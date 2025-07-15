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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2886288728882889
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:14

  BIGor написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Дюрі-бачі можливо просто грошей в них не вийшло на Грецію?

Мій приятель у Львові багато років керує власною туристичною фірмою.
Тиждень тому мені сказав, що справи йдуть ДУЖЕ добре: українці мандрують та мандрують.
На перше місце він поставив напрямок: Чорногорія.
Ще додав, що спрямовують туристів через аеропорт Кишинева.

Те що їдуть в Чорногорію доказує що просто не вистачає грошей на Грецію або Ваш приятель не може запропонувати інших напрямків. А єропейці собі їздять в Грецію і не жаліються.

Там же цінник (різниця між цінниками) не така щоб вау. Може це саме якраз свідомий вибір, а не ужимання по ціні
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Скиро всех тех М18-60, хто полоскал булки и покупал таунхаусы у Черногории, мы, как мой дедушка в 48м, в подвал белого/серого/главного дома в 48м, и через три дня допросов - с лампой 500Вт в морду и без воды естественно - после подписи всех документов что "да травил, да продал, да предал, да - я враг народа" - на рудники им.тов.Трампа редкозёмы в Жёлтых Водах кайлом копать.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:53

Re: Еміграція, заробітчанство

Знов тромб.
Один дніпрянин заливається і ходить синьолобий, шукає друзів.
Другий просто зі спазмами цілих відділів кори .
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  #<1 ... 2886288728882889
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