї
Тобто подивись через скільки років в них почались реформи, ривок у розвитку.
Питання не ставиться, що Україна повинна була надогнати Корею. Мова про закладення фундаменту реформ і тверде прямування отакими темпами в даному русі. По максимуму. А в нас - все по мінімуму було і є. Аби країна існувала більш-менш.
Я ж кажу, що ти не здатен бачити суть речей. Глибина погляду твого - поверхневі єралашики. Не розумієш про що мова. Твої заперечення на уводі в бік від суті. Тому інше навіть коментувати не буду. Набридло..
А кндр і ПК я тобі для того і навів, щоб показати, як управлінці можуть НАВІТЬ взагалі в протилежний бік повести однакових виконавців. А не те що на максимум 5% менше-більше, як ти співаєш. Або Китай - де з одними і тими ж китайцями різні управлінці (Мао та Ден сяо пін) можуть дати отакі величезно різні результати. А не чекати, поки покоління там еволюціонують.
Нагадаємо, що 22 червня російські окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 17:27 було відомо про 3 загиблих та 11 поранених.
У Командуванні Сухопутними військами ЗСУ зазначили, що всім постраждалим оперативно надається вся необхідна допомога.
stm написав:Щоб jump, detroytred, Letusrok etc. небуло що копіпастити. У Миколаївській області попали у полігон. Є загиблі 3 людини. Дрони-розвідники ворога працюють. У Ірані не зафіксовано підняття радіації, це означає що збагачений уран необхідний для ядерної зброї десь вивезли. Іран прийняв рішення блокування протоки. Міністр повернення, який не повертався, таки повернувся. Гарних вихідних усім адекватним. Більше копіпастів вище згаданим. Це ваше єдине що є у житті. Воно у вас таке як є...
Успіх написав:unicdima Ні в яку команду я не вступаю))
Мені потрібні лише ЧІТКІ відповіді!
Але ж простіше всім писати по 100500 дописів тут, але ЧІТКО надати відповіді в одному дописі, бачу що слабО!
Лише маніпуляції і "круть-верть"
Сам ти знаєш всі відповіді. І повір мені на слово коли війна закінчиться ти їх ще почуєш. буде від я тебе не посилав до кожен сам собі вибирає свою дорогу) Думаєш в ссср дуже цацкалися з ветеранами і інвалідами війни? Культ Вєлікой Побєди вже створений Брєжнєвом через 20р після війни. І вони ту війну виграли. А яке було відношення в німеччині до ветеранів?
А Штати?))
*Фрэнк находит своего давнего друга Эдварда «Эдда» Блэка — бывшего солдата, воевавшего во Вьетнаме, который соглашается помочь в качестве стрелка и пилота* https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Мираж_(фильм,_1983) «Мира́ж» (латыш. Mirāža) — советский трёхсерийный телефильм, детективная драма по мотивам романа Джеймса Х. Чейза «Весь мир в кармане» (1959).
Успіх написав:unicdima Ні в яку команду я не вступаю))
Мені потрібні лише ЧІТКІ відповіді!
Але ж простіше всім писати по 100500 дописів тут, але ЧІТКО надати відповіді в одному дописі, бачу що слабО!
Лише маніпуляції і "круть-верть"
Сам ти знаєш всі відповіді. І повір мені на слово коли війна закінчиться ти їх ще почуєш. буде від я тебе не посилав до кожен сам собі вибирає свою дорогу) Думаєш в ссср дуже цацкалися з ветеранами і інвалідами війни? Культ Вєлікой Побєди вже створений Брєжнєвом через 20р після війни. І вони ту війну виграли. А яке було відношення в німеччині до ветеранів?
А Штати?))
*Фрэнк находит своего давнего друга Эдварда «Эдда» Блэка — бывшего солдата, воевавшего во Вьетнаме, который соглашается помочь в качестве стрелка и пилота* https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Мираж_(фильм,_1983) «Мира́ж» (латыш. Mirāža) — советский трёхсерийный телефильм, детективная драма по мотивам романа Джеймса Х. Чейза «Весь мир в кармане» (1959).
Отой Блек не від гарного життя подався за кушем.
поізносівшийся пише, на счіту кажде тєло яке надо охранять от граніци, Родіна в опасностє, але в нього нетойвос надодачу, тому йому в Дубровнік/Занзібар/Судан/Whatever, а вам тутай оставацца у хвортеці і поднімать демографією однако
Hotab написав: Але головне щоб ніхто з них не порушував закон. Вона нічого не порушує.
По-перше, я вже писав, що жодного закону про заборону на виїзд чоловіків не існує. Так, я знаю, що Ви з цим не погоджуєтесь, тому спорити немає сенсу - чекаємо на рішення ЄСПЛ. Хтось із нас буде правий.
По-друге, є якісь людські закони. Так, формально вона думає, що виконує закон, але якщо вдуматись що саме вона робить, то вона перешкоджає громадянину України виїхати у безпеку; так, у невстановленому місці, але під час війни люди біжать від небезпеки там, де є прохід. Навіть без документів (якщо, наприклад, їх не залишилось у зруйнованому будинку).
Я питав, але Ви не відповіли - де користі більше від цієї військовослужбової? На якому кордоні? Держава нічого не втратить, якщо хтось "втече", як Ви кажите, але держава кожного дня марно витрачає працю сотен або навіть тисяч військослужбовців, щоб ловити українців. Щоб що? Щоб, Ви та інші отримали моральну сатисфакцію - "не втік", "нехай сидить в Україні"?
Вона ж не одна там. Там багато ділянок, плюс групи реагування. Невже держава отримала б менше користі, якби вона та її колеги полювали б на росіян на іншому кордоні? Саме ж це ї є обов'язком військових. Усі Ваші "ланцюжки", що перешкоджаючи "втечі" чоловіків, ця жінка бере участь у захисті держави, ні про що. Ні, не бере. Я не розумію для чого це робиться. Витрати - людські і фінансові - на цю авантюру - великі, а віддачі - нуль.
Я завжди думав, що кордони охороняють від зовнішніх ворогів, а не від своїх громадян. Розумію, що для Вас це - справа принципу, але ціна якась висока задля задоволення принципів.
І коли Ви вже мені поясните хто такі ці міфічні громадяни, життя і безпека яких є найвищою цінністю для держави Україна.
Держава Україна називає громадян або ресурсом або добовою поставкою. Для прикордонниць громадяни це взагалі - ціль за її ж власними словами.
Кордони закриті з однією всім відомою метою.
А от для чого це скривають та виправдовуть? Хоча, все зрозуміло