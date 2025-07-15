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#<1 ... 2884288528862887 Додано: Вів 15 лип, 2025 12:29 Gastarbaiter написав: Цікаво, він має окреме місце на парковці? Чи, як усі інші, має щодня бронювати або намагатися приїхати серед перших (чи яка там в них система?)?

Цікаво, він має окреме місце на парковці? Чи, як усі інші, має щодня бронювати або намагатися приїхати серед перших (чи яка там в них система?)?

Я вище викладував посилання на будівлю офісу одного з підрозділів Amazon в серці Силіконової долини.

Ось можна подивитися:

https://maps.app.goo.gl/ytT7FmZHk2E9t5hs8?g_st=ipc

Там достатня кількість паркомісць для співробітників. Кожен знає своє місце і там ставить авто.

Є декілька гостьових місць - я там і ставив своє авто.

Це НЕ головний офіс компанії. Тому навряд чи там паркується авто голови компанії.

Цікаво, що на сьогодні практично всі працівники саме цього підрозділу - а це все ІТ-ники - вже змінили свої куплені раніше BMW або Mercedes на електричні авто: 4 години зарядки авто - безкоштовно. Дрібничка, а приємно.



Головний офіс компанії ж в місті Seattle на північному заході країни.

Я був тому місті 2 рази в різні роки - по 1 тижню, часто проїжджав мимо головного офісу: не знаю, де там є парковка для співробітників, але то дуже напружений для руху район. Автівки зупиняються біля офісу тільки щоби швидко висадити прибулого співробітника. Здається там ще й однобічний рух. Я вище викладував посилання на будівлю офісу одного з підрозділів Amazon в серці Силіконової долини.Ось можна подивитися:Там достатня кількість паркомісць для співробітників. Кожен знає своє місце і там ставить авто.Є декілька гостьових місць - я там і ставив своє авто.Це НЕ головний офіс компанії. Тому навряд чи там паркується авто голови компанії.Цікаво, що на сьогодні практично всі працівники саме цього підрозділу - а це все ІТ-ники - вже змінили свої куплені раніше BMW або Mercedes на електричні авто: 4 години зарядки авто - безкоштовно. Дрібничка, а приємно.Головний офіс компанії ж в місті Seattle на північному заході країни.Я був тому місті 2 рази в різні роки - по 1 тижню, часто проїжджав мимо головного офісу: не знаю, де там є парковка для співробітників, але то дуже напружений для руху район. Автівки зупиняються біля офісу тільки щоби швидко висадити прибулого співробітника. Здається там ще й однобічний рух. akurt

Повідомлень: 11094 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 13:21 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Не зовсім новини, бо події були в 2019 році і є неймовірне продовження в році 2025, але на тему роботи в компанії Amazon цікаво.



Інформація «з перших рук» тому що я особисто спілкувався з учасником подій, та «з рук» людини, яка ще підтримує звʼязок.



Рік 2018: студент одного з каліфорнійських університетів прибуває на літню практику (2 місяця) в Seattle і практика саме в головному офісі компанії. Студент є громадянином США, а сам - з азіатів. Студент має статус “intern”. Він не один такий - і таких розселяють в гуртожитку Washington state university: по одному інтерну в кімнату, в якій зазвичай живуть два студенти того університету.

Інтерн отримує (в цінах року 2019): а) безкоштовне житло; б) «харчову картку» на 25$ щодня (працює в одному ресторанів кампуса); в) «пральну картку» для використанні в пральних автоматах на першому поверсі гуртожитка; г) зарплатню в 7 500$ на місяць; д) компенсація на переїзд в місто Seattle (оплачуються готелі та витрати на квитки або витрати на пальне, якщо студент приїхав на авто). Це все за рахунок компанії. По закінченню практики співробітники групи, в якій він працює, пишуть відгук про його роботу (!). Якщо відгук позитивний, отримує “Job offer” з пропозицією прибути на роботу на наступний рік після закінчення університету.

Так працює підготовка та відбір кадрів для компанії. (Вище написали, що місяцями ніби то шукають кандидатів на роботу).

В документі Job offer прописано: місце роботи, посада, зарплатня, бонуси в перший та наступні роки роботи та умови повернення бонусів в разі звільнення.



Рік 2019. Випускник прибуває в місто Seattle для роботи в головному офісі. Те, що було далі, особисто я вважав найчудовішим стартом життя 21-річного хлопця.

Зарплатня: 120 000$ на рік або 10 000$ на місяць «грязними». Якщо не точно рахувати, то чистими десь 8000 на місяць.

Умови проживання: самостійна оренда квартири в новобудові за 2000$ на місяць. Цікаво, що за 2 500 пропонувалася там же квартира з балконом.

Know-how: оренда квартири на відстані в 15 хвилин пішки - щоби: а) пройтися зранку та ввечері б) не мати клопоту з паркуванням авто.

Транспорт: купив в кредит авто.



Ну погодьтеся, просто краса! Іменини серця!



