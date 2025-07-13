Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2881288228832884> Додано: Нед 13 лип, 2025 12:28 Bolt написав: Water написав: Bolt написав: Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І

Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що. Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.

Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік. В той час як вся комуналка за мій будинок не більше штуки баксів в рік.

Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік. В той час як вся комуналка за мій будинок не більше штуки баксів в рік.

Вы опять все меряете исключительно деньгами - но вам уже второй человек говорит о перспективах

Опять же - хату можно и на двоих/троих снимать - если денег в обрез... Вы опять все меряете исключительно деньгами - но вам уже второй человек говорит о перспективахОпять же - хату можно и на двоих/троих снимать - если денег в обрез... _hunter Повідомлень: 10027 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 488 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 12:37 психічна тема, але для еміграції теж flyman

Повідомлень: 40067 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2843 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 13:31 Bolt написав: Water написав: Bolt написав: Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І

Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що. Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.

Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік. Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік.



А сколько можно заработать в том же макдональдсе в свободное от учёбы время?

Сколько дитё будет зарабатывать там после завершения учёбы (хоть и не по специальности)? А сколько можно заработать в том же макдональдсе в свободное от учёбы время?Сколько дитё будет зарабатывать там после завершения учёбы (хоть и не по специальности)? anduzenko

Повідомлень: 288 З нами з: 18.10.17 Подякував: 50 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 14:20 anduzenko написав: Bolt написав: Water написав: Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що. Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.

Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік. Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік.



А сколько можно заработать в том же макдональдсе в свободное от учёбы время?

Сколько дитё будет зарабатывать там после завершения учёбы (хоть и не по специальности)? А сколько можно заработать в том же макдональдсе в свободное от учёбы время?Сколько дитё будет зарабатывать там после завершения учёбы (хоть и не по специальности)?

Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час Bolt Повідомлень: 3517 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 268 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 15:38 Сибарит написав: akurt написав: P.S. Відео, яке обговорюється так жваво, не дивився. Прислухався до думки учасника форуму «Сибарит». Навіщо витрачати час на маячню, розміщену людиною, яка має маячневу «продолжительную карьеру»… Відео, яке обговорюється так жваво, не дивився. Прислухався до думки учасника форуму «». Навіщо витрачати час на маячню, розміщену людиною, яка має маячневу «продолжительную карьеру»…

Мне это, конечно, очень лестно, но и немного страшно.

То, что видео не зашло мне, может быть следствием моих собственных тараканов. Тем более, что я вообще не люблю подобный формат.

Не хочется быть препятствием на пути получения информации. Мне это, конечно, очень лестно, но и немного страшно.То, что видео не зашло мне, может быть следствием моих собственных тараканов. Тем более, что я вообще не люблю подобный формат.Не хочется быть препятствием на пути получения информации.

не зайшло то не зайшло, вас що заставляють прослухати від А до Я та написати ессе на тему сабжа?

баришня думала, що приїде молодою дівчиною і стане труь американкою (бо це ж країна емігрантів), ну хоча б років за 10, а реальність інша. Цікаво в неї про міфи "рівність/братство/свобода" в США не зайшло то не зайшло, вас що заставляють прослухати від А до Я та написати ессе на тему сабжа?баришня думала, що приїде молодою дівчиною і стане труь американкою (бо це ж країна емігрантів), ну хоча б років за 10, а реальність інша. Цікаво в неї про міфи "рівність/братство/свобода" в США Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 лип, 2025 15:44, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 40067 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2843 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 15:42 Bolt написав: Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час

Да, если часа по 4 подрабатывать после занятий, то выйдет около 2 тыс. в месяц. На аренду комнаты и еду/одежду в целом хватит. Но это, конечно, тяжело: кроме учебы и работы ничего не иметь в жизни в таком возрасте. Да, если часа по 4 подрабатывать после занятий, то выйдет около 2 тыс. в месяц. На аренду комнаты и еду/одежду в целом хватит. Но это, конечно, тяжело: кроме учебы и работы ничего не иметь в жизни в таком возрасте. Gastarbaiter Повідомлень: 3727 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 15:51 akurt написав: Світ змінюється щодня…

Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.

Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.

Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…



Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину. Світ змінюється щодня…Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.

а решту 7 годин байдикує а решту 7 годин байдикує flyman

Повідомлень: 40067 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2843 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 19:08 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час Думаю, что плотят не меньше минималки и учитывая, что до 26 лет не снимают налог, что-то около 30 зл/час

Да, если часа по 4 подрабатывать после занятий, то выйдет около 2 тыс. в месяц. На аренду комнаты и еду/одежду в целом хватит. Но это, конечно, тяжело: кроме учебы и работы ничего не иметь в жизни в таком возрасте. Да, если часа по 4 подрабатывать после занятий, то выйдет около 2 тыс. в месяц. На аренду комнаты и еду/одежду в целом хватит. Но это, конечно, тяжело: кроме учебы и работы ничего не иметь в жизни в таком возрасте.

Ну это смотря на кого учится. Я когда в политехе учился пары практически каждый день с 8.30 до 16.00.это пока добрался на работу, потом с работы, уже после 21.00.Полумертвый упал. Учиться, когда? Тем более забугор, все тяжелее. Ну это смотря на кого учится. Я когда в политехе учился пары практически каждый день с 8.30 до 16.00.это пока добрался на работу, потом с работы, уже после 21.00.Полумертвый упал. Учиться, когда? Тем более забугор, все тяжелее. Bolt Повідомлень: 3517 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 268 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 19:13 flyman написав: akurt написав: Світ змінюється щодня…

Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.

Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.

Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…



Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину. Світ змінюється щодня…Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.

а решту 7 годин байдикує а решту 7 годин байдикує

Тут же відос цьотки постили, що на індійську фірму в Америці робить. Автоматизують процеси. Автоматизувати фірму, 10 тис народа на мороз. В тч програмістів Тут же відос цьотки постили, що на індійську фірму в Америці робить. Автоматизують процеси. Автоматизувати фірму, 10 тис народа на мороз. В тч програмістів Bolt Повідомлень: 3517 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 268 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 19:38 Долярек візьме підсобником.,через стусани навчить. Bolt



10 тис народа на мороз. В тч програмістів





5 тис Флаймана превращаются…

5 тис Флаймана превращаются… Hotab Повідомлень: 15685 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2434 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2881288228832884> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гістьМодератори: Faceless