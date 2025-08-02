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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 сер, 2025 11:44
stm написав: BIGor написав:
В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв.
, електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро
. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв
.
Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )
Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 11:53
BIGor написав:
Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є.
Це не бидло, це те що може погрожувати вашому життю фізично. Наш азовець спасав нещодавно життя підрізаного італійця в дуже туристичному місці. І я дуже не впевнена що того хто підрізав знайшли. Вони точно знають де є камери.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 11:58
stm написав: Water написав: stm написав:
Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )
Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві.
Між якими містами? Афроіталійців там багато. І частина з них це наркокур'єри.
Milano-Genova. І шо з того шо він наркокур`єр? Я теж з lardo їхав.
У них, вроді, конопля не заборонена, хай собі возять, кому шо.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 12:12
Water написав: stm написав: BIGor написав:
В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв.
, електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро
. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв
.
Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )
Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві.
Теж іздив і електричкою і фліксбасом, і міськими автобусами. Взагалі нічого страшного не побачив. Хіба що раз один бачив - що один потяг був трохи помальований графіті. Можливо пані стм жила в якомусь нігерському дешевому районі (таке теж буває) великого міста?
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Додано: Суб 02 сер, 2025 12:46
Shaman написав: Gastarbaiter написав:
В любом случае, польский климат и националистическая истерия
начинают напрягать.
тобто є дзвіночки?
Якщо воно постійно підігрівається, то рано чи пізно може охопити значну частину населення. Поки що виглядає навіть трохи комічно: групка націоналістів у Берліні вчора, у річницю Варшавського повстання, розгорнула транспарант, що, мовляв, "не дамо німцями забути". А перед цим люди бідкалися, що через контроль на кордоні працівники з Польщі запізнюються на свою зміну на фабрику Тесли.
Ну й близькість до оркостану теж спокою не додає у довгостроковій перспективі. Подивлюся на розвиток подій, ще більше року до подачі на громадянство чекати.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Суб 02 сер, 2025 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 12:52
BIGor написав:
В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв.
, електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро
. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв
.
Так, після роботи - саме те, що треба! За 2+ години я й з Кракова долечу.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 13:05
stm написав:
Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )
З моїх спостережень за ці дні "контингент" зустрічається переважно у центрі, біля туристичних місць. А, ну ще по пляжу ходять подають окуляри, парасольки, браслети. У районі, де зняли квартиру, їх взагалі не бачив. Електричкою один раз їхали - нормальні чисті вагони, такі як і в Польщі.
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