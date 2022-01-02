|
Банк Власний Рахунок
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 сер, 2025 18:33
Цікаво. Користуюсь щільно пару років. Акумулюю гривню протягом місяця на Назбиратусі для погашення кредиток, бо зручно відправляти СЕПом та р2р. Кількість операцій близько півсотні на місяць, суми як у користувача з Карткового клубу. Було норм.
Якби ще дебетку до кредитки, але це не критично
novichok
Повідомлень: 3626
З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 311 раз.
Додано: Чет 07 сер, 2025 20:48
Бо банк бачить куди Ви відправляєте кошти, якщо по Сепу, тимбільш тримаєте на депозиті
aanonimovic594
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 4 раз.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:24
там на мабілу від БВР розсилка з посиланням, як на мене, на якійсь лівий сайт типу хххх.in.ua прийшла...
Думаю, треба проігнорити!!
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6610
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1312 раз.
Додано: Суб 09 сер, 2025 19:10
Хмм, цікаво, але нічого не надходило, можливо частково
aanonimovic594
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 4 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 09:02
а що саме вказано у розсильці?
Leritta
Повідомлень: 33
З нами з: 07.03.23
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
