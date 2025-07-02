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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лип, 2025 17:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Хто там казав, що за останні пару років не позбавили громадянства України жодну людину?Онуфрія вже позбавили, хоч і не по його заяві
Додано: Сер 02 лип, 2025 21:14
Ловити трипер на філах
Хіба якщо Ночкін зрозуміє , що лисий Флайман сексуальніший за волохату філіпінку, і оплатить тому квиток.
Додано: Сер 02 лип, 2025 22:54
Ще 35 повідомлень - і пан Флайман поб"є всі рекорди світу: сидячі в нетопленому напівпідвалі, харчуючись запареною окропом дертю, не маючи ні роботи ні родини, ні майбутнього, профінаснувавши всі гівнобанки Украіни та найледачіших/найхитріших Забудовників Киівської області, закінчивши видання 3-ти томного економіко-фінасового дослідження "Інфляція в тих 197 країнах світу, де ніколи в житті не бував і вже ніколи в житті не побуває", звичайний колгоспник із села на межі з Білоруссю, створив собі імідж "Корінного киянина" - зберігає жагу до 13-ти річних філіппінських дівчат, яких ніколи в житті не бачив, не мацав - і вже ніколи в житті не помацає...
При цьому нацарапав на цьому форумі - ще 35 повідомлень - 400 000 дописів!
Я не знаю в соціумі другу таку людину.
Це при тому, що особисто я - і він про це знає - завжди його цінував.
Принаймні за те, що визнав мене "Колективним автором", тобто людиною, яка має енциклопедичні знання. Приємно реально.
Навіть розказував я сьогодні про це пану Миколі, з яким не бачилися років 10 - з дня відвідування сауни, в якій розважалися плиганням у басейн та смакуванням пива...
Зараз пан Микола в Австралії.
Дивані ті австралійці: призначити йому пенсію в 2 000 австралійських доларів - хоча він звчиайний український біженець, який жодного дня не працював в Австралії...
Перше, про що я подумав: от була би у Флаймана клепка в голові - ну хоч маленька/коштрюбата - то зараз би отримував 2 000 автсралійських доларів та тримав би за "здєсь" якусь корінну австралійську 130-ти річну дівчину.
Ой, помилився, зайвий нуль...
Я не був в Австралії, але думаю, там така - хоч одна - та є...
Ну не гірша ж за філіппінку...
А взагалі нам всім треба пишатися: він - босий голодний безсімейний безквартирний безробітний та "безлошадний" досліджувач інфляції - це слава Богу, що в попередні 1/2 сторіччя на було жінки, а то би знав, що за останній рік тільки жіноча стрижка в Україні замість 800 гривень стала вартувати 1 200 гривень - так всіх чоловіків цього форуму стимулює...
Філіппінку то стригти з свої гроші - НЕ ТРЕБА!
Яка економія тільки на патлах!
Рівного немає однозначно!
Респект та уважуха! Без жартів!
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