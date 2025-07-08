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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2873287428752876> Додано: Вів 08 лип, 2025 14:21 Дюрі-бачі написав: BIGor Минулого тижня було вище 30. Кондиціонер потрібен для комфорту, особливо дітям. Минулого тижня було вище 30. Кондиціонер потрібен для комфорту, особливо дітям.

В якому плані рухатись куму я раніше написав.

У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? Якщо є питання, хай приходить особисто на форум, поспілкуємось. В якому плані рухатись куму я раніше написав.У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? Якщо є питання, хай приходить особисто на форум, поспілкуємось. Water Повідомлень: 3184 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 14:31 Vadim_ написав: Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють? Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?

Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки. Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки. Water Повідомлень: 3184 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 15:09 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі?

Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися... Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5531 З нами з: 29.07.22 Подякував: 880 раз. Подякували: 636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 15:15 Дюрі-бачі написав: Water написав: У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі?

Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися... Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися...

хай зробить хід конем: віддасть незадоволених в ювенальну юстицію хай зробить хід конем: віддасть незадоволених в ювенальну юстицію flyman

Повідомлень: 40018 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 16:31 Water написав: Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.

Це просто не вони за цю воду платять. Впевнений, що вдома економлять кожну краплину. Не знаю, скільки там в Німеччині вода коштує, а в мене за місяць води на 50 дол. йде навіть при економному підході (от тільки посудомийки поки що немає). Хоча я воду просто так не лив навіть в дитинстві, коли воно платилося фіксованою сумою на місяць без усяких лічильників. Це просто не вони за цю воду платять. Впевнений, що вдома економлять кожну краплину. Не знаю, скільки там в Німеччині вода коштує, а в мене за місяць води на 50 дол. йде навіть при економному підході (от тільки посудомийки поки що немає). Хоча я воду просто так не лив навіть в дитинстві, коли воно платилося фіксованою сумою на місяць без усяких лічильників. Gastarbaiter Повідомлень: 3720 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 16:37 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Не знаю, скільки там в Німеччині вода коштує, Не знаю, скільки там в Німеччині вода коштує,

4Є за м3 холодна і під 30Є горяча. Тобто, в кума виходило 200-250Є на місяць на минулій квартирі. Електроенергія по 0.33Є, а це ще під 100Є.

От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату. 4Є за м3 холодна і під 30Є горяча. Тобто, в кума виходило 200-250Є на місяць на минулій квартирі. Електроенергія по 0.33Є, а це ще під 100Є.От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5531 З нами з: 29.07.22 Подякував: 880 раз. Подякували: 636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 16:43 flyman написав: Water написав: Vadim_ написав: Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють? Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?

Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки. Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.

Нашим людям ставите такий собі "сільський умивальник" з пипкою, натиснув, там з неї крапнуло, можна більш сучасний варіант з пляшкою з пластику: відгвинтив на 1/4 оберта корок, починає дзюрчати, похлюпав лапки в протічній воді, загянув корок. Закінчилась вода - взяв гортнятко, сходив на кухню, набрав у горнятко, вернувся, долив згори в ємність.

Вчи вас, вчи. Нашим людям ставите такий собі "сільський умивальник" з пипкою, натиснув, там з неї крапнуло, можна більш сучасний варіант з пляшкою з пластику: відгвинтив на 1/4 оберта корок, починає дзюрчати, похлюпав лапки в протічній воді, загянув корок. Закінчилась вода - взяв гортнятко, сходив на кухню, набрав у горнятко, вернувся, долив згори в ємність.Вчи вас, вчи.

Це в офісі однієї дуже відомої у всьому світі компанії? Покажи фото офісного рукомийника. Це в офісі однієї дуже відомої у всьому світі компанії? Покажи фото офісного рукомийника. Water Повідомлень: 3184 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 16:56 Дюрі-бачі написав: От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату. От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату.

Тебе чи кума?

Вода, опалення це не виключено купляє все власник будинку за гроші, які включені у кварплату, можливо у договорі є такий пункт. Тобто, умовно кожен місяць 200 ойро йде на комуналку, крім електрики. Ось вклався- молодець, але повернення коштів скоріш за все не буде, ось якщо перебрав, то це збитки власнику, про що він і попереджає. Але може буть шо перебор по ітогу року піде за рахунок кума, в договорі потрібно дивитись.



Електрика не входить, бо постачання електрики різними енергокомпаніями, плюс ти можеш вибрать різні тарифи, це вони люблять шось вибирать, тобто, нема єдиного тарифа, він може бути різний для кожної квартири, при цьому проводка та ж сама. Хай пориється в інеті, є сайт, де зібрані усі тарифи. За дефолтом там скоріш за все йде шось екологічне, не саме дешеве. Хай перейде на ядерну електрику, вона зазвичай дешевше всього. Ще хай слідкує за контрактом, бо там може буть до 31.12.2025 ціна 15 центів, а в наступному році 35. Розірвання контракту- попередження за 3 місяці, не встиг- на наступний увесь рік ціна 35.

Це для порівняння, порядок цифр я не знаю.

В електрику входить доставка, це він скоріш за все не поміняє. Тебе чи кума?Вода, опалення це не виключено купляє все власник будинку за гроші, які включені у кварплату, можливо у договорі є такий пункт. Тобто, умовно кожен місяць 200 ойро йде на комуналку, крім електрики. Ось вклався- молодець, але повернення коштів скоріш за все не буде, ось якщо перебрав, то це збитки власнику, про що він і попереджає. Але може буть шо перебор по ітогу року піде за рахунок кума, в договорі потрібно дивитись.Електрика не входить, бо постачання електрики різними енергокомпаніями, плюс ти можеш вибрать різні тарифи, це вони люблять шось вибирать, тобто, нема єдиного тарифа, він може бути різний для кожної квартири, при цьому проводка та ж сама. Хай пориється в інеті, є сайт, де зібрані усі тарифи. За дефолтом там скоріш за все йде шось екологічне, не саме дешеве. Хай перейде на ядерну електрику, вона зазвичай дешевше всього. Ще хай слідкує за контрактом, бо там може буть до 31.12.2025 ціна 15 центів, а в наступному році 35. Розірвання контракту- попередження за 3 місяці, не встиг- на наступний увесь рік ціна 35.Це для порівняння, порядок цифр я не знаю.В електрику входить доставка, це він скоріш за все не поміняє. Water Повідомлень: 3184 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 16:58 Water написав: Vadim_ написав: Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють? Шоб жити багато потрібно багато заробляти ,на чому заробляють?

Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17 , частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки. , частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.

Де??? ,

усі віддалено шо роблять?

а хто годує свиней і крутить хвости телицям? Де??? ,усі віддалено шо роблять?а хто годує свиней і крутить хвости телицям? Vadim_

Повідомлень: 3875 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 16:59 Стосовно одягу Якшо ви в Німеччині бачите гарно вдягнену жінку, це не німкеня, це хто завгодно- француженка, італійка, іспанка, наші, але не німкеня. Water Повідомлень: 3184 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2873287428752876> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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