Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2900290129022903> Додано: Нед 03 сер, 2025 21:24 Water написав: BIGor написав: Water написав: Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.

Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам. Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.

Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик, що дуже видно з ваших постів. Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви, що дуже видно з ваших постів.

1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.

2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.

3. Чи вам слабо? 1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.3. Чи вам слабо?

Та Ви виходить олігарх немає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось теоретиків? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США. Та Ви виходить олігархнемає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США. BIGor

Повідомлень: 10072 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1455 раз. Подякували: 1862 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 сер, 2025 22:19 BIGor написав: Water написав: BIGor написав: Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик, що дуже видно з ваших постів. Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви, що дуже видно з ваших постів.

1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.

2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.

3. Чи вам слабо? 1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.3. Чи вам слабо?

Та Ви виходить олігарх немає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось теоретиків? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США. Та Ви виходить олігархнемає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США.

Ви неуважно читаєте, всі гроші підуть на донати. Виж практик? Покажіть ділом, тут не потрібне ваше бла-бла-бла. Чи вам позвіздєть? Ви неуважно читаєте, всі гроші підуть на донати. Виж практик? Покажіть ділом, тут не потрібне ваше бла-бла-бла. Чи вам позвіздєть? Water Повідомлень: 3282 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 сер, 2025 08:41 Water написав: BIGor написав: Water написав: 1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.

2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.

3. Чи вам слабо? 1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.3. Чи вам слабо?

Та Ви виходить олігарх немає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось теоретиків? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США. Та Ви виходить олігархнемає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США.

Ви неуважно читаєте, всі гроші підуть на донати. Виж практик? Покажіть ділом, тут не потрібне ваше бла-бла-бла. Чи вам позвіздєть? Ви неуважно читаєте, всі гроші підуть на донати. Виж практик? Покажіть ділом, тут не потрібне ваше бла-бла-бла. Чи вам позвіздєть?

З якої радості я маю давати гроші якимось теоретикам? Якщо у Вас нема 30+30 Євро - те це ваша проблема, не моя. Чи ви звіздун? З якої радості я маю давати гроші якимось? Якщо у Вас нема 30+30 Євро - те це ваша проблема, не моя. Чи ви звіздун? BIGor

Повідомлень: 10072 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1455 раз. Подякували: 1862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 сер, 2025 09:09 Re: Еміграція, заробітчанство [quote="5878627:Water"][/quote]



1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.

2. Я сьогодні не йду в бедронку і не тарюсь на 120зл.





ось так це виглядає зі сторони, і про те що мав на увазі бігор)) BeneFuckTor Повідомлень: 373 З нами з: 21.11.19 Подякував: 263 раз. Подякували: 28 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 сер, 2025 10:36 зворотня сторона мит flyman

Повідомлень: 40275 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1605 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 сер, 2025 10:59 flyman написав:

Ну, в мене практично те саме. Лежав вечором на шезлонгу коло басіка, поруч падали яблука з сусідської яблуні (в мене більш піздні сорти), і, думав - нах та робота.

Тільки на відміну від Філіпін все таки треба трохи підкрутмтмсь, бо в них зими немає. За газ платити не треба. Головне спиногризів з шиї пощзпихувати, а то ресурс жеоеть непомірно. А так наявного пасивного доходу достатньо щоб особливо не напружуватись. Як не буде вистачати, завжди можна піти макулатуру, брухт по смітниках позбирати. 😎Головне, що нервова система спокійна. Ну, в мене практично те саме. Лежав вечором на шезлонгу коло басіка, поруч падали яблука з сусідської яблуні (в мене більш піздні сорти), і, думав - нах та робота.Тільки на відміну від Філіпін все таки треба трохи підкрутмтмсь, бо в них зими немає. За газ платити не треба. Головне спиногризів з шиї пощзпихувати, а то ресурс жеоеть непомірно. А так наявного пасивного доходу достатньо щоб особливо не напружуватись. Як не буде вистачати, завжди можна піти макулатуру, брухт по смітниках позбирати. 😎Головне, що нервова система спокійна. Bolt Повідомлень: 3536 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 273 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 сер, 2025 11:17 Bolt написав: flyman написав:

Ну, в мене практично те саме. Лежав вечором на шезлонгу коло басіка, поруч падали яблука з сусідської яблуні (в мене більш піздні сорти), і, думав - нах та робота.

