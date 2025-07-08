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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2870287128722873>
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 08:41

BIGor Минулого тижня було вище 30. Кондиціонер потрібен для комфорту, особливо дітям.
  BeneFuckTor написав:Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))

Який душ? Просто порахуйте щодня 3-4 ванни набрати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 08:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  BeneFuckTor написав:Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))

Який душ? Просто порахуйте щодня 3-4 ванни
Якщо прям 3-4 і щодня то вийде куди більше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 08:54

Faceless
Одна типова ванна це десь 0,2 м3 води. 4*30*0,2 == 24 м3.
А дітям можна і половину напустити...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 09:26

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Faceless
Одна типова ванна це десь 0,2 м3 води. 4*30*0,2 == 24 м3.
А дітям можна і половину напустити...
Так і крім ванни є витрати води.
Хоча 3-4 на день навіть якщо двоє дітей я собі не уявляю. Півдня у ванні хтось плюхається
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 09:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Хоча 3-4 на день навіть якщо двоє дітей я собі не уявляю. Півдня у ванні хтось плюхається

Троє дочок щодня, кума не щодня. Кум приймає тільки швидкий душ...
Малеча (2.5 і 1.5 роки) справді любить поплюхатися у воді.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 09:36

Баб"я яма

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Хоча 3-4 на день навіть якщо двоє дітей я собі не уявляю. Півдня у ванні хтось плюхається

Троє дочок щодня, кума не щодня. Кум приймає тільки швидкий душ...

Для повного щастя не вистачає тещі.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 09:41

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Хоча 3-4 на день навіть якщо двоє дітей я собі не уявляю. Півдня у ванні хтось плюхається

Троє дочок щодня, кума не щодня. Кум приймає тільки швидкий душ...

Для повного щастя не вистачає тещі.

До від'їзду ще в Україні теща жила пів року разом з ними (поки кума була вагітна третьою), але вирішили що то не варіант і вона єдина залишилась в Україні.
От тесть теж в Німеччині, але не в Берліні, йому дали бюджетне житло, здається, в Вюртемберзі
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:13

  Дюрі-бачі написав: От тесть теж в Німеччині, але не в Берліні, йому дали бюджетне житло, здається, в Вюртемберзі

Це не місто, це регіон із головним містом Штутгарт.
Багато люди живуть.
Вчора там був.
Тестю теж потрібний кондиціонер? Там вчора дощ йшов… було прохолодно…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:15

akurt я розумію, але його поселили в якомусь малому смт, назву якого може і знайду десь в переписці
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:20

Так, там безкінечна кількість сел.
Реально люди багато живуть.
akurt
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