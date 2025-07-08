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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2870287128722873
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Реально люди багато живуть.

Кум явно так не думає. Багато десь в Монако живуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:46

  Дюрі-бачі написав:BIGor Минулого тижня було вище 30. Кондиціонер потрібен для комфорту, особливо дітям.
  BeneFuckTor написав:Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))

Який душ? Просто порахуйте щодня 3-4 ванни набрати.

Навіть не можу пригадати коли в останне принимал ванную (набрав води і ліг), мабуть десь у 2000 році , потім тільки душ у ванні два рази у день
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Штутгарт

Можна перекласти, як Кобилянськ :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:56

  akurt написав:Так, там безкінечна кількість сел.
Реально люди багато живуть.

Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  Vadim_ написав:,на чому заробляють?

От це й цікаво. Знову ж зі слів кума: багато в Німеччині тільки деякі лікарі заробляють, а так 99% через податки навіть на середній клас не тягне, хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.
P.S. По його шкалі для Берліну багате життя з витратами десь від 15-20 тис / місяць, середній клас з витратами від 6-7 тис, а він бідний ІТ-шник, який заробляє 4...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:06

  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:,на чому заробляють?

От це й цікаво. Знову ж зі слів кума: багато в Німеччині тільки деякі лікарі заробляють, а так 99% через податки навіть на середній клас не тягне, хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.
P.S. По його шкалі для Берліну багате життя десь від 15-20 тис/ місяць, середній клас десь від 6-7 тис. "на руки", а він бідний ІТ-шник з 4 тис...

Мне давно интересно, откуда в нашей не самой богатой стране настолько завышенные запросы, что немцев считаем бедными?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:08

  akurt написав:
  slonomag написав:В Испании тоже кондер так просто не поставишь. Живя в аренде практически невозможно. .

Саме так.
Я здивований, що цього не знає мешканець New York.
Але це до кращого: ми всі розуміємо, що поради можна давати тільки на привокзальній площі будь-якого міста в будь-якій країні з приводу сексу: там будь-яка маячня підходить.
В якості порад.

Не ну почему, переносной кондиционер тоже можно использовать. Когда у тебя выбор просто лечь и умереть при 42 градусах жары, или попытаться хоть что-то сделать, то почему бы и нет. У меня такой кондер был на съемной квартире, там гофра 1.5 метра - без проблем в окно выкидывается. Если на максимум не ставить то гудит как обычный вентилятор.

Может в Германии и норм вариант, врядли у них как в Испании 40+ градусов 2 месяца подряд. На пару недель сойдет.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:17

  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:,на чому заробляють?

От це й цікаво. Знову ж зі слів кума: багато в Німеччині тільки деякі лікарі заробляють, а так 99% через податки навіть на середній клас не тягне, хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.
P.S. По його шкалі для Берліну багате життя з витратами десь від 15-20 тис / місяць, середній клас з витратами від 6-7 тис, а він бідний ІТ-шник, який заробляє 4...

Да , но ответа нету
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Когда у тебя выбор просто лечь и умереть при 42 градусах жары, или попытаться хоть что-то сделать, то почему бы и нет.

Тут ще є варіант закрити двері в тій кімнаті де є кондиціонер і всій родині сидіти тісно, але в комфортних умовах.
  Сибарит написав:Мне давно интересно, откуда в нашей не самой богатой стране настолько завышенные запросы, что немцев считаем бедными?

ІТ-шники звичайні.
Дюрі-бачі
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