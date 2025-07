Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2866286728682869 Додано: Сер 02 лип, 2025 17:34 Re: Еміграція, заробітчанство Хто там казав, що за останні пару років не позбавили громадянства України жодну людину?Онуфрія вже позбавили, хоч і не по його заяві The_Rebel

Ще 35 повідомлень - і пан Флайман поб"є всі рекорди світу - 400 000 дописів!

Розповідав я сьогодні про це пану Миколі, з яким не бачилися років 10…

Розповідав я сьогодні про це пану Миколі, з яким не бачилися років 10…



Зараз пан Микола в Австралії.

Дивні ті австралійці: призначити йому пенсію в 2 000 австралійських доларів - хоча він звичайний український біженець, який жодного дня не працював в Австралії...

Працював навіть не ІТ-ником - звичайний майстер на одному із заводів України...

Здається, того і заводу вже немає...

А 2 000 австралійських доларів - є!



А взагалі нам всім треба пишатися: дописувачі якось пнуться, намагаються чи заробити якусь копійчину, чи якось кудись інвестувати, чи просунутися по "службі", чи якось змінити автівку, чи забезпечити дітям харчування, чи зошити для школи - а є альтернативний приклад !

Наприклад: філіппінку то стригти за свої гроші - НЕ ТРЕБА! Це ж слава Богу, що, досліджуючи інфляцію в різних країнах світу, він не знає, що за останній рік тільки жіноча стрижка в Україні замість 800 гривень стала вартувати 1 200 гривень - яка економія тільки на патлах! Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 лип, 2025 04:49, всього редагувалось 1 раз. akurt

Re: Еміграція, заробітчанство rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США

flyman

Повідомлень: 39987 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 10:31 Нюанси зрозумілі: зарплатня з оплатою за годину 17,5$ теоретично забезпечує людині досить непогане існування.

Але є нюанс.

В останній мій візит в США в серпні 2024 року я бачив безліч вакансій і по 20-22$ за годину.

Я тоді гуляв по другому за величиною місту штату California і про себе розраховував, скільки така людина має за місяць.

Так ось: все ОК, якщо у людини є житло.

Це основна стаття витрат.



Якщо є житло - думав я, працюючи як калькулятор, то навіть при такій зарплатні можна жити досить непогано.



Альтернатива: отримуй освіту, отримуй кваліфікацію, отримуй навички в роботі - і живи на зарплатню, яка дозволяє тобі жити пристойно.



Для більшості учасників форуму така можливість вже є втраченою. Хоча в США існує приказка про те, що вчитися та перевчитися із повною зміною професії можна в будь-якому віці.



Але ось для дітей - саме час думати - і думати дуже добре.

Інакше попадуть вони на святкування 95-и річчя одного професора з Ужгорода (здається вчора було), який «читає» лекції за трьома дисциплінами. Ну цей хоч філолог - там сам Бог велів, а якщо не філолог? akurt

The_Rebel написав: Хто там казав, що за останні пару років не позбавили громадянства України жодну людину?Онуфрія вже позбавили, хоч і не по його заяві Хто там казав, що за останні пару років не позбавили громадянства України жодну людину?Онуфрія вже позбавили, хоч і не по його заяві



так і в німеччині 10 заяв підписали, не шукав, але там мабуть був син мосейчук.

таке вони піписують))



так і в німеччині 10 заяв підписали, не шукав, але там мабуть був син мосейчук.

Еміграція, заробітчанство



News from Germany



Поздоровив приятеля з Днем народження.



News from Germany



Поздоровив приятеля з Днем народження.

Ех, були часи: в Туреччині разом майже щодня їздили кататися на лижах. Мій товариш просто чемпіон в тій справі...

Зараз в Німеччині... Не заздріть: виїхав для супроводу жінки з важкою хворобою...



- Як там капіталістичні смаколики?

- Та как, пряники бывают часто в рабочей бытовке (straight). Одно без другого тут редко бывает))

- Хочу в робочу битовку!

- Могу устроить сафари тур... По раб бытовкам Германии)) недорого! Говорю ж не дорого)) 12,8€ /час - 30℅ налоги. )) За месяц виходить 1800 примерно. Если выходных было не очень много. Ну... Это ж бродячая работа. Мы постоянно переезжаем с место на место. Поэтому жизни почти нет)

Ну зато Германию почти всю посмотрел...

Жилье нам оплачивается.

- Ну, чудово: головні витрати у людей...

- Щас почти неделю ничо не делаем. Хваленый немецкий порядок (((. Бардака в организации у них наааерно больше чем у нас (teeth). akurt

Еміграція, заробітчанство



News from USA



4 липня 2025 року мешканці США - а це і українські емігранти - святкують 249-у річницю проголошення незалежності країни.



News from USA



4 липня 2025 року мешканці США - а це і українські емігранти - святкують 249-у річницю проголошення незалежності країни.

Це прямо зараз - враховуючи різницю в часі.



Я подумав, що в цій всій історії з емігрантами пан Трамп має рацію.

І ось чого.

Якщо ви подивилися третій сезон всесвітньо відомого серіалу «Гра в кальмара», а я закінчив його дивитися саме 4 липня, то погодитесь з Трампом.

Де опинилися всі корінні (!) справжні корейці - учасники суто корейських національних «дитячих» ігор?

Я сам здивувався: в США.

Los Angeles…

І нерухомість така гарна.

І автівки такі гарні та великі, які можна побачити тільки в США…

І в кожного корейця - є те, що придумане Visa Inc. - однією з найбільших світових платіжних систем, американською фінансовою багатонаціональною корпорацією зі штаб-квартирою в Фостер-Сіті, Каліфорнія, США…



От Трамп і чухає потилицю… akurt

