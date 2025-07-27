Hotab написав:Water написав:
Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш?
Кладовище - теж парк. Цукерки входять там в пакет Флаймана
Тим більше шо кількість квітів 4,6,8,10,12...
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:40
Тим більше шо кількість квітів 4,6,8,10,12...
Додано: Чет 24 лип, 2025 18:42
Water
Флайман гарний математик
Він знає, що деякі парні числа можна поділити вдало на 2 баришень: 6, 10 або 14 😅😅
Додано: Чет 24 лип, 2025 18:51
В сенсі надибав 4 квітки, запросив 2 баришні, пройшов у парк під виглядом мальчіка з двома баришнями нєтрадіціонної сексуальної орієнтації, попросить лізануть морозива. Теж варіант.
Додано: Чет 24 лип, 2025 20:35
Чесно кажучі, я хотів видалити свій допис про «романтичне побачення», думав, що викликає роздратування. Не видалив тому, що майже весь день займався своїми газонами.
А вийшла така цікава дискусія.
Супер!
Х. Х. Х.
Повернемося до теми гілки.
Я не прибічник линдати жебраком з червононосими повіями по парку в Бучі.
Я прибічник гарної освіти, гарної професії, гарної кваліфікації та гарних планів на майбутнє.
Ось прямо зараз прийшло приємне повідомлення від мого колеги по роботі: його син - випускник одного з зовсім не київських університетів України, потім магістратури одного з університетів на сході США, отримав призначення виїхати з Вашингтона, де живе та працює останні 15 років, та прибути Повноважним представником МВФ в одну з досить великих країн Південної Азії.
КанхвЄти по кладовищах не збирав та «дурʼю» не маявся.
Класичний випадок: розум в голові + гарна освіта + «ніс тримати по вітру» (перше призначення після роботи в Києві було в Угорщину) + “Don’t push the horses!”
Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:59
Еміграція, заробітчанство
News from Germany
«Вот что крест животворящий делает!» (с)
Багато років товаришую з нашою українкою, яка мешкає в місті Дюссельдорф: ми до неї в гості приїжджаємо, вона до нас в гості приїжджає.
Вчора поздоровляли з днем народження - і вона розказала про подарунок долі і саме на день народження.
Мабуть, найцікавіше про таке буде дізнатися пану Дюрі-бачі, який регулярно дає особливо цікаві новини з Німеччини. Часто саме з цієї царини…
Наша українка - а вже громадянка Німеччини - отримала підвищення: з 12 серпня іде працювати «соціальним працівником».
Є така професія в Європі «соціальний працівник».
В цьому випадку пані буде працювати з дівчатами 14-17 років. Проблемними дівчатами. Такими як і вчора писали: будь-який випускник КМА може знайти таку розбещену дівчину на найближчому кладовищі або найближчому парку.
З легким подивом я дізнався, що в Німеччині ціла купа проблемних дівчат саме у віці 14-17 років: і наркотики, і шнапс, і крадіжки, і проституція, і все таке інше… аж мороз по шкірі прийшов…
Саят-свят-саят…
Ой і наречені для хлопців.
Таких спрямовують в Центр роботи із проблемними підлітками - і першою іх зустрічає «соціальний працівник».
Його задача: поспілкуватися з невдахою, визначити глибину «падіння» особистості та визначити, в який саме центр роботи із проблемними людьми (можливо і за грати), треба спрямувати.
Пройшла відбір серед інших жінок, які мають спеціальну університетську освіту на кшталт «Психолог-педагог». До цього працювала в дитячому садочку вихователем.
Сказала про суттєве підвищення зарплатні.
Не став я задавати незручні питання, але знаю, що вихователем в дитячому садочку отримувала 2 500 євро на місяць…
Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:20
Ну, там «косяків» по відношенню до себе не було: пішла вихователем в дитячий садочок, бо була маленька доня, яка була якраз в тому садочку.
То мама з донею зранку йшли на роботу/в садок, а ввечері вдвох поверталися. Тобто вона свідомо пішла на таку роботу, яка не відповідала її кваліфікації: вихователем можна було і після закінчення якогось училища працювати.
Це саме таке вона дала пояснення.
Ну а по відношенню до інших дітей - то там же основними є дві складові:
- гени від батьків;
- виховання батьками.
Додано: Нед 27 лип, 2025 22:08
Еміграція, заробітчанство
Впливові газети попереджають громадян США, що з 12 жовтня змінюється система контролю людей, які бажають потрапити в країни Шенгенської угоди.
Я раніше думав, що ця нова процедура стосується тільки українців та деяких інших країн.
Ні, це стосується і американців…
Дійсно в паспорт тепер прикордонники не будуть ставити ніяких штампів.
Докладно тут:
Додано: Нед 27 лип, 2025 22:31
закінчив МІТ і успішний успіх - 17M views
закінчив МІТ і успішний успіх
17M views
Додано: Нед 27 лип, 2025 22:52
Що ж тут дивного?
Я знаю декілька унікальних випадків:
- один красень закінчів КМА та все життя - вже рівно 20 років - «дурью мается» (рос.).
- два красеня закінчили University of California та пішли працювати в MacDonalds.
Не всі люди є розумними.
Комусь треба і туалети прибирати, і бордюрний камінь укладати, і коробки в АТБ розвантажувати…
Зараз цікавий квест дивитися дані сайту vstup щодо статистики подачі документів абітурієнтами.
Є рекорди: в один університет на одну спеціальність подано 1 (одну) заяву і ту на бюджетне місце. Середній конкурсний бал: 133,6!
Конкурс: 1 особа на 1 бюджетне місце. Клас!
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