Тільки на відміну від Філіпін все таки треба трохи підкрутмтмсь, бо в них зими немає. За газ платити не треба. Головне спиногризів з шиї пощзпихувати, а то ресурс жеоеть непомірно. А так наявного пасивного доходу достатньо щоб особливо не напружуватись. Як не буде вистачати, завжди можна піти макулатуру, брухт по смітниках позбирати. 😎Головне, що нервова система спокійна. Ну, в мене практично те саме. Лежав вечором на шезлонгу коло басіка, поруч падали яблука з сусідської яблуні (в мене більш піздні сорти), і, думав - нах та робота.Тільки на відміну від Філіпін все таки треба трохи підкрутмтмсь, бо в них зими немає. За газ платити не треба. Головне спиногризів з шиї пощзпихувати, а то ресурс жеоеть непомірно. А так наявного пасивного доходу достатньо щоб особливо не напружуватись. Як не буде вистачати, завжди можна піти макулатуру, брухт по смітниках позбирати. 😎Головне, що нервова система спокійна.

в коментах:

- лучше в хижине филиппинской, чем в окоп

- Лучше бедный и живой, чем богатый и мёртвый

- Я в своем познании настолько преисполнился что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь? А ты мне опять со своим вот этим, иди суетись дальше, это твоё распределение, это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный, который на этой планете от её самого зарождения, ещё когда только Солнце только-только сформировалось как звезда, и вот это газопылевое облако, вот, после взрыва, Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало формировать вот эти коацерваты, планеты, понимаешь, я на этой Земле уже как будто почти пять миллиардов лет живу и знаю её вдоль и поперёк этот весь мир, а ты мне какие-то... мне не важно на твои тачки, на твои яхты, на твои квартиры, там, на твоё благо. Я был на этой планете бесконечным множеством, и круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче всех великих, понимаешь, был, а где-то был конченым говном, ещё хуже, чем здесь. Я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше подобен растению, где-то я больше был подобен птице, там, червю, где-то был просто сгусток камня, это всё есть душа, понимаешь? Она имеет грани подобия совершенно многообразные, бесконечное множество. Но тебе этого не понять, поэтому ты езжай себе, мы в этом мире как бы живем разными ощущениями и разными стремлениями, соответственно, разное наше и место, разное и наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки чтоб были у тебя, и все самые лучше самки, если мало идей, обращайся ко мне, я тебе на каждую твою идею предложу сотню триллионов, как всё делать. Ну а я всё, я иду как глубокий старец, узревший вечное, прикоснувшийся к Божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, и который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во всё и во вся, понимаешь, вот и всё, в этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием, а ты идёшь преисполняться в ГРАНЯХ каких-то, вот и вся разница, понимаешь, ты не зришь это вечное бесконечное, оно тебе не нужно. Ну зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбящий, или муравей, который очень активен в своей стезе, поэтому давай, наши пути здесь, конечно, имеют грани подобия, потому что всё едино, но я-то тебя прекрасно понимаю, а вот ты меня - вряд ли, потому что я как бы тебя в себе содержу, всю твою природу, она составляет одну маленькую там песчиночку, от того что есть во мне, вот и всё, поэтому давай, ступай, езжай, а я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки. Всё, ступай, и я пойду.



з.і.

