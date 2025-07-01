Прямо біда…
Завівся.
Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.
Італійку рано ховати: ще жива.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 21:13
Прямо біда…
Завівся.
Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.
Італійку рано ховати: ще жива.
Додано: Нед 29 чер, 2025 21:18
Додано: Нед 29 чер, 2025 22:28
- платити податки з того, що заплатиш йому за «прийом» на неназваному пісчаному пляжі;
- оформити медичну страховку під час подорожі на вказаний вище пляж в Італії; дуже корисна річ у оголошеній професії ;
- правильному триманні штикові та совкової лопати під час поховання іноземних мешканців - за власною професією, яка нарешті є оголошеною.
P.S. Ніколи не очікував, що моє просте інформаційне повідомлення - а головне про майбутню зарплатню в 900€ - викликає такий ажіотаж.
Додано: Нед 29 чер, 2025 22:42
Згідно із затвердженою на пляжі таксою.
50 000 гривень, на «довірену особу»…
Ти ба як збудив його догляд за італійкою на півдні Італії… ще й не відбувся, але таке збудження: і гриби не такі, і страховки немає, і податки наперед не заплатили, і транспорт не такий.
У нього все б було краще… головне: транспорт би був «такий»: має досвід поховання…
Додано: Вів 01 лип, 2025 15:12
Еміграція, заробітчанство
News from Netherlands
Як відомо, займатися сексом не варто на привокзальній площі міста: порадників занадто багато.
Приблизно це ми спостерігали в неділю, коли флудери влаштували шабаш на цій гілці.
Частину шабашу видалено, пан flyman, який намагався втрутитися із своїми порадами про площу вчасно одумався, а самому впертому ми прямо зараз даємо таку інформацію.
Він нам тут авторитетно (хі-хі) розказував, що коли ти їдеш в еміграцію на заробітки, то треба добиратися у віддалене село на півдні Італії виключно но на літаку Aerobus A-380, мову італійську вчити не треба, бо ти її почнеш розуміти з першої хвилини перебування, новоприбулому (!) працівнику бувалі досвідчені працівники інструктаж проводити не будуть/ не треба і взагалі краще всього писати про це на Фінансовому форумі України російським матом.
Це такий життєвий принцип.
Прямо на цю тему: везу майже зараз за кермом свого авто наших українців / і розказують про утримання в квартирі в Україні бабусі 99-ти (девʼяносто девʼять) років - без жартів - бабусі, яка зведе і або вже звела з розуму всіх сусідів:
- серед ночі починає барабанити немічними але таким гучними кулаками в стіни квартири. Кулаками не вистачає сил, то стукає чим під руку попадеться… Сусіди спочатку лаялися, потім втомилися лаятися та всі стіни їх квартир тепер вкрито звукоізоляційним захистом.
- ніяка доглядальниця не погоджується за нею доглядати, тому що тая батуся - дай їй Бог здоровʼя - буде нервова - може розбудити доглядальницю о третій ночі та простим гучним надмогильним голосом спитати: «А що ж ти, собака, спиш! Ти ж повинна працювати! Вставай, сволота!»
А уявіть, що це все відбувається там, де я написав в неділю… в Італії … та без знань мови.
Але приємно що у нас на форумі є такі класні спеціалісти, які всім погоджуються роздавати поради, як їм краще жити.
І не дорого: всього за 50 000 гривень, які треба перерахувати на рахунок «довіреної особи».
Ото в нас такі фахівці з усіх питань…
Вам всім круто повезло!
Ну тепер про Нідерланди та саме за темою гілки.
У вже далекому 2024 році я перебував у Польші серед нашої діаспори (я і зараз НЕ перебуваю ні в Туреччині, де не був вже майже рік), ні у Франції (де мешкаю вже майже рік).
В компанію українців тоді прибула наша українка, яка чекала від людини, яка ганяє автівки з України, своє авто Toyota Corolla, щоби далі те авто опинилося в Нідерландах, де оформила собі «Тиичасовий захист».
В неї був - на мою думку - складний план:
- перегнати авто з Жешува у Варшаву;
- там завантажити на трейлер, який повезе авто в Нідерланди за якісь немалі гроші.
- самій якимось чином з Варшави опинитися в Амстердамі;
- дістатися до свого міста (неподалік Ейндховена) та чекати на своє авто.
Все це витрати, витрати та витрати…
І це все одній в різних країнах Європи…
Я запропонував той план зламати. Для мене - майже як розвага та проста чергова подорож…
Сісти вдвох в її авто та приїхати в її Нідерландське село. Мені то реально як розвага та звична річ: я по Європі катаюся весь час та і через тиждень знову буду їхати з Польші через Чехію, Німеччину у Францію.
Ми так і зробили: інколи змінювали прокладку між кермом та сидінням водія (коли у основного водія небезпечно злипалися очі), дивилися, як за вікном змінюються країни (не забули покататися по чудовому Дрездену) та приїхали в місто Ейндховен, в якому я був не один раз.
В її селі - в голандській глибинці - я чув розмови смартфоном - готовували для мене ночівлю.
Я запропонував змінити план мого повернення:
- я встаю із-за керма прямо в Ейндховені.
- пані залишається їхати до свого голландського села 20 хвилин: потихеньку доїде;
- я в Ейндховені провів чудовий вечір в Пабі в самому центрі - сів на Flixbus - напрямок на Дортмунд;
- в Дортмунді сів на літак (квиток лоукостера пані мені любʼязно оплатила, ціну вже забув, здається не більше да 40€) до Катовиць та опинився в дуже знайомому та майже рідному місті - Катовіце, де довго гуляв такими знайомими по колишній роботі (свого часу з польським компаньйоном тримали фірму) вулицями.
Прямо насолода!
Пані жила з мамою, якій 90 (!) років, в Нідерландах на повному голанському забезпеченні: готель, триразове харчування, повне медичне обслуговування, всі комунальні забави від прання білизни до плавального басейну та «цирульника» - все безкоштовно.
Готівковими грошима вони отримували по 50€ на місяць.
Сьогодні повідомила, що Еміграція є еміграцією та заробітчанство є заробітчанством: влаштувалася на прибирання офісів фірм.
Зрозуміло: що ті 50€ на місяць, якщо я платив в Пабі Ейндховена по 3,7€ за малий бокал пива…
А сама дешева їжа в Нідерландах була в кафе у турків - і та здається по 10…15€…
Ех, вимушена еміграція, вона закликає/примушує до заробітчанства…
Працює… ну і дай Боже…
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