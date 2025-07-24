Hotab написав:Water написав:
Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш?
Кладовище - теж парк. Цукерки входять там в пакет Флаймана
Тим більше шо кількість квітів 4,6,8,10,12...
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:40
Тим більше шо кількість квітів 4,6,8,10,12...
Додано: Чет 24 лип, 2025 18:42
Water
Флайман гарний математик
Він знає, що деякі парні числа можна поділити вдало на 2 баришень: 6, 10 або 14 😅😅
Додано: Чет 24 лип, 2025 18:51
В сенсі надибав 4 квітки, запросив 2 баришні, пройшов у парк під виглядом мальчіка з двома баришнями нєтрадіціонної сексуальної орієнтації, попросить лізануть морозива. Теж варіант.
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