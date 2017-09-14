Shaman написав:читай тоді все підряд. з 90 років напевне просіли багато пострадянскьих країн причини різні, в принципі вже в срср у 80ті роки вже був спад народжуванності. тому на це посилатися - такі буди реалії
друге - зменшення населення - це проблема всіх розвинених країн, не лише нас.
третє - а чого не розвивалися? а хто сказав, що не розвивалися - розвиток все одно є. так, звісно могло бути значно краще - як у тій же Польщі чи Прибалтиці.
>>> тому на це посилатися - такі буди реалії Ну, ок. Предпосылки для перелома тренда видны? -- нет.
>>> друге - зменшення населення - це проблема всіх розвинених країн, не лише нас. Опять же: предпосылки для перелома тренда видны? -- нет.
зараз, під час війни - звісно не видно. я ж написав - поговоримо, коли війна закінчиться
>>> так, звісно могло бути значно краще - як у тій же Польщі чи Прибалтиці Это какой-то новояз? - типа "прыжок вглубину" или "отрицательный рост"?
знову в тебе стрибок свідомості у четвертому вимірі - нічого не зрозуміло
>>> я ж написав - поговоримо, коли війна закінчиться Так чего ты сейчас-то что-то доказать пытаешся?
>>> нічого не зрозуміло Объясняю как для "альтернативно гениальных": "безудержный рост, который не видно на фоне остальных участников - ростом не считается. Хоть и с чисто математической точки зрения - прирост на 0.(0)1 - таки увеличение".
_hunter написав:>>> тому на це посилатися - такі буди реалії Ну, ок. Предпосылки для перелома тренда видны? -- нет.
>>> друге - зменшення населення - це проблема всіх розвинених країн, не лише нас. Опять же: предпосылки для перелома тренда видны? -- нет.
зараз, під час війни - звісно не видно. я ж написав - поговоримо, коли війна закінчиться
>>> так, звісно могло бути значно краще - як у тій же Польщі чи Прибалтиці Это какой-то новояз? - типа "прыжок вглубину" или "отрицательный рост"?
знову в тебе стрибок свідомості у четвертому вимірі - нічого не зрозуміло
>>> я ж написав - поговоримо, коли війна закінчиться Так чего ты сейчас-то что-то доказать пытаешся?
намагаюся показати, що паніка, все пропало, Українців через 100 років не буде - всі твої лякалки - це необгрунтовані накиди, не буде цього апокаліпсису
>>> нічого не зрозуміло Объясняю как для "альтернативно гениальных": "безудержный рост, который не видно на фоне остальных участников - ростом не считается. Хоть и с чисто математической точки зрения - прирост на 0.(0)1 - таки увеличение".
розвиток мався на увазі як країни - ти не бачиш успіхів Польщі?
Shaman написав:......... й я каже - резерв для імміграції шалений, питання, наскільки жорстко будемо контролювати в'їзд. не треба раніше часу себе хоронити.
Вы уверены, что "резерв для імміграції шалений", да ещё настолько. что может возникнуть необходимость его сколько-нибудь жёстко контролировать? На чём основаны ваши предположения?
Кстати, об иммиграции в Эстонию:
В июле 1990 года вступил в силу Закон об иммиграции, согласно которому иммиграция в Эстонию стала ограничиваться квотами. Первоначально квота была установлена в размере 0,1 % постоянного населения; поправки к Закону об иностранцах, принятые в 1997 году, снизили годовой предел иммиграции до 0,05 % постоянного населения Эстонии. Иммиграционный лимит не распространяется на граждан Европейского Союза, США, Японии и некоторых других стран[
Shaman написав:зараз, під час війни - звісно не видно. я ж написав - поговоримо, коли війна закінчиться >>> так, звісно могло бути значно краще - як у тій же Польщі чи Прибалтиці Это какой-то новояз? - типа "прыжок вглубину" или "отрицательный рост"? знову в тебе стрибок свідомості у четвертому вимірі - нічого не зрозуміло
>>> я ж написав - поговоримо, коли війна закінчиться Так чего ты сейчас-то что-то доказать пытаешся?
намагаюся показати, що паніка, все пропало, Українців через 100 років не буде - всі твої лякалки - це необгрунтовані накиди, не буде цього апокаліпсису
>>> нічого не зрозуміло Объясняю как для "альтернативно гениальных": "безудержный рост, который не видно на фоне остальных участников - ростом не считается. Хоть и с чисто математической точки зрения - прирост на 0.(0)1 - таки увеличение".
розвиток мався на увазі як країни - ти не бачиш успіхів Польщі?
>>> намагаюся показати, що паніка, Ну так показывай - цифрами. Мантрами "халва-халва" "показывать" не нужно: предвыборный сериал с горой золота на Майдане все уже видели
>>> розвиток мався на увазі як країни Я ровно про него же и говорил.
>>> ти не бачиш успіхів Польщі? Ты забыл о какой стране писал буквально несколько часов назад?
Shaman написав:й оце - будь-яка країна може розвиватися, лише Україна не може.