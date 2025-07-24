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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лип, 2025 13:59
Сибарит написав: akurt написав:
В цифру витрат включали: "A cheap date is defined as: 1 bottle of wine, 1 pair of jeans, 1 dress
, 2 coffees, 1 meal for 2 people in mid range restaurant, 2 cinema tickets, 2 transport tickets one way, 5km taxi trip".
Очень интересно мнение пана flyman
по поводу адекватности такой корзины
Мне это напомнило индекс БигМака
Я очень сомневаюсь, что стоимость романтического свидания в разных странах можно сравнивать на основании единой корзины. Все-таки традиции у всех разные.
Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:
- романтичний
$1: пройтись по парку, пригостити морозивом
- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати
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flyman
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:10
Сибарит написав: akurt написав:
В цифру витрат включали: "A cheap date is defined as: 1 bottle of wine, 1 pair of jeans, 1 dress
, 2 coffees, 1 meal for 2 people in mid range restaurant, 2 cinema tickets, 2 transport tickets one way, 5km taxi trip".
Я очень сомневаюсь, что стоимость романтического свидания в разных странах можно сравнивать на основании единой корзины. Все-таки традиции у всех разные.
Допускаю, что еду можно подобрать плюс-минус одинаковую - вино, кофе, салат и картошку с котлетой))). А вот dress в Париже будет очень отличаться от dress в Анталии, например, даже если это сарафан.
Меня больше удивляет, как в таком бюджетном dress идти на свидание в mid range restaurant
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fler
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:15
flyman написав: Сибарит написав: akurt написав:
В цифру витрат включали: "A cheap date is defined as: 1 bottle of wine, 1 pair of jeans, 1 dress
, 2 coffees, 1 meal for 2 people in mid range restaurant, 2 cinema tickets, 2 transport tickets one way, 5km taxi trip".
Очень интересно мнение пана flyman
по поводу адекватности такой корзины
Мне это напомнило индекс БигМака
Я очень сомневаюсь, что стоимость романтического свидания в разных странах можно сравнивать на основании единой корзины. Все-таки традиции у всех разные.
Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:
- романтичний
$1: пройтись по парку, пригостити морозивом
- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати
І головне жінку не запрошувати, трохи дешевше вийде 😅
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Hotab
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:05
Эпиграф:
Молодая парочка гуляет по парку. Ни мороженого, ни воды, ни цветов в продаже нет. Висит объявление:
"Не сорить, не плевать. Штраф!!!". Парень - девушке:
- Плюй, я угощаю.
flyman написав:
взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати
Тогда добавьте в бюджет штраф за распитие алкоголя в общественном месте.
Ну почему у нас нарушение законов рассматривается как нечто само собой разумеющееся?!
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Сибарит
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:12
fler написав:
dress в Париже будет очень отличаться от dress в Анталии, например, даже если это сарафан.
Тільки в Парисі це буде оригінал наприклад Dior, а в Анталії підробка, яка продається у великих ТРЦ.
Меня больше удивляет, как в таком бюджетном dress идти на свидание в mid range restaurant
У них не морочаться з цим усим: джинси Tuffery, кросівки On, ліфон та стрінги від Gucci, годинник Apple Watch Ultra 2, смарт Apple 16 Pro Max. На все про все біля 3 тисяч ойро. А, ще окуляри штуки півтори.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:15
Hotab написав: flyman написав: Сибарит написав:
Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:
- романтичний
$1: пройтись по парку, пригостити морозивом
- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати
І головне жінку не запрошувати, трохи дешевше вийде 😅
Вони наполовину сплачують, якщо вирішив сплатить все сам, так не прийнято, це тільки якщо сім`я.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:17
flyman написав:
Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:
- романтичний
$1: пройтись по парку, пригостити морозивом
- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати
Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:21
akurt написав:
2 transport tickets one way, 5km taxi trip".
Таксі не всюди є, якщо є, то можна полінять десь на 60-70 ойро, плюс квитки на транспорт. Ресторан теж, я з вас улибаюсь.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:23
Сибарит написав:
Тогда добавьте в бюджет штраф за распитие алкоголя в общественном месте.
Там це не заборонено(не скажу за всі країни), плюс ще можуть якусь дурь курить, це теж продається легально наприклад у центрі Відня.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:38
Water написав: flyman написав:
Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:
- романтичний
$1: пройтись по парку, пригостити морозивом
- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати
Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш?
Кладовище - теж парк. Цукерки входять там в пакет Флаймана
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 24 лип, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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