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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:04
Water звісно в кума.
На попередній квартирі вода і електроенергія були окремо, на новій, яка дешевша - тільки електроенергія.
Хоча там в них чорт ногу зломить бо крім самої електроенергії по лічильнику, ще приписують якусь доставку, плату за обслуговування мереж і навіть страховку...
В мене власна квартира в Ужгороді і всю комуналку плачу сам, хоча на деяку, наприклад ремонт каналізаційних стояків, скидуємось з сусідами.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 08 лип, 2025 18:49
Дюрі-бачі написав:Water
звісно в кума.
На попередній квартирі вода і електроенергія були окремо, на новій, яка дешевша - тільки електроенергія.
Хоча там в них чорт ногу зломить бо крім самої електроенергії по лічильнику, ще приписують якусь доставку, плату за обслуговування мереж і навіть страховку...
Не тільки, ще може буть податок від місцевої влади, цент чи 2. Енергокомпанія, коли проводить електрику, вона орендує у громади землю під елктричні опори, сплачуючи гроші громаді. Зазвичай у них бюджет громади можна глянуть на сайті громади.
Стосовно води, звісно шо власнику буднку потрібен прибуток, тому він може куплять воду гуртом, а продавать куму у роздріб. Зазвичай це вигідно, бо в них є норма водоспоживання на людину, IMHO, 123 літри на добу. Тобто, якщо в них 5 людей, це 0.123*5*30=18.45 м3 усієї води він може споживать, незалежно куди- дівчат купає, сам миється...
У домоуправителя повинна буть уся складова кварплати, там шо завгодно.
Опалення це окрема тема, скоріш за все лічильники. Ось скільки ціна гігокалорії, та в чому показує лічильник теж цікаве питання.
В мене власна квартира в Ужгороді і всю комуналку плачу сам, хоча на деяку, наприклад ремонт каналізаційних стояків, скидуємось з сусідами.
В нас теж багато чого включено до тарифу, але зазвичай людям всеодно скільки там чого, за газ вони виключили доставку з тарифу, воду хотіли, саме в Ужгороді я не знаю чим завершилось, чи ввели абонентське обслуговування на обслуговування лічильників. Ремонт стояка каналізації, у вас шо, ОСББ? Запитай свій ОСББ на предмет структури тарифу на обслуговування будинку. Світло вони все розповідають шо тариф нічого не окупає. Так нічого ніколи не буде окупать з персональними водіями.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 21:42
Дюрі-бачі написав:
От мене і дивує чому оплата електроенергії окремо, а води - включено в квартплату.
В нас у багатоповерхівках зазвичай вода та опалення йдуть через керуючу компанію, у неї договір з постачальниками. Ну і ці постачальники фактично монополісти, обирати немає з кого. І ці суми включено у щомісячний авансовий платіж разом з утриманням будинку, охороною і т.п. А на електроенергію кожен сам обирає собі постачальника і має окремий договір. Хоча при довгостроковій оренді орендодавець міг би бути зацікавлений тим, щоб орендар переписав на себе договір з КК. Тим більше, що при оподаткуванні фіксованим процентом від виручки виходить, що орендодавець ще й платить податок з цих сум. Я коли орендував, то просто платив безпосередньо до КК (і за електрику та інтернет також), але договір був на орендодавця.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 22:12
Ніколи не чув, щоб плата за постачання та страховка були включені до договору. Звісно, може бути все. У Німеччині вперше чую про таке. На сайті постачальників електроенергії, обираєш постачальника та заключаєш договір. Все. Захотів змінити - повідомляєш упродовж визначеного терміну і змінюєш постачальника. Як правило радять зимінювати щодва роки. Новий постачальник дуже, дуже часто пропонує через 6 міс різні бонуси. Наприклад, мій попередній безкоштовно подарував тримісячну підписку на Disney.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 23:31
В Испании тоже хитро считается цена на электричество. Вот для сравнения мой счет за июнь:
Потребленная энергия 391 kWh x 0,128354 €/kWh - 50,19 €
Платная мощность 4,6 kW x 29 días x 0,14 €/kW día - 18,79 €
Налог на электроэнергию 5,11269632 % s/69,56 € - 3,56 €
Домашняя электрическая защита Plus 0,96 meses x 8,14 €/mes - 7,81 €
IVA (налог) - 17,16 €
Итого: 98,86 €
Тоесть типа само электричество по 13 центов ты на 50евро накрутил, но по факту счет в 2 раза больше выходит.
И с водой так же. Сама вода стоит меньше 1 евро за куб, но по итогу выходит все 3 евро. Вот у меня чек за апрель-июнь на 20 кубов вышел 60евро.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 23:44
Хороша в нас гілка: народ вивчає як живуть народи світу - і досить обережно радять, як їм треба жити.
Додам про Францію - в свій будинок прибув після 2-о тижневої подорожі Польщею та Німеччиною - сьогодні о 21:30.
Електрика: 1 кВтгод приблизно 0,25€. Цікаво, що енергопостачаюча компанія відслідковує (!!!!!), куди споживач витрачає енергію. Всі дані видно в додатку на смартфоні. Тобто вони щоденно повідомляють, куди ми витратили енергію: на опалення або на приготування кави (!). Я не знаю як це працює але реально так! Щомісяця знімають з рахунка 80€. А рік пройде - зроблять перерахунок/уточнення. Електрична енергія жодного разу не зникала. 380 В. Ліміт: 15 кВт.
Природний газ тут в диковинку. Є тільки в містах. За містом - або дрова, або солярка. В мене все опалення - електричне. Клімат: як у нас в Криму. Снігу ніколи не буває, зараз в мене зріє інжир.
Водопостачання та водовідведення. Прикольно до без тями: в цьому році ще не платив. Перед вояжем Європою сфотографував лічильник та фото відіслав компанії, яка поставляє воду. Відповіли, що дякують за фото. Візьмуть до уваги. Я думав, що спишуть з мого рахунка у французському банку гроші і не списували. Ну і хай.
Водовідведення: септик, який зроблено да проєктом. Обійшовся в 5000€. Грозиться мерія раз на рік перевіряти якість води при остаточному витоку. Ще не перевіряли, але 1 раз на тиждень висипаю в унітаз якісь унітазові бактерії.
Це здається всі витрати.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 05:37
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Когда у тебя выбор просто лечь и умереть при 42 градусах жары, или попытаться хоть что-то сделать, то почему бы и нет.
Тут ще є варіант закрити двері в тій кімнаті де є кондиціонер і всій родині сидіти тісно, але в комфортних умовах.
Сибарит написав:
Мне давно интересно, откуда в нашей не самой богатой стране настолько завышенные запросы, что немцев считаем бедными?
ІТ-шники звичайні.
Сегодня в НЙ 34 градуса.
На улице с ума можно сойти, так как влажность сумасшедшая.
Вечером еще и гроза прошла сильная, но легче не стало.
А дома фигачат 2 оконных кондера, самые слабенькие, на 8000 BTU, красота и комфорт.
"Дещево, надежно и практично"(с).
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