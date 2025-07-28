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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лип, 2025 13:47
BeneFuckTor написав: akurt написав:
дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин»
зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс.
але кому вона в Україні потрібна?
Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це фізрук
, ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і робив
.
думаю, що могла би бути потрібна щоб розробляти ту ж саму механіку для дронів, літаючих, плаваючих, їзджачих та інших механічних засобів,
колективний оператор обліківки акурт розповідав що він може роз"язати систему рівнянь статики методом Лагранжа, а не тільки розрахувати опір балки та побудувати епюри напружень
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Додано: Пон 28 лип, 2025 14:21
нагадаю, що згаданий флайманом «метод Лагранжа» звучить так:
«Необхідно думати головОМ, а не ногОМ».
Ну, у Флаймана не вийшло. Не вдалося….
Буває…
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Додано: Пон 28 лип, 2025 14:36
Парковка авто на весь день 5€.
Це дорого. Це 1.5 голодні доби в підвалі. Мріяти про філіпінку набагато дешевше. І нема язикового барʼєру, долоня легко дістає до язика.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 15:08
щодо $500К в ІТ зразу після отримання диплому
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