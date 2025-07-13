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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лип, 2025 12:28
Bolt написав: Water написав: Bolt написав:
Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І
Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.
Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік. В той час як вся комуналка за мій будинок не більше штуки баксів в рік.
Вы опять все меряете исключительно деньгами - но вам уже второй человек говорит о перспективах
Опять же - хату можно и на двоих/троих снимать - если денег в обрез...
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Додано: Нед 13 лип, 2025 12:37
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flyman
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Додано: Нед 13 лип, 2025 13:31
Bolt написав: Water написав: Bolt написав:
Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І
Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.
Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік.
А сколько можно заработать в том же макдональдсе в свободное от учёбы время?
Сколько дитё будет зарабатывать там после завершения учёбы (хоть и не по специальности)?
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anduzenko
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Додано: Нед 13 лип, 2025 14:20
anduzenko написав: Bolt написав: Water написав:
Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.
Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік.
А сколько можно заработать в том же макдональдсе в свободное от учёбы время?
Сколько дитё будет зарабатывать там после завершения учёбы (хоть и не по специальности)?
Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час
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Bolt
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Додано: Нед 13 лип, 2025 15:38
Сибарит написав: akurt написав:P.S.
Відео, яке обговорюється так жваво, не дивився. Прислухався до думки учасника форуму «Сибарит
». Навіщо витрачати час на маячню, розміщену людиною, яка має маячневу «продолжительную карьеру»…
Мне это, конечно, очень лестно, но и немного страшно.
То, что видео не зашло мне, может быть следствием моих собственных тараканов. Тем более, что я вообще не люблю подобный формат.
Не хочется быть препятствием на пути получения информации.
не зайшло то не зайшло, вас що заставляють прослухати від А до Я та написати ессе на тему сабжа?
баришня думала, що приїде молодою дівчиною і стане труь американкою (бо це ж країна емігрантів), ну хоча б років за 10, а реальність інша. Цікаво в неї про міфи "рівність/братство/свобода" в США
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 13 лип, 2025 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 15:42
Bolt написав:
Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час
Да, если часа по 4 подрабатывать после занятий, то выйдет около 2 тыс. в месяц. На аренду комнаты и еду/одежду в целом хватит. Но это, конечно, тяжело: кроме учебы и работы ничего не иметь в жизни в таком возрасте.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 13 лип, 2025 15:51
akurt написав:
Світ змінюється щодня…
Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.
Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.
Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…
Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.
а решту 7 годин байдикує
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Додано: Нед 13 лип, 2025 19:08
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час
Да, если часа по 4 подрабатывать после занятий, то выйдет около 2 тыс. в месяц. На аренду комнаты и еду/одежду в целом хватит. Но это, конечно, тяжело: кроме учебы и работы ничего не иметь в жизни в таком возрасте.
Ну это смотря на кого учится. Я когда в политехе учился пары практически каждый день с 8.30 до 16.00.это пока добрался на работу, потом с работы, уже после 21.00.Полумертвый упал. Учиться, когда? Тем более забугор, все тяжелее.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 19:13
flyman написав: akurt написав:
Світ змінюється щодня…
Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.
Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.
Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…
Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.
а решту 7 годин байдикує
Тут же відос цьотки постили, що на індійську фірму в Америці робить. Автоматизують процеси. Автоматизувати фірму, 10 тис народа на мороз. В тч програмістів
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Додано: Нед 13 лип, 2025 19:38
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10 тис народа на мороз. В тч програмістів
5 тис Флаймана превращаются…
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