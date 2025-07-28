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#<1 ... 2894289528962897 Додано: Пон 28 лип, 2025 13:47 BeneFuckTor написав: akurt написав: дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин» дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин»



зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс.

але кому вона в Україні потрібна?



Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це фізрук , ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і робив . зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс.але кому вона в Україні потрібна?Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це, ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і

думаю, що могла би бути потрібна щоб розробляти ту ж саму механіку для дронів, літаючих, плаваючих, їзджачих та інших механічних засобів,

колективний оператор обліківки акурт розповідав що він може роз"язати систему рівнянь статики методом Лагранжа, а не тільки розрахувати опір балки та побудувати епюри напружень думаю, що могла би бути потрібна щоб розробляти ту ж саму механіку для дронів, літаючих, плаваючих, їзджачих та інших механічних засобів,колективний оператор обліківки акурт розповідав що він може роз"язати систему рівнянь статики методом Лагранжа, а не тільки розрахувати опір балки та побудувати епюри напружень flyman

Повідомлень: 40193 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 14:21 нагадаю, що згаданий флайманом «метод Лагранжа» звучить так:

«Необхідно думати головОМ, а не ногОМ».

Ну, у Флаймана не вийшло. Не вдалося….

Буває… akurt

Повідомлень: 11130 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4000 раз. Подякували: 1444 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 14:36 Re: Еміграція, заробітчанство Парковка авто на весь день 5€.





Це дорого. Це 1.5 голодні доби в підвалі. Мріяти про філіпінку набагато дешевше. І нема язикового барʼєру, долоня легко дістає до язика. Це дорого. Це 1.5 голодні доби в підвалі. Мріяти про філіпінку набагато дешевше. І нема язикового барʼєру, долоня легко дістає до язика. Hotab Повідомлень: 15811 З нами з: 15.02.09 Подякував: 402 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 15:08 Re: Еміграція, заробітчанство щодо $500К в ІТ зразу після отримання диплому

flyman

Повідомлень: 40193 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2894289528962897 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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