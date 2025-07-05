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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2867286828692870
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:32

  flyman написав:rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США


Много правды в том, что она рассказывает про отношения на работе и разницу в менталитете.
Очень много подобных ситуаций и со мной случалось.
Касательно того, что она зарабатывает - я в шоке.
НЙ - просто Эльдорадо по сравнению с ее Йорком.
Собственно, 14 долларов в час тут давно нет даже минималки, кажется сейчас 16.5.
Но даже ННА, если я не ошибаюсь, сейчас подняли до примерно 20.
И это у нее еще очень неплохой Инглиш.
Собственно, если держаться подальше от "русских" в НЙ, то могла-бы в районе 30-50 долларов в час иметь.
rjkz
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