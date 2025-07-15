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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2886288728882889
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:14

  BIGor написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Дюрі-бачі можливо просто грошей в них не вийшло на Грецію?

Мій приятель у Львові багато років керує власною туристичною фірмою.
Тиждень тому мені сказав, що справи йдуть ДУЖЕ добре: українці мандрують та мандрують.
На перше місце він поставив напрямок: Чорногорія.
Ще додав, що спрямовують туристів через аеропорт Кишинева.

Те що їдуть в Чорногорію доказує що просто не вистачає грошей на Грецію або Ваш приятель не може запропонувати інших напрямків. А єропейці собі їздять в Грецію і не жаліються.

Там же цінник (різниця між цінниками) не така щоб вау. Може це саме якраз свідомий вибір, а не ужимання по ціні
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:48

Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:57

Striker
Думаю ви просто бачите (помічаєте) саме таких, бо вони себе поводять «помітно». Нормальних повно. І з ким бути у вашої дитини буде що вибрати.
Але тема переїзду в іншу країну то інше, і не обовʼязково повʼязане з цими «соціалізованими» (по віталіку-псіхологу) дітьми.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 23:03

  Striker написав:Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей.

це де так? там де самий довший трамвайний маршрут?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 23:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Польські оператори не дають українським агентам нормальних цін. З Кишинева летять купляючи пакет українського оператора, з польських міст по пакетах польського.

Вы далеки от реалий.... И из Польши куча турпакетов от украинских ТО. Цены редко принципиально отличаются. Комиссия отличается в 2 раза.
Почему Черногория а не Греция для бюджетного туриста - так как в Черногории для данной категории апартаменты без питания и непонятно где, а в Греции - отели 2-3* с каким-то питанием. В результате бюджетный турист выбирает Черногорию (по цене), хоть в результате (питание, шезлонги и зонтики на пляже и т.д.) может выйти легко дороже
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:00

  TUR написав:
  gonchik74 написав:Польські оператори не дають українським агентам нормальних цін. З Кишинева летять купляючи пакет українського оператора, з польських міст по пакетах польського.

Вы далеки от реалий.... И из Польши куча турпакетов от украинских ТО. Цены редко принципиально отличаются. Комиссия отличается в 2 раза.
Почему Черногория а не Греция для бюджетного туриста - так как в Черногории для данной категории апартаменты без питания и непонятно где, а в Греции - отели 2-3* с каким-то питанием. В результате бюджетный турист выбирает Черногорию (по цене), хоть в результате (питание, шезлонги и зонтики на пляже и т.д.) может выйти легко дороже

Про Чорногорію - то точно не до мене. А щодо реалій, то за пару років мав кілька спроб дати заробити своїм старим знайомим з України і ніхто польських ціною не перебив, на жаль. Одна розповіла саме те, що я і переповів. Це не говорячи про раннє бронювання. Не знаю, як зараз, а раніше, живучи в Україні не чув про опцію заплатити 5% залічки хоч за рік наперед, а решту внести за місяць до початку туру.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Не знаю, як зараз, а раніше, живучи в Україні не чув про опцію заплатити 5% залічки хоч за рік наперед, а решту внести за місяць до початку туру.

Еще раз - цены украинских и польских ТО практически не отличаются.
Отличается комиссия агента и порядок оплаты. На раннем бронировании у украинских ТО - стандарт 10% сразу, остальное за 14 дней до вылета по текущему курсу ТО.
У поляков - 100% сразу и если тур более 100 тыс грн - проблемы (решаемые) по ограничениям НБУ
TUR
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