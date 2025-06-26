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Програмісти з Amazon розповідають, що за останній рік їхня робота суттєво змінилася — і не в кращий бік. Менеджери стали вимагати більше за менший час, дедлайни скорочуються, продуктивність має зростати, а використання ШІ стало вже не побажанням, а вимогою.
«Раніше на розробку нової функції йшло кілька тижнів. Тепер — максимум кілька днів», — ділиться один із інженерів.
За його словами, дедалі частіше команди просто приймають код, згенерований ШІ, майже без обговорення — часу на ретельне опрацювання вже не передбачено.
Нове ставлення до роботи з кодом наче викреслює саму можливість подумати, заглибитись у завдання.
«Колись у тебе було достатньо часу, бо ти працював над складним проєктом — місяць, два, і ніхто не міг до кінця відслідкувати процес. Тепер усе під контролем, і все має бути зроблено якомога швидше», — каже Лоуренс Кац, економіст з Гарварду.
Багато хто проводить паралелі з індустріальною революцією, коли ручну працю перетворили на потокову. Схожа ситуація сьогодні з програмуванням, стверджує історик праці Джейсон Резнікоф:
«Раніше — обмірковування й інтелектуальні виклики, тепер — короткі модульні задачі, які треба виконати якнайшвидше».
Дякую за розгорнуту інформацію. Все цікаво і все обʼєктивно. Так сталося, що я з нашими українцями, які працюють саме в Amazon, майже щоденно спілкуюся. Що я вам скажу: - шикарні умови для новачків - в тому числі щодо оформлення Грін-карти. Якщо вас взяли на роботу - то на вас працюють адвокати та юристи цієї компанії. Ви самі нічого не робите, просто чекаєте грінку. 100% влучення в «10-ку»! - реально комфортні умови роботи. Мене із зрозумілих причин в офіс компанії в San Jose (Силіконова долина) не пустили, але з двійкою працівників - один азіат - поспілкувалися. - жорсткі умови роботи: 5-ти денний робочий тиждень з 9:00 до 17:00. - субота та неділя вихідний день завжди. - часто влаштовують корпоративні обіди - десь два рази на тиждень. - різні смаколики, наприклад безкоштовне - під час роботи - заряджання авто Тесла. - Щорічні бонуси не на один десяток тисяч доларів США.
Але реально - коли звільняються - то хлопають в долоні. Правда. Дисципліна. Командна робота. Чіткість. Виконання в терміни. Високі вимоги до результатів роботи.
Адвокат расстроил. Получить отсрочку минимум 9 месяцев. А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа