#<1 ... 2902290329042905 Додано: Нед 10 сер, 2025 10:57 Bolt написав: Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен. Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен.

Оце із-за таких скотинів, як оце, і податки не тре платить.



Оце із-за таких скотинів, як оце, і податки не тре платить.

В тюрми таких сволочів садовить треба, шоб знали, як красти народне.

Польза котельной, по крайней мере, не вызывает сомнений Польза котельной, по крайней мере, не вызывает сомнений

Я устриці не їв, тому питання не до мене. Бачив тільки як авто вміє саме паркуватись. Але якщо Мерседес вкладає в це гроші і схоже дуже не маленькі, то мабуть шось знають.

Я устриці не їв, тому питання не до мене. Бачив тільки як авто вміє саме паркуватись. Але якщо Мерседес вкладає в це гроші і схоже дуже не маленькі, то мабуть шось знають.

Стосовно котельні, особисто бачив, нікого ніде немає, дивно якось, нема дядька трішечки нетверезого в обвісших трєніках, собак, все автоматично. Але була сервісна служба 24/7/365, яка обслуговувала з десяток таких місцевих котелен. Котельня працювала на відходах деревообробного підприємства. Вони вважали шо спалюючи відходи місцевої деревини, викиди СО2 дорівнюють зеро. Є обслуговування котельні, якщо написано в інструкції заміна якоїсь фігні раз на рік- це обов`язково замінять, незалежно від стану. Ще цікаво, практично все продубльовано. Якщо котел став, або його обслуговують, інше обладнання працює параллельно, без зупинки, без відсутності 2 тижні гарячої води влітку та підготовку до опалювального періоду.

Війна закінчиться піду оператором котельні влаштуюсь. ЗП 12 кг в місяць і нічого робити не треба. Ну і графік доба через три. Війна закінчиться піду оператором котельні влаштуюсь. ЗП 12 кг в місяць і нічого робити не треба. Ну і графік доба через три.

На Заході такі професії, де тупо людина чергує і нічого не робить- відмерли, бо автоматика. Оператор АЗС теж практично немає.

Тому й маємо таке, хтось чергує в котельній за 12 тис, за котли нічого не знаючи, хтось просиджує стілець з 8 до 17, за 15 тис. Маємо те шо маємо.

Дочка йде в правильному напрямку, але своєю батьківською опікою ви вб`єте всі починання. Просто хай консультуєтся, якщо покупка більше якоїсь суми. А так дитяча картка в Монобанку.

Системна інженерія непоганий напрямок, один наш студент, закінчивши в Одесі системну інженерію, працює в компанії Мерседес, створює автопілот.





Вже повнолітня. Тож має декілька карточок і навіть не погане депо.Я сильнио її за те не сварив, сказав щоб в інший раз питала при подібних витратах.



Інженер на Мерсі думаю біля 6 к€ на місяць має

Вже повнолітня. Тож має декілька карточок і навіть не погане депо.Я сильнио її за те не сварив, сказав щоб в інший раз питала при подібних витратах.

Інженер на Мерсі думаю біля 6 к€ на місяць має

В мене декілька бувших співпрацівників по ЛАЗу ще в 12 му році туда звалили. В автобусному підрозділі Мерса працюють конструкторами.

Оце із-за таких скотинів, як оце, і податки не тре платить.



В тюрми таких сволочів садовить треба, шоб знали, як красти народне. Оце із-за таких скотинів, як оце, і податки не тре платить.В тюрми таких сволочів садовить треба, шоб знали, як красти народне.

В них під-во хоч і державне але госпрозразункове. План аиконується?! Значить все ок.

Правда, є приказка: «Малі діти - малі проблеми. Великі діти - великі проблеми…»



Хм… в серпні минулого року в Кракові вечеряли з компанією львівʼян, які щойно прилаштували сина в ліцей в Гданьську - поселили на орендовану квартиру до початку занять, коли хлопцю нададуть гуртожиток.

Так ось, трохи вони бідкалися, що залишають хлопця одного в його 16 років - в незнайомій Польщі і перший раз за кордоном…

Я їх заспокоїв, що не вони перші, знаю багато реальних випадків, коли в 16-18 років хлопці починають окреме і доволі успішне життя.

