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#<1 ... 2867286828692870 Додано: Суб 05 лип, 2025 23:32 flyman написав: rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США

rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США



Много правды в том, что она рассказывает про отношения на работе и разницу в менталитете.

Очень много подобных ситуаций и со мной случалось.

Касательно того, что она зарабатывает - я в шоке.

НЙ - просто Эльдорадо по сравнению с ее Йорком.

Собственно, 14 долларов в час тут давно нет даже минималки, кажется сейчас 16.5.

Но даже ННА, если я не ошибаюсь, сейчас подняли до примерно 20.

И это у нее еще очень неплохой Инглиш.

Собственно, если держаться подальше от "русских" в НЙ, то могла-бы в районе 30-50 долларов в час иметь. Много правды в том, что она рассказывает про отношения на работе и разницу в менталитете.Очень много подобных ситуаций и со мной случалось.Касательно того, что она зарабатывает - я в шоке.НЙ - просто Эльдорадо по сравнению с ее Йорком.Собственно, 14 долларов в час тут давно нет даже минималки, кажется сейчас 16.5.Но даже ННА, если я не ошибаюсь, сейчас подняли до примерно 20.И это у нее еще очень неплохой Инглиш.Собственно, если держаться подальше от "русских" в НЙ, то могла-бы в районе 30-50 долларов в час иметь. rjkz

Повідомлень: 17609 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8641 раз. Подякували: 5445 раз. Профіль 9 5 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 09:25 rjkz написав: …то могла-бы в районе 30-50 долларов в час иметь. …то могла-бы в районе 30-50 долларов в час иметь.

Мабуть, отримувати 30…50$ за годину приємно.



Але ж варіанти цікавіші.

Як я писав: освіта+кваліфікація=успіх.

24 червня приступила до роботи в госпіталі університету наша українка, яка підтвердила (це було важко).

А госпіталь - установа «конкретна» і 1 числа за графіком вже виплачує зарплатню.

Наша українка вже 1 липня і отримала зарплатню на новій роботі. Суму не повідомляє, але з тієї першої в США зарплатні купили своєму чоловіку окуляри - не Ray Ben - такі в США вже не цікаві, а Maui Jim.

Умови роботи такі:

- робота в буденні дні;

- початок о 07:30, закінчення о 17:00.

- на роботу прибуває на Tesla model 3.

- заряджає авто вдома, повна зарядка обходиться в 7$ (запас ходу 240 миль). Мабуть, отримувати 30…50$ за годину приємно.Але ж варіанти цікавіші.Як я писав: освіта+кваліфікація=успіх.24 червня приступила до роботи в госпіталі університету наша українка, яка підтвердила (це було важко).А госпіталь - установа «конкретна» і 1 числа за графіком вже виплачує зарплатню.Наша українка вже 1 липня і отримала зарплатню на новій роботі. Суму не повідомляє, але з тієї першої в США зарплатні купили своєму чоловіку окуляри - не Ray Ben - такі в США вже не цікаві, а Maui Jim.Умови роботи такі:- робота в буденні дні;- початок о 07:30, закінчення о 17:00.- на роботу прибуває на Tesla model 3.- заряджає авто вдома, повна зарядка обходиться в 7$ (запас ходу 240 миль). akurt

Повідомлень: 11053 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3988 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 17:53 Re: Еміграція, заробітчанство Переїхав кум в квартиру яка дешевше і виявилось вже після переїзду, що кондиціонер один і слабенький, не витягує охолодити всю квартиру. А власник мало того, що сам не хоче встановити другий кондиціонер, так ще заборонив це робити куму за свої гроші.

В старій квартирі кондиціонер був в кожній кімнаті.

І взагалі кум вже жаліє про переїзд, бо сусіди поскаржилися власнику на те, що "нові мешканці забагато ванну приймають", а той зателефонував куму і просив приймати менше ванни.

Хоча власник сам погодився, що він оплачує всі комунальні послуги, в тому числі і воду, крім електроенергії, і ні слова не казав про ліміти і в договорі їх нема. На минулій квартирі кум використовував більше 5 м3 гарячої і 15 м3 холодної в місяць... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5515 З нами з: 29.07.22 Подякував: 875 раз. Подякували: 636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 19:47 Дюрі-бачі

Цікаво як сусіди контролюють розхід води . Чи це якась комунальна квартира зі спільним лічильником?



До речі, а як щодо пральних машин? Чи хоч цим в Німеччині не задовбують? Адже подекуди в Європах ними заборонено користуватися в квартирі, бо вібрації і шум завдають незручностей сусідам. І я от не знаю яка незручність більша - коли самому треба йти в інше приміщення чи будівлю з брудною білизною, чекати там, платити кожного разу, забирати її і нести назад. Чи інколи почути якийсь шум чи вібрацію від сусіда.



