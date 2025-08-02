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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 сер, 2025 17:55
rjkz написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав:
В целом, могу посоветовать не цепляться за море.
Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.
Мы только на прошлой неделе первый раз купались.
Хотя гуляем по набережной довольно часто.
Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.
А в первые годы были на пляже часто.
Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.
Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.
В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.
Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?
Приелось.
Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей.
Теж дивлюсь Мірошниченка, діло зовсім не в морі
, а в тому що в Польщі він був з нормальною професією (щось типу ріелтором) і жив він там щось з 2014 року, а в США він таксист і роки 3 всього.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 18:00
akurt написав:
На свіжому фото: колектив лікарів госпіталю, який входить в трійку найвідоміших та найуспішніших в США. Там є і наші…Вчора один з них повернувся додому о 23:00
.
Хоча повинен був працювати до 17:00…
Оце я би сказав "по американськи", попрацювати безкоштовно на дядю, в результаті наступного дня помилиться на одному з клієнтів
, не хотів би я попасти на хірурга з фатальним недосипом і вигорянням.
Пане, Акурт, як думаєте, чого у водіїв автобусів/TIR-ів в Європі обмеження на водіння - по 8 год?
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Додано: Суб 02 сер, 2025 18:18
По-перше, чого ж безкоштовно... В США позанормова робота оплачується вдвічі...
По-друге, а якщо рятували життя людині...
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Додано: Суб 02 сер, 2025 18:23
BIGor написав:
Пане, Акурт, як думаєте, чого у водіїв автобусів/TIR-ів в Європі обмеження на водіння - по 8 год?
Тому що і НЕ для водіїв автобусів - якщо я мандрую Європою, то планую маршрут так, щоби проіжджати 800...1000 км, а це буває близько 12 годин.
Втрачаєш увагу... Можеш заснути за кермом...
Крім того, не порівнюйте роботу по 12 годин лікаря та водія-дальнобійника.
Моя мама працювала лікарем "Швидка допомога
" - зміна були як раз по 12 годин.
Зміна на зміну не припадала - бувало ще можна було полежати в кімнатах відпочинку,
а бувало, що возили постраждалих без кінця, або рятували життя...
Ну а взагалі бачите, чому Мірошніченко жалкує за Польщею, де був ріелтором...
Працював - не працював - гроші прийшли...
До речі: він з Польщі був депортований.
Так що то його мрії із серії недосяжного...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 02 сер, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 18:30
akurt написав:
По-друге, а якщо рятували життя людині...
Якщо порятунок життя американця залежить від того, чи емігрант-лікар лишиться після зміни чи ні - то у мене для американців погані новини.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 18:31
Хі-хі, так я ж вище - як репортаж з Канади - написав: "Не плануйте хворіти..."
То тільки в Україні всі лікування, операції та прийоми у лікарів - безкоштовно або даром.
Я он записався у Франції на УЗД - тільки на 6 вересня - ціна 35 євро...
Так що однозначно всім: НЕ ХВОРІТИ!
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Додано: Суб 02 сер, 2025 21:03
akurt написав:
Хі-хі, так я ж вище - як репортаж з Канади - написав: "Не плануйте хворіти...
"
То тільки в Україні всі лікування, операції та прийоми у лікарів - безкоштовно або даром.
Я он записався у Франції на УЗД - тільки на 6 вересня - ціна 35 євро...
Так що однозначно всім: НЕ ХВОРІТИ!
Це скільки в французьких мінзарах? А в побаченнях?
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Додано: Суб 02 сер, 2025 22:15
flyman написав:
Це скільки в французьких мінзарах? А в побаченнях?
Я не знаю, що на воронєжській мові означає «в мінзарах», бо по кладовищам гукати/шукати «в побаченнях» червононосих панянок не линдав.
То у нас є тут один хваХівець.
Всі його знають…
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Додано: Суб 02 сер, 2025 22:20
BIGor написав:
з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе).
29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 22:26
flyman
А в побаченнях?
По 1 дол з морозивом, чи по 3 дол з пакетованим в картон вином? Треба деталі
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