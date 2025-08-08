Додано: П'ят 08 сер, 2025 22:27

Ну, як бачимо, на заклик Модератора ніхто не відгукнувся.



Як цікавитися кольором трусів akurt’a - то вештаються тут один знавець Тори - біля синагоги хтось вдарив по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці.

А як до діла - «немає діла».

Ну краще так… ніж читати дописи вдарених по голові….



Я звернувся до нашої пані, яка жила в Туреччині, а зараз мешкає в Іспаніі.

Попросив дати порівняння як фахівця.

Ось її текст без редагування:



«Я жила 4 роки в Туреччині ( Ізмір та Кушадаси), потім переїхала в Іспанію, живу там три роки. Зараз в Туреччині у відпустці тк маю тут дім. Вже можу порівняти)

1. Медицина. В Туреччині вона швидша, я беру рандеву через день-два вже у лікаря. Тк я сама нутриціолог, то мені не потрібен якийсь фахівець, достатньо чек-ап, далі сама.

2. Ціни. Дійсно дорого. Коли я їзала з Туреччини євро був 18, коли повернулась - 48😀 машина часу така собі))) Але тут є базари, де можна купити не дорогі речі ходити в хаті, на пляж, майки і тд. Здивували ціни на гарні сукні (ADL, ipekyol, Jimmy Key) - 8000 лір плюс мінус. Якщо чесно, тут в такій сукні навіть вийти немає куди). Проте тут є дешеві штучки в А101, Шок, бім. В Іспанії все від 10€! Стакан? 10€ Полотенце в кухню- 10€, пахучка у ванну - 20€ і тд

3. Освіта. Звичайно, вона інша, в кожній країні своя програма, але я поступила в медичний в Іспанії, щоб диплом був європейський і можна було працювати на більш ширшу аудиторію.

4. Іспанці більш відкриті, все таки католики, не мусульмани. Я живу в Андалусії, а це окрема Іспанія! Тут на генетичному рівні заборонено сумувати! Вони 24/7 пʼють пиво, вино, співають, танцюють та різні фестивалі ЩОДНЯ😵‍💫 Я вперше саме там одягнула сарафан без бюстгалтера) Воля та свободаааааааа після Туреччини я там неначе ковтнула повітря! Схудла на 15 кг😆

5. Чоловіки. Вони не голодні і не хватають тебе за руки ( ну я образно), але багато марроканців, досить небезпечно вночі, але я в 22:00 вже сплю, тому мені норм

6. Крадуть. Ті ж самі марроканці. Навіть вдень. На дискотеках опаснєнько, скрізь пропонують наркотики. Бо через море - Марокко. Це велечезний мінус. Почуваю себе не комфортно, тому обмежилася дискотеками

7. В Туреччині все як у дідуся в селі, по-домашньому) вода, чай, хліб безкоштовно, якщо обідаєш у ресторані, в Іспанії безкоштовно тільки повітря)

8. Море. Средиземне, як і в Анталії, холодне, пляжі не люкс, але поряд Океан, Європа, Португалія, острови…



Тому, я поки що в Іспанію повертаюся. А на песнії можна і в Туреччину повернутися) Розвитку тут для мене - НУЛЬ».



P.S. Чисто для обʼєктивності: я не мешкаю в Туреччині вже більше року. Наступний візит заплановано на кінець жовтня.