|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лип, 2025 17:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Хто там казав, що за останні пару років не позбавили громадянства України жодну людину?Онуфрія вже позбавили, хоч і не по його заяві
Додано: Сер 02 лип, 2025 21:14
Ловити трипер на філах
Хіба якщо Ночкін зрозуміє , що лисий Флайман сексуальніший за волохату філіпінку, і оплатить тому квиток.
Додано: Сер 02 лип, 2025 22:54
Ще 35 повідомлень - і пан Флайман поб"є всі рекорди світу: сидячі в нетопленому напівпідвалі, харчуючись запареною окропом дертю, не маючи ні роботи, ні родини, ні майбутнього, профінанснувавши всі (!) гівнобанки України та найледачіших/найхитріших Забудовників Київської області, закінчивши видання 3-ти томного економіко-фінансового дослідження "Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи в житті не бував і вже ніколи в житті не побуваю", звичайний мешканець із села на межі з братерською Білоруссю - створив собі імідж "Корінного киянина" - пише на київській гілці із "знанням справи" майже цілодобово - зберігає жагу до 13-ти річних філіппінських дівчат, яких ніколи в житті не бачив, не мацав - і вже ніколи в житті не помацає...
При цьому нацарапав на цьому форумі - ще 35 повідомлень - 400 000 дописів!
Я не знаю в соціумі другу таку людину.
Це при тому, що особисто я - і він про це знає - завжди його цінував.
Принаймні за те, що визнав мене "Колективним автором", тобто людиною, яка має енциклопедичні знання. Приємно реально.
Навіть розказував я сьогодні про це пану Миколі, з яким не бачилися років 10 - з дня відвідування сауни, в якій розважалися плиганням у басейн та смакуванням пива...
Зараз пан Микола в Австралії.
Дивні ті австралійці: призначити йому пенсію в 2 000 австралійських доларів - хоча він звичайний український біженець, який жодного дня не працював в Австралії...
Працював навіть не ІТ-ником - звичайний майстер на одному із заводів України...
Здається, того і заводу вже немає... А 2 000 австралійських доларів - є!
Перше, про що я подумав: якби пан флайман не присвятив все своє життя сотням тисяч пустопорожніх сміттєвим дописам на Фінансовому форумі України - ну - припустимо - зараз би отримував 2 000 австралійських доларів, але ж не тримав би за "здєсь" у ві сні якусь корінну австралійську 130-ти річну дівчину. Ну хіба б то було життя...
(Ой, помилився, зайвий нуль... Ліньки виправляти: замість "130" треба читати "13"...)
Я не був в Австралії, але думаю, там така - хоч одна - та є...
Ну не гірша ж за філіппінку...
А взагалі нам всім треба пишатися: дописувачі якось пнуться, намагаються чи заробити якусь копійчину, чи якось кудись інвестувати, чи просунутися по "службі", чи якось змінити автівку, чи забезпечити дітям харчування, чи зошити для школи - а є альтернативний приклад!
"Мі пойдьом другім путьом!" (с)
Яскравий приклад: філіппінку то стригти за свої гроші - НЕ ТРЕБА! Це ж слава Богу, що він не знає, що за останній рік тільки жіноча стрижка в Україні замість 800 гривень стала вартувати 1 200 гривень - яка економія тільки на патлах!
Рівного немає однозначно!
Респект та уважуха! Без жартів!
Чекаємо - всі на старт! - ще 35 дописів!
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:24
Re: Еміграція, заробітчанство
rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:37
akurt
Є цілком обґрунтована думка, що економні економи, до яких безумовно зараховується пан Флайман, прєдпочітають жінок «з натуральною красою». Тобто з рясною грядкою всюди, де волосся у людини здатне рости. Бо епіляція штука недешева. Тому лохмата філіпінка не буде особливо виділятись на фоні тієї єдиної жінки, що була у Флаймана, і яка йому народила сина.
|