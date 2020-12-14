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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12431124321243312434>
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 10:49

  Frant написав:
  Hotab написав:Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))

Колосальне навантаження на сустави і на серце.
Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.

На дняв дивився вихід на Румунію через Карпати одного киянина, оскільки на вулицю не можливо вийти через ТЦК, місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги, що всього за тиждень подолав маршрут в околицях Говерли. Правда ледве сів до потяга у Києві. Облава на вокзалі. (Купівлю білетів через Дію на західні потяги запровадили, не через спекулів, а щоб в ТЧ таких ухилянтів ловити) 😏
Bolt
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 11:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В неделю я прохожу 70..80 километров.
На тренировке с детским весом 200 кг в приседаниях, без бинтов и пояса, порвал несколько мышечных волокон.
Травмы получаются на маленьких весах, это правда
Бетон
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2
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:На тренировке с детским весом 200 кг в приседаниях, без бинтов и пояса, порвал несколько мышечных волокон.


Я також травмував руку. Бив дубинкою крадія у магазині і також порвав волокна. А за тиждень 70-80 км проходити - це респект. Бо я весь час стою і вмію стоячи спати.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Як змінились Ваші житлові пріоритети з початком повномасштабної війни? Чи стали Ви замислюватися про переїзд у передмістя чи, навпаки, ближче до центру?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:39

  Investor_K написав:
  Бетон написав:На тренировке с детским весом 200 кг в приседаниях, без бинтов и пояса, порвал несколько мышечных волокон.


Я також травмував руку. Бив дубинкою крадія у магазині і також порвав волокна. А за тиждень 70-80 км проходити - це респект. Бо я весь час стою і вмію стоячи спати.

Надо было взять арматурный прут 20й
Он хорошо гнётся вокруг костей подследственного
Сберегли бы руку
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 13:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Надо было взять арматурный прут 20й
Он хорошо гнётся вокруг костей подследственного
Сберегли бы руку


Як виникне необхідність забити кабана 100 кг + , то так воно і буде.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:04

  Faceless написав:
Нє. Бачив в 2015 ще
в 21му приніс у коробках із керамогранітом у новобудову із Олді.Бляха, я навіть забув як вони виглядають, такий здивований був) але, на щастя хімія зараз дуже потужна, за пару обробок вивів -добре, що ніхто ще не мешкав, то можна було там газову камеру влаштувати ))
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:47

  Bolt написав:
  Frant написав:
  Hotab написав:Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))

Колосальне навантаження на сустави і на серце.
Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.

На дняв дивився вихід на Румунію через Карпати одного киянина, оскільки на вулицю не можливо вийти через ТЦК, місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги, що всього за тиждень подолав маршрут в околицях Говерли. Правда ледве сів до потяга у Києві. Облава на вокзалі. (Купівлю білетів через Дію на західні потяги запровадили, не через спекулів, а щоб в ТЧ таких ухилянтів ловити) 😏

Болт, війна й до тебе до тягнеться. Не марнуй часу, записуйся в якісну боєздатну бригаду. Заміниш Долярчека.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:08

  _hunter написав:
  Frant написав:
  Hotab написав:Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))

Колосальне навантаження на сустави і на серце.
Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.

Рикши поболее (сильно поболее) бегают всетаки...

Хотаб контролирует пульс. Он не загонят в красную зону.
Всё нормально будет. Это вам, без тренировки подняться раз это пульс 200
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:12

  Бетон написав:
  Hotab написав:Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))

4х25 это фактически по тысяче выпадов на каждую ногу, суммарно 2000 выпадов.
Это не просто много, это 3.14ец.

Ноги і жопа як у коня.
Як би навчитись на руках ходити.. Бо на тілі сало наростає ледь тільки береш в руку 4-й бокал пива.. А як випив, то все! Треба наступного дня ридати в планці..
затопило сьогодні індустріальний міст, дивлюсь ввдосіки?

Хотаб контролирует пульс.

На 25-му доростає до 155-160, що далеко до обмеження.
Hotab
 
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