Є підводні камені (дурних немає): в разі звільнення в перший рік роботи з будь-якої причини - обовʼязок повернення першого бонуса в сумі 30 000$ (бонус виплачується в перший місяць першого року роботи). В разі звільнення на протязі другого року роботи - обовʼязок повернення другого виплаченого бонуса в сумі 20 000$ (такий бонус виплачується в перший місяць другого року роботи).

Щось схоже на «пільги для випускника» наших університетів, які існували раніше (не можна звільнитися на протязі 3-з років, і була можливість отримати безкоштовно квартиру).



Чесно скажу: я був в захваті від дій того хлопця та дій компанії. Можна писати скільки завгодно про те, яка компанія Амазон погана, але все написане вище нівелює такі дописи. Хоча частково і правда…



Рік 2025: з подивом і зовсім випадково дізнався, що той хлопець НЕ працює в компанії.

Різко змінив спосіб життя і не повірите, як саме.

Купив собі «Будинок на колесах» (досить популярна річ в США) переселив себе туди разом з ….

Я думав: разом з дівчиною.

Ні, …з улюбленим песиком.

Та весь час мандрує у своєму будинку на колесах в штаті Вашингтон. По лісах, горах та водоспадах.

Живе реально «в лісі»…

Працює віддалено. Я вже не питав де - бо мені такий спосіб життя не цікавий. Але щось для роботи знайшов: робота в компанії Amazon - нехай то буде рік, або два, або три - то гарна рекомендація…



Така ось історія про злодія на імʼя “Jeff Bezos”.… akurt

Повідомлень: 11094 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 13:21 akurt написав: Gastarbaiter написав: Цікаво, він має окреме місце на парковці? Чи, як усі інші, має щодня бронювати або намагатися приїхати серед перших (чи яка там в них система?)?

Цікаво, він має окреме місце на парковці? Чи, як усі інші, має щодня бронювати або намагатися приїхати серед перших (чи яка там в них система?)?

Я вище викладував посилання на будівлю офісу одного з підрозділів Amazon в серці Силіконової долини.

Ось можна подивитися:

https://maps.app.goo.gl/ytT7FmZHk2E9t5hs8?g_st=ipc

Там достатня кількість паркомісць для співробітників. Кожен знає своє місце і там ставить авто.

Є декілька гостьових місць - я там і ставив своє авто.

Це НЕ головний офіс компанії. Тому навряд чи там паркується авто голови компанії.

Цікаво, що на сьогодні практично всі працівники саме цього підрозділу - а це все ІТ-ники - вже змінили свої куплені раніше BMW або Mercedes на електричні авто: 4 години зарядки авто - безкоштовно. Дрібничка, а приємно.



Головний офіс компанії ж в місті Seattle на північному заході країни.

Я був тому місті 2 рази в різні роки - по 1 тижню, часто проїжджав мимо головного офісу: не знаю, де там є парковка для співробітників, але то дуже напружений для руху район. Автівки зупиняються біля офісу тільки щоби швидко висадити прибулого співробітника. Здається там ще й однобічний рух. Я вище викладував посилання на будівлю офісу одного з підрозділів Amazon в серці Силіконової долини.Ось можна подивитися:Там достатня кількість паркомісць для співробітників. Кожен знає своє місце і там ставить авто.Є декілька гостьових місць - я там і ставив своє авто.Це НЕ головний офіс компанії. Тому навряд чи там паркується авто голови компанії.Цікаво, що на сьогодні практично всі працівники саме цього підрозділу - а це все ІТ-ники - вже змінили свої куплені раніше BMW або Mercedes на електричні авто: 4 години зарядки авто - безкоштовно. Дрібничка, а приємно.Головний офіс компанії ж в місті Seattle на північному заході країни.Я був тому місті 2 рази в різні роки - по 1 тижню, часто проїжджав мимо головного офісу: не знаю, де там є парковка для співробітників, але то дуже напружений для руху район. Автівки зупиняються біля офісу тільки щоби швидко висадити прибулого співробітника. Здається там ще й однобічний рух.

Не треба порівнювати триповерхову халабуду на 200-300 працівників (до речі, навіть 200 паркомісць там немає) і хмарочос на кілька тисяч. Для СЕО Амазона усе чудово: він у Сіетлі живе десь практично через дорогу від кампусу, прокидається о 5-30, о 7-й ранку вже й спортом встиг позайматися та сповнений енергії. Про те, що хтось може жити за 30-50 км від офісу та не бути раннім птахом, він, звісно ж, навіть не замислюється. Про те, що дорога туди й назад - це 2-3 години щодня, теж. Не треба порівнювати триповерхову халабуду на 200-300 працівників (до речі, навіть 200 паркомісць там немає) і хмарочос на кілька тисяч. Для СЕО Амазона усе чудово: він у Сіетлі живе десь практично через дорогу від кампусу, прокидається о 5-30, о 7-й ранку вже й спортом встиг позайматися та сповнений енергії. Про те, що хтось може жити за 30-50 км від офісу та не бути раннім птахом, він, звісно ж, навіть не замислюється. Про те, що дорога туди й назад - це 2-3 години щодня, теж. Gastarbaiter Повідомлень: 3732 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 13:29



Не погоджуюся тільки з тим, що за посиланням розташована «халабуда». Там елітний район з парками та саме цей офіс - триповерховий.

