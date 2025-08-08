RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 11:40

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

В ці дні, коли сотні тисяч підлітків дивляться на сайт з рекомендацією про вступ в той чи інший університет України, пишаюся похресником моєї жінки.
Реалізував та прекрасно розвиває далі відому схему: закінчити університет в Україні - отримати рівень освіти "Бакалавр" - а вже наступний рівень освіти - "Магістр" - за кордоном.

Цей закінчив університет в Україні - 1,5 роки попрацював у одного відомого Забудовника в офісі продажу - вступив до університету в Торонто - отримав рівень освіти Master's degree - витрати приблизно 20 000 доларів - менше місяця шукав роботу - почав працювати в самому великому та самому потужному банку Канади - за рік двічі підвищували йому статус та зарплатню - і ось в липні перейшов на більш високу посаду з більш високою зарплатнею.
В минулому році купив собі новий транспортний засіб - нова Honda HR-V... гібрид...
Ех, здається ще вчора ми прийшли з жінкою в хату приятелів - дитяче ліжко - а в ній новонароджений - другий в родині - хлопчик... А було це 25 років тому...

P.S. За даними, отриманими з сайту статистики Канади, середня зарплатня в Канаді за вказаною посадою (за рік): 59 000 C$.
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 11:46

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Скільки грошей платять українським біженцям у Європі: де найбільше
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 22:27

Ну, як бачимо, на заклик Модератора ніхто не відгукнувся.

Як цікавитися кольором трусів akurt’a - то вештаються тут один знавець Тори - біля синагоги хтось вдарив по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці.
А як до діла - «немає діла».
Ну краще так… ніж читати дописи вдарених по голові….

Я звернувся до нашої пані, яка жила в Туреччині, а зараз мешкає в Іспаніі.
Попросив дати порівняння як фахівця.
Ось її текст без редагування:

«Я жила 4 роки в Туреччині ( Ізмір та Кушадаси), потім переїхала в Іспанію, живу там три роки. Зараз в Туреччині у відпустці тк маю тут дім. Вже можу порівняти)
1. Медицина. В Туреччині вона швидша, я беру рандеву через день-два вже у лікаря. Тк я сама нутриціолог, то мені не потрібен якийсь фахівець, достатньо чек-ап, далі сама.
2. Ціни. Дійсно дорого. Коли я їзала з Туреччини євро був 18, коли повернулась - 48😀 машина часу така собі))) Але тут є базари, де можна купити не дорогі речі ходити в хаті, на пляж, майки і тд. Здивували ціни на гарні сукні (ADL, ipekyol, Jimmy Key) - 8000 лір плюс мінус. Якщо чесно, тут в такій сукні навіть вийти немає куди). Проте тут є дешеві штучки в А101, Шок, бім. В Іспанії все від 10€! Стакан? 10€ Полотенце в кухню- 10€, пахучка у ванну - 20€ і тд
3. Освіта. Звичайно, вона інша, в кожній країні своя програма, але я поступила в медичний в Іспанії, щоб диплом був європейський і можна було працювати на більш ширшу аудиторію.
4. Іспанці більш відкриті, все таки католики, не мусульмани. Я живу в Андалусії, а це окрема Іспанія! Тут на генетичному рівні заборонено сумувати! Вони 24/7 пʼють пиво, вино, співають, танцюють та різні фестивалі ЩОДНЯ😵‍💫 Я вперше саме там одягнула сарафан без бюстгалтера) Воля та свободаааааааа після Туреччини я там неначе ковтнула повітря! Схудла на 15 кг😆
5. Чоловіки. Вони не голодні і не хватають тебе за руки ( ну я образно), але багато марроканців, досить небезпечно вночі, але я в 22:00 вже сплю, тому мені норм
6. Крадуть. Ті ж самі марроканці. Навіть вдень. На дискотеках опаснєнько, скрізь пропонують наркотики. Бо через море - Марокко. Це велечезний мінус. Почуваю себе не комфортно, тому обмежилася дискотеками
7. В Туреччині все як у дідуся в селі, по-домашньому) вода, чай, хліб безкоштовно, якщо обідаєш у ресторані, в Іспанії безкоштовно тільки повітря)
8. Море. Средиземне, як і в Анталії, холодне, пляжі не люкс, але поряд Океан, Європа, Португалія, острови…

Тому, я поки що в Іспанію повертаюся. А на песнії можна і в Туреччину повернутися) Розвитку тут для мене - НУЛЬ».

P.S. Чисто для обʼєктивності: я не мешкаю в Туреччині вже більше року. Наступний візит заплановано на кінець жовтня.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 23:41

Re: Еміграція, заробітчанство

Тов.антисемит с логова Ст.Анд.Бендеры - возврашайтесь в Эрдоганию на бархатный сезон!
Алжирцы уже не могут смотреть на ваши гасконские подвиги после ящичка ВдовыКлико ихнего разливу.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 00:02

Будеш погано себе поводити - виженуть не тільки з «Мєнори», але і із бару «Блакитна устриця» на Гоголя.
Тому накрийся Торою та готуйся до Шаббату.

P.S. Фото своїх трусів я тобі надіслав в приватному повідомленні - на твоє прохання. Сьогодні чорні з ледь помітною білою вертикальною смужкою. Душ приймав близько години або двох тому. Торкайся фото моїх трусів тричі на день: спазми головного мозку повинні пройти.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 сер, 2025 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 00:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Оперативненько ты тов.патриот Гасконии и Алании выскакиваешь подышать воздухом возле АЭС
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 00:17

Замри, несчастный.
У нас 23:14, сижу в тех трусах, фото которых тебе прислал на твою просьбу, в пластиковом кресле перед верандой, смотрю на полную Луну и пью пиво Стелла Артуа.
Закусываю свининой на гриле (не кошерной).

Готовься к Шаббату лучше.
И не забудь : фото моих трусов мацай три раза в день. Попустит. Спазмы - жесткая штука.
