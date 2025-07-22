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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2888288928902891
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 13:33

Еміграція, заробітчанство

News from France

Цікава мапа нижче:
Зображення
Праворуч зверху - Литва. Чудова країна, яка в ці дні є під таким же пресом можливих історичних подій/негараздів, як і Україна. Я бував в Литві - вперше ще студентом: Каунас, Вільнюс, Паневежис - де жила подруга мами. Потім - на своєму авто, пам"ятаю, як дуже довго кружляв в страшенну зливу Вільнюсом, намагаючись знайти вулицю, де мене чекали друзі мого брата... Литовці... Дуже хороші люди... Правда, на парковці авто в Паневежисі хтось зачепив моє авто - несуттєво правда - але втік... Написав заяву в поліцію та поїхав далі... буває...

На півдні ліворуч - Марокко. Сьогодні захотілося там побувати, бо там - як мені здалося - якщо і не живуть, то народжуються дуже хороші люди...
З одним з марокканців сьогодні спілкувася з 9 ранку до 12:00 дня. У себе вдома - у Франції.

Останній тиждень "глючив" мій домашній інтернет від компанії Orange: іх фірмовий модем Livebox 5 (оптика) почав жити своїм життям: сам по собі перезавантажується, інтернет то з"являється, то зникає.
Подав заявку на ремонт. Для початку вони мені видали безкоштовно 200 Гб мобільного інтернету - в компенсацію за незручності.
Вчора в телефонному режимі намагалися відремонтувати: надавали команди що робити з модемом, як оновити його програмне забезпечення, питали, яка реакція модема і так ділі. Питали, чи зможу я під"їхати в офіс забрати новий модем, але потім все ж погодилися надіслати зранку спеціаліста від фірми.

Авто із спеціалістом - Пежо чи Рено (не роздивлявся) "пиріжок" з купою драбин на даху з"явився десь о 9:00: зупинився біля відкритої брами та попросив дозволу заїхати на територію.

З авто вийшов молодий чоловік років 25-30. Представився та почав "колядувати" з модемом та мережею. Я намагався не заважати та не дивитися що він та як робить...
Перезавантажив примусово модем - немає зв"язку. Потім зробив ревізію блоку, в який заходить оптичний кабель. Немає зв"язку. Потім приніс з авто новий модем вже нового покоління - Livebox 7 - немає зв"язку. Потім вийшов на вулицю та перевірив розподільчу коробку на перехресті - немає зв"яку. Потім прийшов і набрав на смартофні текст - що мене здивувало: УКРАІНСЬКОЮ (!!!!????) про те, що проблема десь на лінії далі нашої вулиці і він ненадовго поїде шукати проблему.
Повернувся не довше, ніж через 10 хвилин. Під"єднав новий модем - і о чудо - все запрацювало та ще й на пристойній швидкості! Навчив мене користуватися новим досить непростим модемом.

Все це - англійською , що мене теж дивувало. Я сказав, що ми з України.
Хлопець сказав: "Я це зрозумів по автомобільних номерах"
І додав далі:
- Я знаю Україну! Я - як і Ви - іноземець для Франції - переїхав з Литви.
- ООООООООО!!!!
- Але я не литовець....
(тут тільки я почав придивлятися до його обличччя: неймовірно симпатичний хлопець з правильними рисами обличчя, мені задалося трохи "засмаглий" - але тільки трошки - і я би не сказав, що схожий на литовця... Гарний легінь - не нарваний, гречний... дуже статечний...)
- Але я НЕ литовець - продовжував він - я з Марокко. Я емігрував в Литву - там жив 2 роки, поки не отримав легальний статус та переїхав в іншу країну ЄС, у Францію. Тепер тут і працюю, і живу...

В мене відвисла щелепа від несподіванки, і я сказав англійською, що він найкращій в світі фахівець з інтернету: і це правда, він послідовно перевірив все, де можуть бути причини, і модем, і розподільчі коробки (відкривав та перебрав там заправку оптичного кабеля), і оперував різними пристроями для перевірки оптичного кабеля, і кабелі по вулицям...

Я подумав: так і наші українці проходять різні етапи адаптації та об"єднання з іншими народами - заради виживання в ці страшні (зранку спілкувався з одеситами.... мовчу...) часи.

