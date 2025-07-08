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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лип, 2025 08:41
BIGor
Минулого тижня було вище 30. Кондиціонер потрібен для комфорту, особливо дітям.
BeneFuckTor написав:
Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))
Який душ? Просто порахуйте щодня 3-4 ванни набрати.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 08 лип, 2025 08:46
Дюрі-бачі написав: BeneFuckTor написав:
Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))
Який душ? Просто порахуйте щодня 3-4 ванни
Якщо прям 3-4 і щодня то вийде куди більше.
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Faceless
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Додано: Вів 08 лип, 2025 08:54
Faceless
Одна типова ванна це десь 0,2 м3 води. 4*30*0,2 == 24 м3.
А дітям можна і половину напустити...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 08 лип, 2025 09:26
Дюрі-бачі написав:Faceless
Одна типова ванна це десь 0,2 м3 води. 4*30*0,2 == 24 м3.
А дітям можна і половину напустити...
Так і крім ванни є витрати води.
Хоча 3-4 на день навіть якщо двоє дітей я собі не уявляю. Півдня у ванні хтось плюхається
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Faceless
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Додано: Вів 08 лип, 2025 09:33
Faceless написав:
Хоча 3-4 на день навіть якщо двоє дітей я собі не уявляю. Півдня у ванні хтось плюхається
Троє дочок щодня, кума не щодня. Кум приймає тільки швидкий душ...
Малеча (2.5 і 1.5 роки) справді любить поплюхатися у воді.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 08 лип, 2025 09:36
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Хоча 3-4 на день навіть якщо двоє дітей я собі не уявляю. Півдня у ванні хтось плюхається
Троє дочок щодня, кума не щодня. Кум приймає тільки швидкий душ...
Для повного щастя не вистачає тещі.
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flyman
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Додано: Вів 08 лип, 2025 09:41
flyman написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Хоча 3-4 на день навіть якщо двоє дітей я собі не уявляю. Півдня у ванні хтось плюхається
Троє дочок щодня, кума не щодня. Кум приймає тільки швидкий душ...
Для повного щастя не вистачає тещі.
До від'їзду ще в Україні теща жила пів року разом з ними (поки кума була вагітна третьою), але вирішили що то не варіант і вона єдина залишилась в Україні.
От тесть теж в Німеччині, але не в Берліні, йому дали бюджетне житло, здається, в Вюртемберзі
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Дюрі-бачі
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