Додано: Пон 28 лип, 2025 16:43

Еміграція, заробітчанство



News from France



З самого ранку на гілку «Еміграція, заробітчанство» - понеділок же «важкий день» - почали сповзатися дописувачі, які не мали ніякого відношення до теми гілки



Учасники форуму читають та мабуть хрестяться: «Свят, свят, свят…»







Насправді мені аж весело, тому що реально зранку прямо о 8:00 отримав довгоочікуване повідомлення з французької податкової: «Податкова дала добро!»

Отримати «Податковий висновок» (так називається документ) у Франції дуже важливо:

- і в мене, і в жінки відкрито рахунки в Credit Agricole, але не весь функціонал відкрито. Наприклад, на свій рахунок я можу перевести свої гроші з банків в Туреччині, або в Україні, а ось зробити переказ жінці або за послуги - перекладачу - не можу. Сплатити карткою за товари та послуги можу, але відправити SWIFT-переказ - не можу. А так завтра поїду в банк покажу цей «Податковий висновок» - і ці операції стануть доступними.

- по-друге, як відомо, чесно платити податки - то престижно та важливо.



Податкову декларацію подають виключно всі і завжди..

Навіть якщо ти іноземець.

Цікава особливість:

- треба вказувати всі прибутки, отримані на території Франції;

- треба вказувати всі прибутки, отримані на території України;

- на кожний (!) з рахунків, відкритих в закордонних банках, треба заповнювати окрему декларацію на 4 сторінки. Там не треба вказувати скільки у вас грошей, тільки номер рахунка, назву банку та інформація про те, ви власник, і чи не оперує хтось за дорученням. Не вказали хоч один - штраф в 1500 євро за кожний (!) прихований.

Уявіть: мені прийшлося вказувати всі рахунки в трьох українських банках (послугами двох не користуюся, але рахунки маю), в трьох турецьких банках (послугами всіх користуюся для різних операцій), в одному канадському банку, та одному з банків в США.





Перший раз в житті "нова" людина для Франції подає декларацію в «паперовій формі» (я все зробив шляхом редагування *.pdf файлів). Наступний раз - можна в он-лайн режимі.

Цікаво, що подається одна декларація на всю родину; наприклад, в моїй декларації - моя жінка - і відповідно треба було окремі декларації на всі її рахунки.

Декларації можна надіслати поштою, принести особисто в руки чиновнику або просто кинути в поштову скриньку на будинку Податкової.



Я приніс особисто: вони на рецепції зробили ксерокопію з першої сторінки, поставили печатку з датою подачі та я був вільний.

На все пішло 5 хвилин.

До речі, спитали: «Ви хочете попередньо поспілкуватися із співробітником в окремому кабінеті чи просто залишити у нас на рецепції?»

- У вас на рецепції.



Ось так все просто.

Мабуть нижче будуть запитання від тих, хто ніколи в житті не подав Податкову декларацію.