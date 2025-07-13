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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2881288228832884>
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 12:28

  Bolt написав:
  Water написав:
  Bolt написав:Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І

Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.

Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік. В той час як вся комуналка за мій будинок не більше штуки баксів в рік.

Вы опять все меряете исключительно деньгами - но вам уже второй человек говорит о перспективах :wink:
Опять же - хату можно и на двоих/троих снимать - если денег в обрез...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 12:37

психічна тема, але для еміграції теж

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 13:31

  Bolt написав:
  Water написав:
  Bolt написав:Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І

Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.

Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік.


А сколько можно заработать в том же макдональдсе в свободное от учёбы время?
Сколько дитё будет зарабатывать там после завершения учёбы (хоть и не по специальности)?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 14:20

  anduzenko написав:
  Bolt написав:
  Water написав:Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.

Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік.


А сколько можно заработать в том же макдональдсе в свободное от учёбы время?
Сколько дитё будет зарабатывать там после завершения учёбы (хоть и не по специальности)?

Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 15:38

  Сибарит написав:
  akurt написав:P.S. Відео, яке обговорюється так жваво, не дивився. Прислухався до думки учасника форуму «Сибарит». Навіщо витрачати час на маячню, розміщену людиною, яка має маячневу «продолжительную карьеру»…

Мне это, конечно, очень лестно, но и немного страшно.
То, что видео не зашло мне, может быть следствием моих собственных тараканов. Тем более, что я вообще не люблю подобный формат.
Не хочется быть препятствием на пути получения информации.

не зайшло то не зайшло, вас що заставляють прослухати від А до Я та написати ессе на тему сабжа?
баришня думала, що приїде молодою дівчиною і стане труь американкою (бо це ж країна емігрантів), ну хоча б років за 10, а реальність інша. Цікаво в неї про міфи "рівність/братство/свобода" в США
Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 лип, 2025 15:44, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 15:42

  Bolt написав:Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час

Да, если часа по 4 подрабатывать после занятий, то выйдет около 2 тыс. в месяц. На аренду комнаты и еду/одежду в целом хватит. Но это, конечно, тяжело: кроме учебы и работы ничего не иметь в жизни в таком возрасте.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 15:51

  akurt написав:Світ змінюється щодня…
Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.
Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.
Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…

Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.

а решту 7 годин байдикує
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 19:08

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час

Да, если часа по 4 подрабатывать после занятий, то выйдет около 2 тыс. в месяц. На аренду комнаты и еду/одежду в целом хватит. Но это, конечно, тяжело: кроме учебы и работы ничего не иметь в жизни в таком возрасте.

Ну это смотря на кого учится. Я когда в политехе учился пары практически каждый день с 8.30 до 16.00.это пока добрался на работу, потом с работы, уже после 21.00.Полумертвый упал. Учиться, когда? Тем более забугор, все тяжелее.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 19:13

  flyman написав:
  akurt написав:Світ змінюється щодня…
Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.
Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.
Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…

Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.

а решту 7 годин байдикує

Тут же відос цьотки постили, що на індійську фірму в Америці робить. Автоматизують процеси. Автоматизувати фірму, 10 тис народа на мороз. В тч програмістів
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 19:38

Долярек візьме підсобником.,через стусани навчить.

Bolt

10 тис народа на мороз. В тч програмістів


5 тис Флаймана превращаются…
Hotab
 
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