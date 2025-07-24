Hotab написав:Water написав:
Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш?
Кладовище - теж парк. Цукерки входять там в пакет Флаймана
Тим більше шо кількість квітів 4,6,8,10,12...
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:40
Тим більше шо кількість квітів 4,6,8,10,12...
Додано: Чет 24 лип, 2025 18:42
Water
Флайман гарний математик
Він знає, що деякі парні числа можна поділити вдало на 2 баришень: 6, 10 або 14 😅😅
Додано: Чет 24 лип, 2025 18:51
В сенсі надибав 4 квітки, запросив 2 баришні, пройшов у парк під виглядом мальчіка з двома баришнями нєтрадіціонної сексуальної орієнтації, попросить лізануть морозива. Теж варіант.
Додано: Чет 24 лип, 2025 20:35
Чесно кажучі, я хотів видалити свій допис про «романтичне побачення», думав, що викликає роздратування. Не видалив тому, що майже весь день займався своїми газонами.
А вийшла така цікава дискусія.
Супер!
Х. Х. Х.
Повернемося до теми гілки.
Я не прибічник линдати жебраком з червононосими повіями по парку в Бучі.
Я прибічник гарної освіти, гарної професії, гарної кваліфікації та гарних планів на майбутнє.
Ось прямо зараз прийшло приємне повідомлення від мого колеги по роботі: його син - випускник одного з зовсім не київських університетів України, потім магістратури одного з університетів на сході США, отримав призначення виїхати з Вашингтона, де живе та працює останні 15 років, та прибути Повноважним представником МВФ в одну з досить великих країн Південної Азії.
КанхвЄти по кладовищах не збирав та «дурʼю» не маявся.
Класичний випадок: розум в голові + гарна освіта + «ніс тримати по вітру» (перше призначення після роботи в Києві було в Угорщину) + “Don’t push the horses!”
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