Хм… треба з ними сконтактувати, спитати, як воно там… Швидко рік пройшов…



Я вище вже писав: студент Варшавської політехніки зараз на канікулах в Німеччині, з друзяками.

Все виходить нормально: живе в гуртожитку, вчиться, працює з першого курсу…

Нижче мій свіжий допис про актуальне питання освіти якраз 17-ти річних українців… Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 сер, 2025 13:07, всього редагувалось 1 раз. akurt

Додано: Нед 10 сер, 2025 12:45 Пригожи пара Bolt з дітьми цікаві і несподівані.

Правда, є приказка: «Малі діти - малі проблеми. Великі діти - великі проблеми…»



News from France



Зараз з приятелькою обговорювали таке питання: що робити з її братом, якому виповнилося 17 років та який дуже хоче приїхати у Францію для продовження життя та продовження навчання?



Послідовність дій - завдячуючи нашій діаспорі - визначили таку, як описано нижче.

Тут ж цікаві ремарки:

- школа у Франції є обовʼязковою для підлітків до 16 років;

- безкоштовні курси французькоі мови є для молодих людей, старших за 18 років.

А йому: 17.



1. Перше і головне питання для переселенців з України - то житло. Тому в даному випадку треба щоби сестра оформила опікунство над братом, тому що до 18 років він є неповнолітнім та не має права на багато важливих речей. Для цього треба звернутися в спеціальну службу ASE.



2. Знайти ліцей з тим напрямком, який цікавий хлопцю. Є можливість навчатись у ліцеї майже 3 роки і отримувати bours (це стипендія - до 700 € на місяць) і фінансову допомогу на харчування від OFII (взагалі-то там копійки 5.20€ на добу, але хоч щось).



3. Серед підлітків легше вивчити мову.

Потім вже за бажанням - коли виповниться 18 років - університет або спеціальна освітня організація для іноземців - Mission Locale.



Докладно - можливо кому пригодиться - є тут (є вибір української мови):

News from France

Зараз з приятелькою обговорювали таке питання: що робити з її братом, якому виповнилося 17 років та який дуже хоче приїхати у Францію для продовження життя та продовження навчання?

Послідовність дій - завдячуючи нашій діаспорі - визначили таку, як описано нижче.

Тут ж цікаві ремарки:

- школа у Франції є обовʼязковою для підлітків до 16 років;

- безкоштовні курси французькоі мови є для молодих людей, старших за 18 років.

А йому: 17.

1. Перше і головне питання для переселенців з України - то житло. Тому в даному випадку треба щоби сестра оформила опікунство над братом, тому що до 18 років він є неповнолітнім та не має права на багато важливих речей. Для цього треба звернутися в спеціальну службу ASE.

2. Знайти ліцей з тим напрямком, який цікавий хлопцю. Є можливість навчатись у ліцеї майже 3 роки і отримувати bours (це стипендія - до 700 € на місяць) і фінансову допомогу на харчування від OFII (взагалі-то там копійки 5.20€ на добу, але хоч щось).

3. Серед підлітків легше вивчити мову.

Потім вже за бажанням - коли виповниться 18 років - університет або спеціальна освітня організація для іноземців - Mission Locale.

Докладно - можливо кому пригодиться - є тут (є вибір української мови):

https://refugies.info/en/procedure/6418 ... dcaf43b152

Додано: Нед 10 сер, 2025 13:08 Re: Еміграція, заробітчанство

В тому і проблема, що треба. Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем [quote="5880099:Gastarbaiter"]В тому і проблема, що треба. Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем Ну ви то собі капітальчик наскирдували, я можу зрозуміти коли ви собі таку роботу розглядаєте. Але ж малому ще жить жєття і збирати капітал, з таким підходом він на шиї у мамки буде до смерті сидіти Ну ви то собі капітальчик наскирдували, я можу зрозуміти коли ви собі таку роботу розглядаєте. Але ж малому ще жить жєття і збирати капітал, з таким підходом він на шиї у мамки буде до смерті сидіти

Вже сидить.

