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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2898289929002901>
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 17:55

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:В целом, могу посоветовать не цепляться за море.
Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.
Мы только на прошлой неделе первый раз купались.
Хотя гуляем по набережной довольно часто.
Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.
А в первые годы были на пляже часто.
Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.
В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?
Приелось.
Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей.

Теж дивлюсь Мірошниченка, діло зовсім не в морі, а в тому що в Польщі він був з нормальною професією (щось типу ріелтором) і жив він там щось з 2014 року, а в США він таксист і роки 3 всього.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:На свіжому фото: колектив лікарів госпіталю, який входить в трійку найвідоміших та найуспішніших в США. Там є і наші…
Вчора один з них повернувся додому о 23:00.
Хоча повинен був працювати до 17:00…

Оце я би сказав "по американськи", попрацювати безкоштовно на дядю, в результаті наступного дня помилиться на одному з клієнтів :cry: , не хотів би я попасти на хірурга з фатальним недосипом і вигорянням.

Пане, Акурт, як думаєте, чого у водіїв автобусів/TIR-ів в Європі обмеження на водіння - по 8 год?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:18

По-перше, чого ж безкоштовно... В США позанормова робота оплачується вдвічі...
По-друге, а якщо рятували життя людині...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:23

  BIGor написав:Пане, Акурт, як думаєте, чого у водіїв автобусів/TIR-ів в Європі обмеження на водіння - по 8 год?

Тому що і НЕ для водіїв автобусів - якщо я мандрую Європою, то планую маршрут так, щоби проіжджати 800...1000 км, а це буває близько 12 годин.
Втрачаєш увагу... Можеш заснути за кермом...

Крім того, не порівнюйте роботу по 12 годин лікаря та водія-дальнобійника.
Моя мама працювала лікарем "Швидка допомога" - зміна були як раз по 12 годин.
Зміна на зміну не припадала - бувало ще можна було полежати в кімнатах відпочинку, а бувало, що возили постраждалих без кінця, або рятували життя...

Ну а взагалі бачите, чому Мірошніченко жалкує за Польщею, де був ріелтором...
Працював - не працював - гроші прийшли...

До речі: він з Польщі був депортований.
Так що то його мрії із серії недосяжного...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 02 сер, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:По-друге, а якщо рятували життя людині...

Якщо порятунок життя американця залежить від того, чи емігрант-лікар лишиться після зміни чи ні - то у мене для американців погані новини.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:31

Хі-хі, так я ж вище - як репортаж з Канади - написав: "Не плануйте хворіти..."
То тільки в Україні всі лікування, операції та прийоми у лікарів - безкоштовно або даром.
Я он записався у Франції на УЗД - тільки на 6 вересня - ціна 35 євро...
Так що однозначно всім: НЕ ХВОРІТИ!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 21:03

  akurt написав:Хі-хі, так я ж вище - як репортаж з Канади - написав: "Не плануйте хворіти..."
То тільки в Україні всі лікування, операції та прийоми у лікарів - безкоштовно або даром.
Я он записався у Франції на УЗД - тільки на 6 вересня - ціна 35 євро...
Так що однозначно всім: НЕ ХВОРІТИ!

Це скільки в французьких мінзарах? А в побаченнях?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:15

  flyman написав:Це скільки в французьких мінзарах? А в побаченнях?

Я не знаю, що на воронєжській мові означає «в мінзарах», бо по кладовищам гукати/шукати «в побаченнях» червононосих панянок не линдав.
То у нас є тут один хваХівець.
Всі його знають…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:20

  BIGor написав:з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе).

29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:26

flyman
А в побаченнях?

По 1 дол з морозивом, чи по 3 дол з пакетованим в картон вином? Треба деталі
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