І якщо ти знаєш англійську мову та маєш гідну кваліфікацію/професію - то виживеш.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:39

  akurt написав:- Але я НЕ литовець - продовжував він - я з Марокко. Я емігрував в Литву - там жив 2 роки, поки не отримав легальний статус та переїхав в іншу країну ЄС, у Францію. Тепер тут і працюю, і живу...

Я подумав: так і наші українці проходять різні етапи адаптації та об"єднання з іншими народами - заради виживання

І якщо ти знаєш англійську мову та маєш гідну кваліфікацію/професію - то виживеш.

Марокко це бувша французська, як і Алгерія, Тунезія та частково іспанська колонія.
Мови в них відповідно або французська, або іспанська, плюс в школі англійська.
Колір шкіри відповідний, багато перемішано з французами або іспанцями.
Стосовно праці як технік з обслуговування в даному випадку, 90% потрібно навчання в ЄС, плюс практика роки 3, плюс знання мови на дуже високому рівні. Тому він і працює у Франції. Нас так тупо на таку роботу ніхто не візьме.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:22

Еміграція, заробітчанство

Наші люди працюють Європі - заробляють гроші - і мені здалося, що не помічають, що суттєва інфляція існує не тільки по долару, а й по євро...
В середу група людей української діаспори прямуює на екскурсію підземною рікою в серці гір імʼям Піринеі, які відокремлюють Францію від Іспанії:
https://maps.app.goo.gl/V7zv2Ui2tM2hMX1d7?g_st=ipc
Так ось:
- рік 2017 ціна квитка 10,80 €.
- рік 2025 ціна квитка 16,50 €.

Виходить, що за 8 років 10 євро перетворилися на 6,5€…
Цікаво, що в 2017 році співвідношення $/€ було таким самим, що і зараз.
Виходить, що 10$ року 2017 перетворилися на 6,5$ року 2025…
В 2017 році турист хоч з України, хоч із США платив за квиток 10,80*1,17=12,64$.
Зараз той турист заплатить 16,50*1,17=19,31$.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 лип, 2025 00:39, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 22:14

akurt У мене також спочатку було трохи упереджене ставлення до африканців. Я думав там усі чорні та неосвічені. Але колись жив я Лондоні в таунхаусі на 8 кімнат що здавалися в оренду і сусідкою в мене була одна дівчина. Була дуже симпатична, але трохи смугла і мусульманка. Ну я думав, що вона з місцевих, бо була дуже розумна і англійська мова (а також італійська) у неї були на високому рівні.

Одного разу запросила мене на якийсь захід (сказала, що це сюрприз). Я дуже зрадів, так як подумав, що це побачення. А сам би не наважився запросити її, бо у нас лише сусідські відносини були в тому домі, пари були хіба у людей з однієї країни (італійці проживали, а також інколи англійці чи поляки, то вони могли піти і на пиво разом). Так ось зібрався я і радісно пішов з нею на той захід, куди вона мене запросила. По дорозі розговорилися (наскільки мені дозволяла моя англійська), виявилося, що розумна і красива дівчина з Лівії. Мені аж соромно стало, наскільки я погано знав Африку і думав, що там одні неосвічені "негри".

П.с. Ну а моя історія була не з щасливим кінцем - це було не побачення, а якийсь семінар та якісь лекції на щось типу сенсу буття, а основним мотивом було запрошення мене у якості реферала (по принципу мережевого маркетингу)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 08:53

Еміграція, заробітчанство

News from France

Де ж воно краще жити?

Молодь шукає, де притулитися.
Сьогодні говорив з друзями: в родині 17-ти річний хлопець, досить добре знає англійську та французьку мови, думає, де притулитися.
Один з варіантів - Французська республіка.
Дістатися досить легко:
- прямо з України ходять мікроавтобуси не тільки в Париж; ціна питання: 150€.
- з Кракова - прямі авіарейси на Тулузу; ціна квитка - від 40€.
- якщо вибрався у Варшаву, то за помірною ціною автобусами FlixBus можеш дістатися в будь-яке місто - нехай і з пересадками (наприклад, у Празі).
- цікавий варіант - рейси WizzAir з Бухареста…

Але є одне «но». Такому хлопцю треба оформити - щоби навчатися - в більшості випадків безкоштовно - в університеті Франції так званий «Міжнародний захист».