На квартиру і так йому не треба буде заробляти. Звичайно, краще би та квартира мені пасивний дохід давала.

ХЗ. Може стипендія буде якось стимулювати

Зараз ті кончені компи вбили стимул до будь-чого.

Нічого більше не треба.

Тут головне, щоби діти не проіпали сімейний капітал. В мене донька недавно взагалі так дичину влаштувала, що я може інфаркт не получив, але окуїв добре.

Сказала, що в неї з карточки гроші зняло, під 600 дол. Починаю виясняти. Проплатила 3 річних аккаунта в цій куйні

https://miro.com/ru/online-whiteboard/

Я питаю накуя?!

Каже, що вона через ту прогу репетиторством займається.

Я навіть того не знав. Думав через zoom.

В тій прозі є безкоштовна(, зарізана) версія, є 8 баксів і 16 баксів в місяць. Вона зараз займається з однією дівчинкою бере 150 год.Тобто грубо, якщо відняти тих 16 баксів. То в місяць в неї з-за 8 занять взагалі 500 грн ч и тими буде.

Ну я питая, що може вистачило би тої версії за 8 баксів?! Мовчок.

А Нафіга ще два аккаунти було проплачувати?! Оказується, що в группі в ФБ де шукають клієнтів там хтось їй голову морочив, що теж буде займатись.

Я питаю, може з одного аккаунта можна з декількома людьми займатись? -Не знає.

(Там лінк на урок в zoom зкидується)

І ось я сижу і думаю, чи то вона сама таку дичину зробила, чи в тій групі в ФБ конкуренти по репетиторству порадили?! (Вже хоч зрозуміла, що серед них є конкуренція, і вони можуть доуг другу робити різні підстави) Там хтось їй порекомендував фота відкритими. Довелось експрес урок провести. Що її податкова за ті півтори тисячі в місяць ловити не буде, а за ФОПа під 40 кг в рік треба буде відаалити.

Ось тому і часом здається, щоб краще діти сиділи дома і нічого не рухали.

Бо якось той досвід дуже дорого дається.



Короче оренда за два з половиною місяці пішла в невідомому напрямку.[/quote]Ну то таке, то вона ще жопаті за 200 баксів в місяць не проплачувала

Щодо компів - та нема чого на них валити, покоління після 90х рн теж вже з компами росло, і нічого.

Ну то таке, то вона ще жопаті за 200 баксів в місяць не проплачувала

Щодо компів - та нема чого на них валити, покоління після 90х рн теж вже з компами росло, і нічого.

Щодо стіпухи, яка має мотивувати - в мене для вас погані новини. Поки він в папки і мамки на шиї, зі своїм житлом, знає що голодним не кинуть - ніяка то не мотивація. "Мені і так добре" - те що можна часто почути від тепличних дітей. Батьки хотіли вберегти від складнощів, які пройшли самі, а вийшло що перестаралися.

Додано: Нед 10 сер, 2025 14:19

Щодо компів - та нема чого на них валити, покоління після 90х рн теж вже з компами росло, і нічого.

Щодо стіпухи, яка має мотивувати - в мене для вас погані новини. Поки він в папки і мамки на шиї, зі своїм житлом, знає що голодним не кинуть - ніяка то не мотивація. "Мені і так добре" - те що можна часто почути від тепличних дітей. Батьки хотіли вберегти від складнощів, які пройшли самі, а вийшло що перестаралися. Ну то таке, то вона ще жопаті за 200 баксів в місяць не проплачувалаЩодо компів - та нема чого на них валити, покоління після 90х рн теж вже з компами росло, і нічого.Щодо стіпухи, яка має мотивувати - в мене для вас погані новини. Поки він в папки і мамки на шиї, зі своїм житлом, знає що голодним не кинуть - ніяка то не мотивація. "Мені і так добре" - те що можна часто почути від тепличних дітей. Батьки хотіли вберегти від складнощів, які пройшли самі, а вийшло що перестаралися.

Якби моя воля, то я легко би влаштував би йому мінімальний прожитковий мінімум у вигляді трьох пачок Мівіни в день. 😏

