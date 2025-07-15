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#<1 ... 2885288628872888 Додано: Вів 15 лип, 2025 16:14 Дюрі-бачі можливо просто грошей в них не вийшло на Грецію? BIGor

Повідомлень: 10030 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1452 раз. Подякували: 1859 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 17:00

Я вже більше року не мешкаю в Туреччині, тому користуюся ОФІЦІЙНИМИ даними.

А вони ось які:

"У першому кварталі 2025 року Туреччину відвідали 8,844 мільйона туристів, що принесло 9,5 мільярда доларів доходів від туризму. Цю інформацію поділився міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой на прес-конференції у Стамбулі.



Згідно із заявою міністра, цей показник є найвищим в історії турецького туристичного сектору за перший квартал.



Міністр Ерсой сказав: «Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації ООН, Туреччина стала четвертим за величиною туристичним ринком у світі у 2024 році. Минулого року ми орієнтувалися на 60 мільйонів туристів, але завершили рік із 62,2 мільйонами відвідувачів, встановивши новий рекорд. Наша мета на кінець 2025 року — прийняти 65 мільйонів туристів та отримати 64 мільярди доларів доходів від туризму».



Міністр також заявив, що доходи від туризму зросли на 5,6 відсотка за перші три місяці 2025 року.



Протягом цього періоду Туреччину відвідали 733 000 іранців, 601 000 росіян, 572 000 німців, 560 000 болгар та 304 000 британських туристів. Відвідувачі проводили в Туреччині в середньому 11 ночей та витрачали приблизно 98,90 доларів США на день."

Джерело: https://www.iletisim.gov.tr/turkce/dis_ ... 20belirtti . Хі-хі... звісно, нікому не відомий сайт Focus.ua краще все знає про туризм в Туреччині.Я вже більше року не мешкаю в Туреччині,А вони ось які:"У першому кварталі 2025 року Туреччину відвідали 8,844 мільйона туристів, що принесло 9,5 мільярда доларів доходів від туризму. Цю інформацію поділився міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой на прес-конференції у Стамбулі.Згідно із заявою міністра,Міністр Ерсой сказав: «Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації ООН, Туреччина стала четвертим за величиною туристичним ринком у світі у 2024 році. Минулого року ми орієнтувалися на 60 мільйонів туристів, але завершили рік із 62,2 мільйонами відвідувачів,Наша мета на кінець 2025 року —та».Міністр також заявив, щоа 5,6 відсотка за перші три місяці 2025 року.Протягом цього періоду Туреччину відвідали 733 000 іранців, 601 000 росіян, 572 000 німців, 560 000 болгар та 304 000 британських туристів. Відвідувачі проводили в Туреччині в середньому 11 ночей та витрачали приблизно 98,90 доларів США на день."Джерело: akurt

Повідомлень: 11097 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3996 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 17:13 akurt написав: Згідно із заявою міністра, цей показник є найвищим в історії турецького туристичного сектору за перший квартал.

Згідно із заявою міністра, цей показник є найвищим в історії турецького туристичного сектору

Но уже как две недели - должны быть данные и за второй квартал? 🤔 Но уже как две недели - должны быть данные и за второй квартал? 🤔 _hunter Повідомлень: 10046 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 488 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 17:24



Але знайшов про "напівпорожні готелі" - теж повна брехня:



"Порівняно з європейськими країнами, Туреччина виділяється у категорії «ціна-якість». Хоча середній рівень заповнюваності готелів у Туреччині становить 70,4%, середня вартість номера за ніч становить 118 доларів, що приблизно на 25% менше, ніж у таких країнах, як Італія та Франція. Незважаючи на цю різницю в ціні, висока якість обслуговування підтримується, що перетворює це на перевагу. Згідно з даними онлайн-платформ для подорожей TripAdvisor та Booking.com, Туреччина посідає вищий за середній показник по Європі за рівнем задоволеності гостей, маючи бал 8,4."



Це були оприлюднені результати «Звіту про туризм та готельний менеджмент у Туреччині за літній сезон 2025 року», підготовленого дослідницьким та консалтинговим підрозділом OteliSat.com.

Джерело: https://www.aa.com.tr/tr/isdunyasi/turi ... adi/695387 Ну я поки що не знайшов дані за перше півріччя, мабуть ще рано, на сайті Міністерства культури та туризму є підсумки за січень-травень 2025 року - 17 781 531 турист відвідав Туреччину:Але знайшов про "напівпорожні готелі" - теж повна брехня:"Порівняно з європейськими країнами, Туреччина виділяється у категорії «ціна-якість». Хоча середнійсередня вартість номера за ніч становить 118 доларів, що приблизно на 25% менше, ніж у таких країнах, як Італія та Франція. Незважаючи на цю різницю в ціні, висока якість обслуговування підтримується, щоЗгідно з даними онлайн-платформ для подорожей TripAdvisor та Booking.com,Це були оприлюднені результати «Звіту про туризм та готельний менеджмент у Туреччині за літній сезон 2025 року», підготовленого дослідницьким та консалтинговим підрозділом OteliSat.com.Джерело: akurt

Повідомлень: 11097 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3996 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 17:42 BIGor написав: Дюрі-бачі можливо просто грошей в них не вийшло на Грецію? можливо просто грошей в них не вийшло на Грецію?

Мій приятель у Львові багато років керує власною туристичною фірмою.

Тиждень тому мені сказав, що справи йдуть ДУЖЕ добре: українці мандрують та мандрують.

На перше місце він поставив напрямок: Чорногорія.

Ще додав, що спрямовують туристів через аеропорт Кишинева. Мій приятель у Львові багато років керує власною туристичною фірмою.Тиждень тому мені сказав, що справи йдуть ДУЖЕ добре: українці мандрують та мандрують.На перше місце він поставив напрямок: Чорногорія.Ще додав, що спрямовують туристів через аеропорт Кишинева. akurt

Повідомлень: 11097 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3996 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 17:52 akurt

Зі Львова Ржешов поряд Hotab Повідомлень: 15680 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2433 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 18:10 Hotab написав: akurt

Зі Львова Ржешов поряд Зі Львова Ржешов поряд

Польські оператори не дають українським агентам нормальних цін. З Кишинева летять купляючи пакет українського оператора, з польських міст по пакетах польського. Польські оператори не дають українським агентам нормальних цін. З Кишинева летять купляючи пакет українського оператора, з польських міст по пакетах польського. gonchik74

Повідомлень: 1028 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 163 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2885288628872888 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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