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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2882288328842885
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 15:13

Amazon - контора конкретна!
Дбають про своїх працівників, потужна юридична підтримка кожного іноземця.
Щорічно великі бонуси: в червні людям виплатили по 80 000$.
Але і вимагають чіткість в роботі: суворе виконання завдань в терміни.
Там «байдикувати» не проучається.
Цікавий факт за червень: одну людину переманили в іншу компанію.
Рекрутер дуже сумував. Треба було відпрацювати 2 тижня.
На протязі 2-х тижнів знайшли заміну і нова людина приступила до роботи.
Все чітко!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 15:36

akurt

Амазон -- це Безос? Те саме падло, що гавкнуло “працівники мають бути в постійному страху...” 😒



  fox767676 написав:

найбільша в Бразилії українська діаспора, найбільше сконцентрована у місті Прудентополіс та столиці штату, місті Куритиба. Одне з найстаріших українських поселень — містечко Дорізон. Префектура міста Уніан-да-Віторія в бразильському штаті Парана встановила пам'ятник Тарасу Шевченкові у відреставрованому Українському сквері.

Демографія
Парана є шостим найгустонаселенішим штатом Бразилії з високим рівнем урбанізації.[4] Опитування Бразильського інституту географії і статистики (IBGE) 2005 року дало наступний розподіл за расами у штаті: білі люди — (73,0 %), pardos (нащадки європейців та індіанців) — (23,3 %), чорні — (2,5 %) та індіанці — (1,2 %).[5]

Населення Парани походить, насамперед, зі Східної Європи, але тут оселилися також німці, португальці та японці.[6]

У муніципалітеті Прудентополіс українська мова визнана офіційною[7].


Цін нема.
Мале місто. 50тис?

Ціни сусіднього 200?тисячника:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... nta+Grossa

Житло трохи дешевше.
Зарплати трохи вищі...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 16:15

  akurt написав:До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів».

Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним.
А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово.
Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають.
Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 16:29

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів».

Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним.
А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово.
Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають.
Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик.

так отож, видумали чумку, позвільняли, потім набрали віддалено, а тепер знову хочуть загнати в стійло
flyman
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  #<1 ... 2882288328842885
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