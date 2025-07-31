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akurt написав:дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин»
зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс. але кому вона в Україні потрібна?
Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це фізрук, ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і робив.
думаю, що могла би бути потрібна щоб розробляти ту ж саму механіку для дронів, літаючих, плаваючих, їзджачих та інших механічних засобів, колективний оператор обліківки акурт розповідав що він може роз"язати систему рівнянь статики методом Лагранжа, а не тільки розрахувати опір балки та побудувати епюри напружень
З самого ранку на гілку «Еміграція, заробітчанство» - понеділок же «важкий день» - почали сповзатися дописувачі, які не мали ніякого відношення до теми гілки
Учасники форуму читають та мабуть хрестяться: «Свят, свят, свят…»
Насправді мені аж весело, тому що реально зранку прямо о 8:00 отримав довгоочікуване повідомлення з французької податкової: «Податкова дала добро!» Отримати «Податковий висновок» (так називається документ) у Франції дуже важливо: - і в мене, і в жінки відкрито рахунки в Credit Agricole, але не весь функціонал відкрито. Наприклад, на свій рахунок я можу перевести свої гроші з банків в Туреччині, або в Україні, а ось зробити переказ жінці або за послуги - перекладачу - не можу. Сплатити карткою за товари та послуги можу, але відправити SWIFT-переказ - не можу. А так завтра поїду в банк покажу цей «Податковий висновок» - і ці операції стануть доступними. - по-друге, як відомо, чесно платити податки - то престижно та важливо.
Податкову декларацію подають виключно всі і завжди.. Навіть якщо ти іноземець. Цікава особливість: - треба вказувати всі прибутки, отримані на території Франції; - треба вказувати всі прибутки, отримані на території України; - на кожний (!) з рахунків, відкритих в закордонних банках, треба заповнювати окрему декларацію на 4 сторінки. Там не треба вказувати скільки у вас грошей, тільки номер рахунка, назву банку та інформація про те, ви власник, і чи не оперує хтось за дорученням. Не вказали хоч один - штраф в 1500 євро за кожний (!) прихований. Уявіть: мені прийшлося вказувати всі рахунки в трьох українських банках (послугами двох не користуюся, але рахунки маю), в трьох турецьких банках (послугами всіх користуюся для різних операцій), в одному канадському банку, та одному з банків в США.
Перший раз в житті "нова" людина для Франції подає декларацію в «паперовій формі» (я все зробив шляхом редагування *.pdf файлів). Наступний раз - можна в он-лайн режимі. Цікаво, що подається одна декларація на всю родину; наприклад, в моїй декларації - моя жінка - і відповідно треба було окремі декларації на всі її рахунки. Декларації можна надіслати поштою, принести особисто в руки чиновнику або просто кинути в поштову скриньку на будинку Податкової.
Я приніс особисто: вони на рецепції зробили ксерокопію з першої сторінки, поставили печатку з датою подачі та я був вільний. На все пішло 5 хвилин. До речі, спитали: «Ви хочете попередньо поспілкуватися із співробітником в окремому кабінеті чи просто залишити у нас на рецепції?» - У вас на рецепції.
Ось так все просто. Мабуть нижче будуть запитання від тих, хто ніколи в житті не подав Податкову декларацію.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 28 лип, 2025 22:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти: - романтичний $1: пройтись по парку, пригостити морозивом - романтичний+ $3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати
Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш?
Кладовище - теж парк. Цукерки входять там в пакет Флаймана