Акурту останній комент (Серж Дур-Дачник #идущийкреке) не читати і не коментувати. в коментах:- лучше в хижине филиппинской, чем в окоп- Лучше бедный и живой, чем богатый и мёртвый- Я в своем познании настолько преисполнился что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь? А ты мне опять со своим вот этим, иди суетись дальше, это твоё распределение, это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный, который на этой планете от её самого зарождения, ещё когда только Солнце только-только сформировалось как звезда, и вот это газопылевое облако, вот, после взрыва, Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало формировать вот эти коацерваты, планеты, понимаешь, я на этой Земле уже как будто почти пять миллиардов лет живу и знаю её вдоль и поперёк этот весь мир, а ты мне какие-то... мне не важно на твои тачки, на твои яхты, на твои квартиры, там, на твоё благо. Я был на этой планете бесконечным множеством, и круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче всех великих, понимаешь, был, а где-то был конченым говном, ещё хуже, чем здесь. Я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше подобен растению, где-то я больше был подобен птице, там, червю, где-то был просто сгусток камня, это всё есть душа, понимаешь? Она имеет грани подобия совершенно многообразные, бесконечное множество. Но тебе этого не понять, поэтому ты езжай себе, мы в этом мире как бы живем разными ощущениями и разными стремлениями, соответственно, разное наше и место, разное и наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки чтоб были у тебя, и все самые лучше самки, если мало идей, обращайся ко мне, я тебе на каждую твою идею предложу сотню триллионов, как всё делать. Ну а я всё, я иду как глубокий старец, узревший вечное, прикоснувшийся к Божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, и который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во всё и во вся, понимаешь, вот и всё, в этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием, а ты идёшь преисполняться в ГРАНЯХ каких-то, вот и вся разница, понимаешь, ты не зришь это вечное бесконечное, оно тебе не нужно. Ну зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбящий, или муравей, который очень активен в своей стезе, поэтому давай, наши пути здесь, конечно, имеют грани подобия, потому что всё едино, но я-то тебя прекрасно понимаю, а вот ты меня - вряд ли, потому что я как бы тебя в себе содержу, всю твою природу, она составляет одну маленькую там песчиночку, от того что есть во мне, вот и всё, поэтому давай, ступай, езжай, а я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки. Всё, ступай, и я пойду.з.і.Акурту останній комент (Серж Дур-Дачник #идущийкреке) не читати і не коментувати. flyman

Повідомлень: 40275 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1605 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 сер, 2025 11:38 Краткое содержание предыдущего сообщения:



Лежит мужик(М) под пальмой, ест банан, ни о чем не думает. Мимо проходит бизнесмен(Б) и говорит: ты вместо того, чтобы просто так лежать, лучше бы набрал ящик бананов, отнёс на рынок и продал.

М: Зачем?

Б: Затем нанял бы на эти деньги работника, который бы тебе собирал бананы, которые ты бы потом продавал. Затем бы нанял ещё одного и ещё..

М: Для чего?

Б: В итоге ты построил бы большой бизнес, который приносил бы тебе большие деньги, а ты бы лежал под пальмой и ничего не делал.

М: Я и сейчас лежу и ничего не делаю. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8673 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6468 раз. Подякували: 21608 раз. Профіль 132 82 38 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 сер, 2025 11:57 Re: Еміграція, заробітчанство 2018 рік і думає, що хтось буде читати його чергову маячню.

Кумедний... але досить цікаво: чим цілими днями займається людина, читаючи ось такі тексти... і притягуючи таку російськомовну сповідь на Фінансовий форум України...

Навіть трохи схоже на танці в київському гей-клубі, де танцювали під час дня скорботи. .. та куди навідалася поліція...



Джерело, звідки вкрадено текст мрійником:

https://pikabu.ru/story/idushchiy_k_reke_5661172 Форумний флудер - мрійник про Філіппіни - скопіював - з порушенням Правил форуму (немає посилання на джерело) - текст зарік і думає, що хтось буде читати його чергову маячню.Кумедний... але досить цікаво: чим цілими днями займається людина, читаючи ось такі тексти... і притягуючи такуна Фінансовий форум України...Навіть трохи схоже на танці в київському гей-клубі, де.. та куди навідалася поліція...Джерело, звідки вкрадено текст мрійником: akurt

Повідомлень: 11143 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4005 раз. Подякували: 1446 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 сер, 2025 13:00 Re: Еміграція, заробітчанство Вы посещали в Гасконии гей-клюбы в субботу, в ваш праздник?

Били бутИлки из под Вдовы Клико(за 2эвро) о содержимое крапового берета? барабашов

Повідомлень: 5263 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2900290129022903> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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