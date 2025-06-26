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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 чер, 2025 23:01
Дякую за розгорнуту інформацію.
Все цікаво і все обʼєктивно.
Так сталося, що я з нашими українцями, які працюють саме в Amazon, майже щоденно спілкуюся.
Що я вам скажу:
- шикарні умови для новачків - в тому числі щодо оформлення Грін-карти. Якщо вас взяли на роботу - то на вас працюють адвокати та юристи цієї компанії. Ви самі нічого не робите, просто чекаєте грінку. 100% влучення в «10-ку»!
- реально комфортні умови роботи. Мене із зрозумілих причин в офіс компанії в San Jose (Силіконова долина) не пустили, але з двійкою працівників - один азіат - поспілкувалися.
- жорсткі умови роботи: 5-ти денний робочий тиждень з 9:00 до 17:00.
- субота та неділя вихідний день завжди.
- часто влаштовують корпоративні обіди - десь два рази на тиждень.
- різні смаколики, наприклад безкоштовне - під час роботи - заряджання авто Тесла.
- Щорічні бонуси не на один десяток тисяч доларів США.
Але реально - коли звільняються - то хлопають в долоні.
Правда. Дисципліна. Командна робота. Чіткість. Виконання в терміни. Високі вимоги до результатів роботи.
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akurt
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Додано: Чет 26 чер, 2025 06:04
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Додано: Чет 26 чер, 2025 08:16
Адвокат расстроил. Получить отсрочку минимум 9 месяцев.
А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа
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Бетон
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Додано: Чет 26 чер, 2025 11:20
Бетон написав:
Адвокат расстроил. Получить отсрочку минимум 9 месяцев.
А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа
Выехать в один конец? За тридцатку вроде и марш "Прощание Славянки" включают
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барабашов
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Додано: Чет 26 чер, 2025 11:48
Я рассматриваю только законнные способы. Ну как законнные. Это у системы называется закон типа
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Бетон
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Додано: Чет 26 чер, 2025 12:18
akurt написав:
Дякую за розгорнуту інформацію.
Все цікаво і все обʼєктивно.
Так сталося, що я з нашими українцями, які працюють саме в Amazon, майже щоденно спілкуюся.
Що я вам скажу:
- шикарні умови для новачків - в тому числі щодо оформлення Грін-карти. Якщо вас взяли на роботу - то на вас працюють адвокати та юристи цієї компанії. Ви самі нічого не робите, просто чекаєте грінку. 100% влучення в «10-ку»!
- реально комфортні умови роботи. Мене із зрозумілих причин в офіс компанії в San Jose (Силіконова долина) не пустили, але з двійкою працівників - один азіат - поспілкувалися.
- жорсткі умови роботи: 5-ти денний робочий тиждень з 9:00 до 17:00.
- субота та неділя вихідний день завжди.
- часто влаштовують корпоративні обіди - десь два рази на тиждень.
- різні смаколики, наприклад безкоштовне - під час роботи - заряджання авто Тесла.
- Щорічні бонуси не на один десяток тисяч доларів США.
Але реально - коли звільняються - то хлопають в долоні.
Правда. Дисципліна. Командна робота. Чіткість. Виконання в терміни. Високі вимоги до результатів роботи.
і головне, $500K в рік зі старту колишньому студенту, як з куща (с)
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flyman
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Додано: Чет 26 чер, 2025 13:40
Так прикольно: голодному босому любителю 13-ти річних дівчаток з Філіппін сняться чужі гроші щодня.
Це добре: люди на цьому прикладі вчаться не вкладати гроші в Гівнобанки (втратив Флайман 75% вкладеного), в ОВДП (зливаючи бакси по 22,5 та під 10,5% річних по гривні), в нежитлові напівпідвали та в недобудови (покинуті давно віртуальним Забудовником) славетного міста «Буча».
Ну а чужі гроші - як мабуть (ми тут наче не такі розбещенні постійним холодом, сирістю, голодом та безгрошівʼям) - і цнотливі дівчата з іншого боку Земної кулі - так було би приємно помацати.
Але нашему «герою» - НЕ в найближчі 1/2 сторіччя…
Але я аплодую: повинна ж бути у людини мрія.
Ранішня.
Повинні ж люди вчитися на чужих помилках.
Це саме той приклад.
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akurt
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