Удачі вам пане в пошуках лишніх вух для ваших охухітельних історій. Як хтось вас вивів на чисту воду, ви й здулись.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 23:30
Додано: Пон 30 чер, 2025 08:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Вот наш Пушкин с кемера(вiн же львiвсько-бургундскiй пiсатель Гарматкiн) и погоаорил с критиками и поклонниками его несломленного эмиграцией с берегов тёплого моря творчества.
Додано: Пон 30 чер, 2025 08:30
Що, Ісаак Бабель - погано торбі, все колотишся?
Не треба гаяти часу, менше слів та більше реальних дій: переправ "довіреній особі" того Water 50 000 гривень - саме стільки йому треба для повного щастя - і прийме тебе на пісочку...
Додано: Пон 30 чер, 2025 09:12
Ще раз, вже десятий, особисто для механіка, бо не доходить.
Механік сказав шо я ніякого відношення до цієї гілки форума не маю, я запропонував парі, механік тупо з`їхав і почав шось несуразне нести, скидуючи це все на різних форумчан.
Але ні, товаріСЧ механік, з базару ти не з`їдеш, визнай шо ти обісрався і більше не пиши фігні.
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