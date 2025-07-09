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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 14:26

Re: Еміграція, заробітчанство

У нас кстати есть еще такой прикол как чем больше расход, тем дороже. Например тот же бассейн дешевле вызвать машину чтобы тебе наполнили, чем самому с крана это делать. Так как тебе надо одномоментно использовать 30+ кубов воды в 1 месяце + обычный расход и по итогу крайние кубы тебе посчитают чуть ли не по 10евро. А машина тебе обойдется 150-200евро, они сами приедут, все сделают, химию всякую сразу засыпят и через час уже купаться можно.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 14:46

  xaos_3 написав:Це нормально,коли розписано, що входить до тарифу. У Німеччині, конкретно у мене, такої деталізації немає. Я плачу за КвГ ціну, яку встановлює обраний мною постачальник. Зрозуміло, що у ціну за КвГ вже включені всі витрати оператора електрики.

А в рахунку шо вказано, тупо сума і куди сплачувать?
Скоріш за все у рахунку це все розписано.
Ціна за кіловат, це тільки Energie.
Ще є Netznutzung та податки, у т.ч. місцеві.
По ітогу воно не вийде в якусь фіксовану плату за кіловатт. Хоча якщо оператор взяв з запасом... тоді по ітогам року можливо роблять якійсь перерахунок.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Ще трохи про "милих сусідок" кума: виявляється в одній із квартир живе пара, яка має спаніеля жіночого роду. Так от ці сусідки через поліцію змусили собаці зробити операцію, щоб вона не могла гавкати. Хоча ця операція і заборонена законом, але вони постійно скаржилися, власників штрафували, а потім поліція хотіла забрати в притулок собаку і там приспати, тому хазяїни знайшли варіант.

Щодо води, то власник вже приходив до кума і приніс якісь брошурки від Грінпісу про те, що воду треба економити.
А в договорі не знайшлось ні слова про якісь ліміти використання, тільки те, що договір оформлено на "керуючу компанію" і вона його оплачує. Так ще купа договорів на опалення, газ, прибудинкову територію і т.д. також оплачує компанія.
От на електроенергію та інтернет окремі договори на кума і, відповідно, він їх платить.

P.S. Я, кум і переважна більшість моїх друзів вважаємо, що собакам місце в селі (у дворі власного дому), а не в квартирі. Ми за котів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 09 лип, 2025 18:06, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:50

Найкраща порода собак має назву «Плюшева».
Все інше - величезний клопіт.
Це я як колишній власник - послідовно з перервою, щоби отямитися - Ердельтер’эра (сука) та Лабрадор ретрівер (сука) говорю.
Все інше - проблема+проблема+проблема= гроші, ветеринари, перетримка та клопіт.
І в цьому випадку розумію і власників тієї собачки і сусідів: а ну гавкає та гавкає!
В США ціна перетримки собак орієнтовно 100$ на добу.
Просто візит до ветеринара (це тільки візит): 200$.

Зараз серед знайомих в США в одних є улюблений песик: вигул - 4 рази на день. Квартиру в оренду взяли на першому поверсі з окремим виходом з кімнати прямо на територію двору. Навкруги безкінечні стрижені газони. Носять із собою пакети та збирають «врожай».
Ну там ще нормально виходить: чоловік працює з 07:00 до 14:00 «віддалено», то можна «гратися».
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:21

  Дюрі-бачі написав:Щодо води, то власник вже приходив до кума і приніс якісь брошурки від Грінпісу про те, що воду треба економити.

Наступним кроком буде БЕЗКОШТОВНЕ надання такої фігні:
https://www.neoperl.shop/produkte/dusch ... 1662526143
Потім, якщо кума замучає совість, дівчата замість вани почнуть приймати душ, замість 18 кубів води на місяць кум почне витрачать 10, то по ітогам року прийде рахунок:
ви споживали 18 кубів води, ми вам БЕЗКОШТОВНО надали герет, який дозволив вам зекономити 8 кубів на місяць, за рік це виходить 96 кубів води, в грошах це припустимо 300 ойро. Пропонуємо вам перерахувать 50% коштів, яки ми вам зекономили, до фонду... не знаю саме якого, припустимо доступу до питної води голодуючим Африки https://www.wwf.de/
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:замучає совість

давно так не сміявся
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:40

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:замучає совість

давно так не сміявся

Вони будуть постійно йому на мозг цим капать.
Це називається інтегрувався або ні.

Ще на роботах бувають приколи у вигляді надання 500 ойро для тих, хто в офіс їде вєліком замість машини, громадського транспорту. Умова: наїздить вєліком впродовж місяця більше за всіх кілометрів.

Також в одого північного сусіда Німеччини опалення та горяча вода невеликого містечка йде від стічних вод великого міста. Таке обладнання дуже не дешеве, але вони йдуть на такі витрати, тому-що в майбутньому це дасть економію, плюс вони помішані на зменшенні різного роду викидів.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:Умова: наїздить вєліком впродовж місяця більше за всіх кілометрів.

Колись була крипта STEPN, для майнингу якої треба було ходити багато кроків. Ми з кумом через емулятор немало її намайнили.
От прогресивний тариф, про який писали вище, є значно дієвішим.

  Water написав:Це називається інтегрувався або ні.

Дивно. Араби, китайці, індуси і т.д. чудово живуть не інтегруючись, а чому українці мають?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 19:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Если к людям кто-то пытается втереться в доверие, то может произойти такое.
Мадам была специалистом по всем вопросам - от того, чтобы в 2 раза снизить ценник на отпуск до составления налоговых деклараций и помощи в поступлении на курсы. Очень общительная и лезла ко всем "без мыла". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 21:36

Water
По завершенню періоду контракту, у мене це був 1 рік, приходить документ, у якому зазначено обраний тариф та кількість КвГ за періодами, загальна сума до доплати/повернення. Наприклад, у мене упродовж 2023 та 2024 років ціна за 1 КвГ 33,57 євро центів. Я переплатив гроші і мені компанія повертала.
У самому договорі розрахунок ціни КвГ складався із базової ціни електрики+податок (19%).
xaos_3
 
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