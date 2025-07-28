Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2893289428952896 Додано: Пон 28 лип, 2025 08:48 Жаль только — жить в эту пору прекрасную Bolt написав: akurt написав: flyman написав: 17M views 17M views

Що ж тут дивного?

Я знаю декілька унікальних випадків:

- один красень закінчів КМА та все життя - вже рівно 20 років - «дурью мается» (рос.).

- два красеня закінчили University of California та пішли працювати в MacDonalds.



Не всі люди здатні думати/працювати головОМ, а не ногОМ.

Комусь треба і туалети прибирати, і бордюрний камінь укладати, і коробки в АТБ розвантажувати…

Зараз цікавий квест дивитися дані сайту vstup щодо статистики подачі документів абітурієнтами.

Є рекорди: в один університет на одну спеціальність подано 1 (одну) заяву і ту на бюджетне місце. Середній конкурсний бал: 133,6!

Конкурс: 1 особа на 1 бюджетне місце. Клас! Що ж тут дивного?Я знаю декілька унікальних випадків:- один красень закінчів КМА та все життя - вже рівно 20 років - «дурью мается» (рос.).- два красеня закінчили University of California та пішли працювати в MacDonalds.Не всі люди здатні думати/працювати головОМ, а не ногОМ.Комусь треба і туалети прибирати, і бордюрний камінь укладати, і коробки в АТБ розвантажувати…Зараз цікавий квест дивитися дані сайту vstup щодо статистики подачі документів абітурієнтами.Є рекорди: в один університет на одну спеціальність подано 1 (одну) заяву і ту на бюджетне місце. Середній конкурсний бал: 133,6!Конкурс: 1 особа на 1 бюджетне місце. Клас!

Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️ Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️

на їх хвоні малий буде вундеркіндом,

аби не як писав Некрасов:

Жаль только — жить в эту пору прекрасную

Уж не придется — ни мне, ни тебе на їх хвоні малий буде вундеркіндом,аби не як писав Некрасов:Жаль только — жить в эту пору прекраснуюУж не придется — ни мне, ни тебе Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лип, 2025 08:53, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 40190 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 08:50 Shaman написав: akurt написав: Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».

Питаю на днях: як воно зараз?

- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.

Було двоє - всі в он-лайн режимі.

Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.

Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…

Вчаться… Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».Питаю на днях: як воно зараз?- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.Було двоє - всі в он-лайн режимі.Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…Вчаться…

але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують... але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують...

згідно легенди професор ж.д. технікуму, колективний автор під псевдо акурт мав би бути в темі згідно легенди професор ж.д. технікуму, колективний автор під псевдо акурт мав би бути в темі flyman

Повідомлень: 40190 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 09:21 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин» дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин»



зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс.

але кому вона в Україні потрібна?



Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це фізрук , ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і робив . зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс.але кому вона в Україні потрібна?Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це, ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і BeneFuckTor Повідомлень: 367 З нами з: 21.11.19 Подякував: 261 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 10:00 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️ Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️

а що сталося? чого знову поступає? а що сталося? чого знову поступає?

Вже тут писав недавно.

За три хвости. Завалив всі предмети пов"язані зі спеціальністю. На шару вдалось тільки дискретну математику проскочити. Вже тут писав недавно.За три хвости. Завалив всі предмети пов"язані зі спеціальністю. На шару вдалось тільки дискретну математику проскочити.

й на яку спеціальність тепер? й на яку спеціальність тепер? Shaman

Повідомлень: 9215 З нами з: 29.09.19 Подякував: 770 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 10:02 Bolt написав: Shaman написав: akurt написав: Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».

Питаю на днях: як воно зараз?

- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.

Було двоє - всі в он-лайн режимі.

Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.

Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…

Вчаться… Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».Питаю на днях: як воно зараз?- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.Було двоє - всі в он-лайн режимі.Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…Вчаться…

але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують... але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують...

Дивно.

Брухт вже посортованим має бути. Принаймні я так здаю. Дивно.Брухт вже посортованим має бути. Принаймні я так здаю.

ви ж підготовлена людина, з освітою більшість здає як є ви ж підготовлена людина, з освітоюбільшість здає як є Shaman

Повідомлень: 9215 З нами з: 29.09.19 Подякував: 770 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2893289428952896 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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