За законами Франції такий статус може отримати людина, старша за 18 років.
Всі діти вважаються членами родини і не мають на руках жодних документів про особливий статус у Франції: дитина повинна триматися за спідницю мами.
Це призводить до суттєвих проблем на кордоні наприклад, Украіна-Польшя: якщо наша мама відвідала Україну з дитиною, то назад у Францію вона не може повернутися з дитиною: блокують повернення саме дитини польські (румунські, словацькі, угорські) прикордонники: виходить, що дитина вже використала 90 безвізових для країни Шенгенської угоди днів.

Що робити тому 17-ти річному хлопцю?
Навіть якщо він заїде у Францію - сам не зможе оформити собі «Міжнародний захист» та не зможе навчатися.
Вихід є: йому у Франції треба оформити опікунство.

Найкращій варіант: вигідніше приїхати до Франції з кимось (не обов'язково з батьками, можливо, з опікуном в Україні) для того, щоб дорослий (!) оформив «Тимчасовий захист» і майбутній студент теж отримав з ним цей статус.

Для українців є окрема програма вступу до вищих навчальних закладів (тобто, квота поза загальним конкурсом) «étudiants en exil» з підвищеною стипендію приблизно 700 €.
Це дуже важливо, тому що для «просто» студентського статусу навпаки, є умова самозабезпечення (!) у розмірі не менше приблизно 650€.

Цікаво, що опікуном може бути не обовʼязково родич, а хто завгодно.

P.S. Цікаво, що хлопець має доволі рідкісне для України прізвище, співзвучне з назвою однієї рослини: це багаторічна трав'яниста жовтувато- або світло-зеленого кольору рослина.
Найчастіше таке прізвище згадується в Книзі національної памʼяті жертв голодомору. Знищували і знищували. Один вижив. Можливо і далі виживе…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:46

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Плата за в’їзд до ЄС зросте втричі: хто звільняється від сплати (сума)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:akurt У мене також спочатку було трохи упереджене ставлення до африканців. Я думав там усі чорні та неосвічені.


Краща вчителька англійської на italki, краща за філіпінок, ірландок, американок
була афроанглічанка. Так їй на урок ще важко було записатися - нарасхват, хоча і рейт в рази вищий
В Америці афротаксист врятував - не в той аеропорт замовив поїздку, він каже "Бачу хлопець що ти не місцевий, може тобі треба в міжнародний аеропорт, а не внутрішній "
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:05

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Плата за в’їзд до ЄС зросте втричі: хто звільняється від сплати (сума)

Плата за додаткову обробку даних іноземців на кордоні країн Шенгенської угоди в розмірі 7€ озвучена декілька років тому.
На сьогодні це сміхотворно мала сума - враховуючи інфляцію.
Я мешкаю в Європі та не придумаю, яка робота може бути оплаченою сумою в 7€.
Наприклад, з 1 липня підвищено оплату послуг найбільш розповсюдженого серед українських людей мобільного оператора Free (будь-хто може купити стартовий пакет в такому терміналі, схожому на термінали Приватбанку. Без жодних додаткових умов і паспорта).
Було 19,90 євро - стало 25€.
Так що нічого дивного. Було 7€ - стане 20€.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:45

  akurt написав:Такому хлопцю треба оформити - щоби навчатися - в більшості випадків безкоштовно - в університеті Франції так званий «Міжнародний захист».

За законами Франції такий статус може отримати людина, старша за 18 років.
Всі діти вважаються членами родини і не мають на руках жодних документів про особливий статус у Франції: дитина повинна триматися за спідницю мами.

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Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 09:10

Еміграція, заробітчанство

News from Slovakia

Час біжить швидко: ще 10 років тому з Севастополя в місто Хуст виїхав з мамою маленький хлопчик. Батько та мама намагалися побудувати в Криму - на півострові - острівець щастя…
Змушені були все продати та виїхати в Україну.

Хлопчик підріс і почав навчатися в одному з вишів в Словаччині, місто Кошице.
Ну ось: рік 2025, закінчив вже третій курс.
Навчання словацькою - безкоштовне, англійською - за гроші.
Проживання в гуртожитку (входить оплата за інтернет та тренажерну залу) обходиться в 130…150€ на місяць.
Тому студент додатково до навчання працює…
Чого байдикувати: батькам гроші з неба ніколи не падали. Справжні працівники зранку до вечора…

Працює і батько: створив колектив, який вʼяже/плете для наших бійців захисне мереживо - ну таке, яке ви можете бачити в кіно: рятує наших солдат…
А у сина справжня еміграція та справжнє заробітчанство.
akurt
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