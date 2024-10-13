RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 919920921922
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:23

  BonKyr написав:ІКУ як завжди буде тянути до ранку(( ,а потім вивід ще до понеділка.Почав потроху на Сенс перестроюватись.

Сенс зручніший - писав вище про це. Але вивід з ICU займе пару годин завтра вранці - ніколи днями гроші від них не ходять. А якщо о 8 годині за сніданком натиснути "вивести кошти", то не встигаю доїхати до роботи, як вони вже на картці в банку)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 17.01.15
Подякував: 404 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:09

Re: Ринок ОВДП

Дивно, але Сенс чомусь одну виплату не повернув ...
V2
4
 
Повідомлень: 8316
З нами з: 03.07.09
Подякував: 298 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 919920921922
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 685
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 2213
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 5648
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9212)
23.07.2025 20:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.