П.с. Хоча особисто я ніколи не відчував дискомфорту від роботи сусідських пралок. Якось частіше попадав на квартири де зверху гупали снарядами (проживав качок, який тренувався вдома), тупотіли ногами діти шалено бігаючи зранку до пізнього вечора, а ночами часто сварилося одне подружжя через те що давно розійшлися в стосунках духовно, але спільні діти та метри квадратні не дозволяли зробити це фізично Цікаво як сусіди контролюють розхід води. Чи це якась комунальна квартира зі спільним лічильником?До речі, а як щодо пральних машин? Чи хоч цим в Німеччині не задовбують? Адже подекуди в Європах ними заборонено користуватися в квартирі, бо вібрації і шум завдають незручностей сусідам. І я от не знаю яка незручність більша - коли самому треба йти в інше приміщення чи будівлю з брудною білизною, чекати там, платити кожного разу, забирати її і нести назад. Чи інколи почути якийсь шум чи вібрацію від сусіда.П.с. Хоча особисто я ніколи не відчував дискомфорту від роботи сусідських пралок. Якось частіше попадав на квартири де зверху гупали снарядами (проживав качок, який тренувався вдома), тупотіли ногами діти шалено бігаючи зранку до пізнього вечора, а ночами часто сварилося одне подружжя через те що давно розійшлися в стосунках духовно, але спільні діти та метри квадратні не дозволяли зробити це фізично The_Rebel

Повідомлень: 774 З нами з: 01.06.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 195 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 20:12 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Адже подекуди в Європах ними заборонено користуватися в квартирі, бо вібрації і шум завдають незручностей сусідам. І я от не знаю яка незручність більша - коли самому треба йти в інше приміщення чи будівлю з брудною білизною, чекати там, платити кожного разу, забирати її і нести назад. Чи інколи почути якийсь шум чи вібрацію від сусіда. Адже подекуди в Європах ними заборонено користуватися в квартирі, бо вібрації і шум завдають незручностей сусідам. І я от не знаю яка незручність більша - коли самому треба йти в інше приміщення чи будівлю з брудною білизною, чекати там, платити кожного разу, забирати її і нести назад. Чи інколи почути якийсь шум чи вібрацію від сусіда.

Слышал я байку, что в Германии практикуется запрет сливать воду в унитазе по ночам. Неудобств, на мой взгляд, поболее, чем от похода в прачечную. Слышал я байку, что в Германии практикуется запрет сливать воду в унитазе по ночам. Неудобств, на мой взгляд, поболее, чем от похода в прачечную. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8557 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6453 раз. Подякували: 21588 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 20:12 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Цікаво як сусіди контролюють розхід води . Чи це якась комунальна квартира зі спільним лічильником? Цікаво як сусіди контролюють розхід води . Чи це якась комунальна квартира зі спільним лічильником?

Видно в них дуже добрий слух і вони чують коли діти плещуться у ванні. Про пральну машину нічого не казали, вона є. І про злив нічого не казали...



Я більше від власника в шоці: укласти угоду, в якій він безлімітно оплачує комуналку. А якщо б кум просто відкрив краники 24/7 і накрутило кілька тисяч м3 води, яка коштує по 4/30 євро? Видно в них дуже добрий слух і вони чують коли діти плещуться у ванні. Про пральну машину нічого не казали, вона є. І про злив нічого не казали...Я більше від власника в шоці: укласти угоду, в якій він безлімітно оплачує комуналку. А якщо б кум просто відкрив краники 24/7 і накрутило кілька тисяч м3 води, яка коштує по 4/30 євро? Дюрі-бачі

Повідомлень: 5515 З нами з: 29.07.22 Подякував: 875 раз. Подякували: 636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 20:32 Дюрі-бачі Я думаю проживала б у тій квартирі невеличка і тиха сім'я Мухаммедів чисельністю 11 чоловік, то сусіди б не так сильно жалілися. Та і звук плескання води у сусідській ванні був би для них дуже милий The_Rebel

Повідомлень: 774 З нами з: 01.06.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 195 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 20:40 The_Rebel написав: Дюрі-бачі Я думаю проживала б у тій квартирі невеличка і тиха сім'я Мухаммедів чисельністю 11 чоловік, то сусіди б не так сильно жалілися. Та і звук плескання води у сусідській ванні був би для них дуже милий Я думаю проживала б у тій квартирі невеличка і тиха сім'я Мухаммедів чисельністю 11 чоловік, то сусіди б не так сильно жалілися. Та і звук плескання води у сусідській ванні був би для них дуже милий

Можливо.

Поки особисто кумові жалілися тільки коли він завозив меблі в квартиру, бо їм не сподобався дуже великий диван, який заблокував сходи на кілька хвилин поки несли. Ніби він мав їх попередити. І на те, що хресна і її подруга з гімназії катається на роликах в дворі і псує покриття. При цьому скаржаться не якісь бабки, а "милі жінки років 40-50"... Можливо.Поки особисто кумові жалілися тільки коли він завозив меблі в квартиру, бо їм не сподобався дуже великий диван, який заблокував сходи на кілька хвилин поки несли. Ніби він мав їх попередити. І на те, що хресна і її подруга з гімназії катається на роликах в дворі і псує покриття. При цьому скаржаться не якісь бабки, а "милі жінки років 40-50"... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5515 З нами з: 29.07.22 Подякував: 875 раз. Подякували: 636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2867286828692870 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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