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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2867286828692870
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:32

  flyman написав:rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США


Много правды в том, что она рассказывает про отношения на работе и разницу в менталитете.
Очень много подобных ситуаций и со мной случалось.
Касательно того, что она зарабатывает - я в шоке.
НЙ - просто Эльдорадо по сравнению с ее Йорком.
Собственно, 14 долларов в час тут давно нет даже минималки, кажется сейчас 16.5.
Но даже ННА, если я не ошибаюсь, сейчас подняли до примерно 20.
И это у нее еще очень неплохой Инглиш.
Собственно, если держаться подальше от "русских" в НЙ, то могла-бы в районе 30-50 долларов в час иметь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 09:25

  rjkz написав:…то могла-бы в районе 30-50 долларов в час иметь.

Мабуть, отримувати 30…50$ за годину приємно.

Але ж варіанти цікавіші.
Як я писав: освіта+кваліфікація=успіх.
24 червня приступила до роботи в госпіталі університету наша українка, яка підтвердила (це було важко).
А госпіталь - установа «конкретна» і 1 числа за графіком але виплачує зарплатню.
Наша українка але 2 липня і отримала зарплатню на новій роботі. Суму не повідомляє, але з тієї першої в США зарплатні купили своєму чоловіку окуляри - не Ray Ben - такі в США вже не модні, а Maui Jim.
Умови роботи такі:
- робота в буденні дні;
- початок о 07:30, закінчення о 17:00.
- на роботу прибуває на Tesla model 3.
- заряджає авто вдома, повна зарядка обходиться в 7$ (запас ходу 240 миль).
akurt
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