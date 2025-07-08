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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2871287228732874
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:27

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Когда у тебя выбор просто лечь и умереть при 42 градусах жары, или попытаться хоть что-то сделать, то почему бы и нет.

Тут ще є варіант закрити двері в тій кімнаті де є кондиціонер і всій родині сидіти тісно, але в комфортних умовах.
  Сибарит написав:Мне давно интересно, откуда в нашей не самой богатой стране настолько завышенные запросы, что немцев считаем бедными?

ІТ-шники звичайні.

Слуги наріда- казнокради , крашанки па 17 за шт., і де наразі цей міністр оборони України?Послом а Америку :(
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:35

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.

Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.

Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.

У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.

Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому" :)

За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же
Откуда бабло :mrgreen: ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:48

  Vadim_ написав:
  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.

Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.

Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.

У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.

Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому" :)

За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же
Откуда бабло :mrgreen: ?

Он директор какого-то пивного завода в Германии. Так что я думаю деньги у него есть :) Просто складирует где-то на счету и все.

Ну вот нет у него необходимости покупать что-то новое/дорогое или домохозяйку нанимать когда он и сам в состоянии попылесосить и завтрак себе приготовить. Просто не надо это человеку. А мы все думаем что они от бедности так живут. Хотя домохозяек наверное и правда мало кто может себе позволить на полную ставку - в Европе это и правда роскошь иметь раба :)
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:53

  slonomag написав:Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.

Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.
Всегда так делал, хоть в Украине, хоть где. Настоящее жлобство -- это высмеивать человека, старающегося поступать разумно, только лишь из-за своих тараканов ("не дай бог, чтобы кто-нибудь не подумал, что я бедный").
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:56

  slonomag написав:
  Vadim_ написав:За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же
Откуда бабло :mrgreen: ?

Он директор какого-то пивного завода в Германии. Так что я думаю деньги у него есть :) Просто складирует где-то на счету и все.
В нормальной стране за 20-30 лет нормальной работы на нормальной работе при бережливом отношении к ресурсам и отсутствии "понтов" можно вполне собрать приличную сумму на счете. Если в течение этого времени хотя-бы минимально расти в карьере, то сумма, по украинским меркам, может в результате оказаться и вовсе неприличной.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:02

  slonomag написав:Он директор какого-то пивного завода в Германии. Так что я думаю деньги у него есть :) Просто складирует где-то на счету и все.

Ну вот нет у него необходимости покупать что-то новое/дорогое или домохозяйку нанимать когда он и сам в состоянии попылесосить и завтрак себе приготовить. Просто не надо это человеку. А мы все думаем что они от бедности так живут. Хотя домохозяек наверное и правда мало кто может себе позволить на полную ставку - в Европе это и правда роскошь иметь раба :)

Дякую!
Питань більше не маю.
Я теж самотужки пітстригаю газон, обприскую, обрізаю дерева і за огородом доглядаю ,виноград (на стіл і робимо вино), копаю город і з жінкою вириваєм бурьян , як відрізняється смак свого від того шо на базарі "дамашнее не брызганное",це потрібно спробувати.
я обрабатываю все овощи и фруктовые деревья с виноградом минимум 5 РАЗ, да ПЯТЬ раз!!! для себе , -фунгициды + инсектициды , чим обробляють і СКІЛЬКИ ті шо на базарі і у супермаркетах я хз
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:18

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Реально люди багато живуть.

Кум явно так не думає. Багато десь в Монако живуть.

Я думаю, це помилкова думка.
В мене критерій інший:
- дуже охайні будинки;
- як правило з червоної цегли; дуже якісно все побудовано;
- чисті вікна з якісними рамами;
- доглянута територія навкруги.
Як це не дивно прозвучить, але досить дорого одягнені люди.
Цікаво про супермаркети: найдешевше пиво вартує 0,55€. Далі уточнення: залогова ціна за банку 0,25 €. В цілому 0,80€.
Тому у кожного автомата з прийому банок стоять хлопці та кидають і кидають в його нутро банки.
Це має подвійний ефект: ніде немає сміття ні папірця, ні банки.

Я перетнув кордон (умовний) з Францією - і помітна різниця. Франція більш провінціальна, біль «сільська».
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:36

Еміграція, заробітчанство

News from New York

Сусідом пана rjkz є мій колишній підлеглий Максим, який волею долі опинився в США (зараз вже перевіз жінку та сина). Він має статус TPS.
Він реально опинився в США випадково: на день початку війни працював на рибкомбінаті в штаті Аляска (за кваліфікацією інженер-електромеханік, мав тимчасову робочу візу).
Я йому надіслав текст з цього форуму про умови життя в славетному Нью Йорку (текст сьогодні вище). Попросив Максима прокоментувати.
Ось його коментар. Гадаю буде цікаво з приводу того, чи дійсно в еміграції все медом намазано.

«К сожалению, этой чистой воды правда😉
Только при заселении в апартамент приходится надеяться на тихих и мирных соседей☺️…
Вот у нас к примеру такая же ситуация - мы до недавних пор слышали каждое движение, каждую игру, которую ей предлагал сыграть ее хозяин - собаку.
Но благо, они как месяца 3 съехали🙏🏻
Заселились вроде, тьфу-тьфу-тьфу норм ребята ( дай Бог не сглазить)…»
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:42

  Vadim_ написав:
  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.

Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.

Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.

У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.

Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому" :)

За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же
Откуда бабло :mrgreen: ?

там як в анегдоті: в теорії є 3 мільйони $, а на практиці дві шлюхи і старий пдрс
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Я думаю

Ви нічого мабуть не маєте але міркуєте дуже потужно
Vadim_
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