Так там ніде і немає хмарочосів.







Цікаво, що на Google maps можна почитати відгуки тих, хто саме в тому офісі працював:

amazon/lab126 sjc3 Ну мабуть саме так. А чого і ні? Погоджуюся.Не погоджуюся тільки з тим, що за посиланням розташована «халабуда». Там елітний район з парками та саме цей офіс - триповерховий.Так там ніде і немає хмарочосів.Цікаво, що на Google maps можна почитати відгуки тих, хто саме в тому офісі працював:amazon/lab126 sjc3 akurt

Повідомлень: 11094 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 13:57 akurt написав: BIGor написав: Є знайомі з Амазона, розповідали що не все там так "шоколадно". Бонуси по 80 тис. скоріше виплачують менеджменту чи принципалам (не плутати з древньоримськими принципалами). Пошук нових людей в них займає місяці - бо вимоги дуже завищені, багато бюрократії, а зарплати посередні. При чому за це треба впахувати як кінь. Тому багато європейців оминають широким луком Амазон. За американців не скажу. Є знайомі з Амазона, розповідали що не все там так "шоколадно". Бонуси по 80 тис. скоріше виплачують менеджменту чи принципалам (не плутати з древньоримськими принципалами). Пошук нових людей в них займає місяці - бо вимоги дуже завищені, багато бюрократії, а зарплати посередні. При чому за це треба впахувати як кінь. Тому багато європейців оминають широким луком Амазон. За американців не скажу.

Ну ось бачите: ваші друзі можуть помилятися. Бо я розказую конкретні кейси від наших українців:

- бонус в 80 000$ отримав 21 травня наш українець, який має посаду Software Development Engineer III. До речі: підвищили в 2024.

- тому хто звільнявся, дали 2 тижня відпрацювати. В кінці цього періоду вже була готова заміна.

- крім того: у них потужна юридична підтримка: якщо взяли на роботу, то Green card вважайте в руках вже тримаєте.

- «посередня» зарплатня виглядає так: 200 000$ «живими» грошима (на рахунок), плюс 200 000 акціями компанії. Це за рік.

Всі кейси реальні від тих, з ким спілкуюся. Ну ось бачите: ваші друзі можуть помилятися. Бо я розказую конкретні кейси від наших українців:- бонус в 80 000$ отримав 21 травня наш українець, який має посаду Software Development Engineer III. До речі: підвищили в 2024.- тому хто звільнявся, дали 2 тижня відпрацювати. В кінці цього періоду вже була готова заміна.- крім того: у них потужна юридична підтримка: якщо взяли на роботу, то Green card вважайте в руках вже тримаєте.- «посередня» зарплатня виглядає так: 200 000$ «живими» грошима (на рахунок), плюс 200 000 акціями компанії. Це за рік.Всі кейси реальні від тих, з ким спілкуюся.

Ну як вони можуть помилятися, якщо працюють в цій же конторі, тольки в EU? Кажу може в США місцевим стільки плюшок і 200 тис акціями інтернам, але в ЄС такого нема, просто пересічна галєра з великою бюрократією і негнучкою роботою з офіса. Ну як вони можуть помилятися, якщо працюють в цій же конторі, тольки в EU? Кажу може в США місцевим стільки плюшок і 200 тис акціями інтернам, але в ЄС такого нема, просто пересічна галєра з великою бюрократією і негнучкою роботою з офіса. BIGor

Повідомлень: 10028 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1452 раз. Подякували: 1859 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 14:13 Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:



ТОП-5 найгірших країн у світі, куди не варто переїжджати (інфографіка)



А які фактори для Вас особисто є визначальними при виборі країни для життя? А які фактори для Вас особисто є визначальними при виборі країни для життя? Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5040 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1134 раз. Подякували: 2049 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 14:25 akurt написав: Живе реально «в лісі»…

Працює віддалено. Я вже не питав де - бо мені такий спосіб життя не цікавий. Живе реально «в лісі»…Працює віддалено. Я вже не питав де - бо мені такий спосіб життя не цікавий.

Вот последствия потогонной системы в Амазоне!

Человек возненавидел весь мир и сбежал в лес! 😁 Вот последствия потогонной системы в Амазоне!Человек возненавидел весь мир и сбежал в лес! 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8597 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6458 раз. Подякували: 21598 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 14:26 Re: Еміграція, заробітчанство Ірина_ написав: які фактори для Вас особисто є визначальними при виборі країни для життя? які фактори для Вас особисто є визначальними при виборі країни для життя?

ИМХО 2 основні фактори, при які мусять виконуватись:

1. Чи безпечно жити родині?

2. Чи зможу я достатньо заробляти для життя. ИМХО 2 основні фактори, при які мусять виконуватись:1. Чи безпечно жити родині?2. Чи зможу я достатньо заробляти для життя. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5562 З нами з: 29.07.22 Подякував: 887 раз. Подякували: 638 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2884288528862887 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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